Азербайджан готовит еще более жесткие ограничения для политических партий

Депутаты азербайджанского парламента представили новый законопроект, делающий практически невозможным создание новых политических партий и накладывающий еще более жесткие ограничения на уже существующие.

Действующий сейчас закон о политических партиях был принят в 1992 году и «уже не отвечает требованиям современной эпохи», сказал новостному агентству Report депутат от правящей партии «Новый Азербайджан» Джавад Османов. Новый закон нужен «для дальнейшего ускорения развития нашей страны на пути к демократии».

Однако многим показалось, что он еще больше разрушает и так уже почти несуществующее пространство, остающееся в этой стране для политической оппозиции.

Новый законопроект, представленный на рассмотрение парламента 7 сентября, требует, чтобы у новых партий было не менее 200 членов-учредителей, непрерывно живших в Азербайджане в течение последних 20 лет.

«Конституция Азербайджана требует, чтобы президент прожил в Азербайджане всего 10 лет. А от каждого из 200 учредителей партии требуется по 20? Имеет ли смысл читать остальной текст этого законопроекта?» — спрашивает на своей странице в Facebook специалист по законам о СМИ Алескер Мамедли.

На уже существующие партии также накладываются новые ограничения: партии, не принимавшие участия в двух выборных кампаниях подряд — будь то выборы президентские, парламентские или местные, — будут распущены.

Некоторые из основных оппозиционных партий, в том числе «Мусават» и «Народный фронт Азербайджана» (НФА) бойкотировали выборы, проходившие в последнее время, в том числе парламентские в 2020 году и президентские в 2018-м.

«Механизмы роспуска, приостановки действия и отказа в регистрации реальных оппозиционных партий включены в закон по прямому указанию [президента] Ильхама Алиева», — пишет председатель НФА, крупнейшей оппозиционной силы в стране, Али Керимли.

Сейчас в Азербайджане официально зарегистрированы 58 политических партий. Однако в политическом пространстве безраздельно господствует партия «Новый Азербайджан», председателем которой является Алиев.

Тем не менее Алиев может чувствовать, что теряет контроль, считает бывший председатель партии РЕАЛ Азер Гасымлы. «Ильхам Алиев знает, что Азербайджан, как и Беларусь, — это наиболее готовая к переменам страна постсоветского пространства. Именно поэтому он пытается противодействовать нам, — написал Гасымлы в Facebook. — Хотя Алиев и называет себя “победоносным главнокомандующим” [титул, которым СМИ стали называть президента после победы над Арменией в 2020 году], он, судя по всему, очень встревожен».