Азербайджан добивается «Великого возвращения» беженцев в Армению

Азербайджан объявил об официальной политической инициативе, цель которой — возвращение сотен тысяч этнических азербайджанцев, некогда живших на территории нынешней Армении.

Сторонники этой кампании — начиная с президента Ильхама Алиева — утверждают, что речь идет о мирном возвращении беженцев и их потомков в прежние дома. Но в контексте все более решительных действий Азербайджана на нескольких дипломатических и военных фронтах та двусмысленность, с которой Баку заявляет о своих намерениях, кажется умышленной.

О новой кампании было торжественно объявлено в речи Алиева от 24 декабря, произнесенной во время его визита в штаб-квартиру новой организации под названием «Община Западного Азербайджана» (ОЗА). В этом контексте «Западный Азербайджан» означает территории нынешней Армении, которые ранее были заселены азербайджанцами.

« Уверен, что наступит тот день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в Западный Азербайджан», — сказал Алиев.

Он посетовал на критические утверждения о том, что эта идея равнозначна территориальным претензиям, но не стал категорически отрицать справедливость такого сравнения.

«Нынешняя Армения – это наша земля, — сказал он. — Когда я говорю об этом каждый раз, мне делают замечание, пытаются сделать замечание, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю об этом как об исторической правде. Если кто-то может подтвердить иную версию, то пусть подтвердит».

В прошлом Алиев действительно говорил об этом не один раз. За последние несколько лет Баку неоднократно пытался использовать ирредентистские претензии на территорию Армении. Последней в этом ряду была прошлогодняя попытка создания азербайджанского государства на востоке Армении: официальный Баку недолгое время поддерживал ее, но вскоре отмежевался от этого проекта.

Нынешняя кампания, по-видимому, имеет гораздо более основательную поддержку и значительно лучше организована. После выступления Алиева этот вопрос интенсивно обсуждается в официальных СМИ; было объявлено о разнообразных родственных инициативах.

ОЗА заявила, что работает над организацией переписи азербайджанцев, бежавших из Армении, и направила правительству Армении требование «обеспечить условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из географических пунктов, считающихся сейчас территорией Армении».

Как сообщило новостное агентство Trend, Национальная академия наук Азербайджана создала «Отдел топонимики Западного Азербайджана», задача которого — «восстановление коренных топонимов Западного Азербайджана и ономастического ландшафта освобожденных земель». Алиев же вновь пространно высказался на эту тему в телевизионном интервью 10 января.

ОЗА незаметно готовилась к своей новой роли на протяжении нескольких месяцев. Она была образована в августе 2022 года путем переименования предыдущей организации, «Общества азербайджанских беженцев». Ее председателем стал депутат парламента Азиз Алекберли, возглавлявший и прежнюю организацию. В ноябре был назначен новый пресс-секретарь — Ульвия Зульфикяр, бывшая до этого главным редактором провластного веб-сайта news.az. На самом же этом сайте появилась новая рубрика, «Западный Азербайджан», первый материал которой датирован 3 декабря.

«Произошел тектонический сдвиг в восприятии проблемы беженцев, — говорится в аналитической статье от 12 января на сайте Caliber.az, связанном с Министерством обороны Азербайджана. — Если ранее наши соотечественники, изгнанные из Советской Армении, воспринимались как беженцы из чужой страны, то сейчас в наш лексикон прочно вошло сочетание Западный Азербайджан, а эти люди не просто беженцы, а наши с вами соотечественники, изгнанные со своей исторической Родины, пусть и находящейся в границах иного государства».

Хотя армяне и азербайджанцы веками жили на Кавказе бок о бок, в течение последней сотни лет эти два народа все более отдалялись друг от друга. Последняя стадия этого процесса началась в 1988 году, с усилением межэтнической напряженности и насилия в тогда еще Армянской и Азербайджанской ССР в результате назревавшего конфликта из-за Нагорного Карабаха. За следующие три года бежали почти все представители меньшинств с обеих сторон: правительство Азербайджана утверждает, что Армению покинули 200 000 азербайджанцев, а правительство Армении — что 360 000 армян покинули Азербайджан.

После первой войны 1990-х годов взаимное недоверие только укрепилось, и надежд на то, что кто-либо из этих беженцев сможет вернуться в свои прежние дома, было мало. При этом после первой войны между двумя сторонами из Нагорного Карабаха и с окружающих его территорий, которые были заняты армянскими силами, более 600 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Победа Азербайджана во второй войне 2020 года создала хотя бы теоретическую возможность возвращения этих азербайджанцев.

Хотя теперь Азербайджан добивается возвращения азербайджанских беженцев в Армению, возможность переселения в обратном направлении по-прежнему не рассматривается.

«Кстати, предваряя возражения армянской стороны о необходимости в таком случае обеспечить возвращение армян в азербайджанские города (большей частью в Баку), заметим, такой симметричный шаг некорректен, — говорится в материале сайта Caliber, — так как большая часть армянского населения не обладает статусом беженцев, поскольку не была изгнана из Азербайджана, а продав свои квартиры и дома, благополучно переехала… в Россию и в другие государства». Это утверждение явно не соответствует истине, поскольку крупномасштабную эмиграцию армян подстегнули погромы в Сумгаите и Баку; более того, отчеты о беженцах этого периода показывают, что события в Армении и Азербайджане были во многом сходными.

Азербайджанцы утверждают также, что их соотечественники вернутся в Армению в уже покинутые села, в то время как армянские беженцы по большей части уезжали из больших городов (в особенности из Баку), интенсивно развивавшихся с тех пор и сейчас уже перенаселенных.

«Их [т. е. азербайджанцев] возвращение туда не означает выдворения армян, которые там живут, — сказал Алиев в интервью 10 января, — потому что эти села пусты, и мы, конечно, будем использовать все возможности, которыми обладаем».

Армяне следят за этой кампанией с тревогой. Выступление Алиева от 24 декабря показывает, что Азербайджан «не только открыто признает факт оккупации суверенной территории Армении путем применения силы, но и выдвигает новые территориальные претензии и угрозы применения силы в отношении Республики Армения», — говорится в заявлении МИД Армении, выпущенном в тот же день.

Критикам кампании внутри страны кажется, что это скорее попытка отвлечь азербайджанцев новыми националистическими претензиями.

Кавид Ага: Они снова и снова повторяют это представление. Я слишком долго живу в Азербайджане, чтобы не видеть, что тут происходит:

До 2020: Заткнитесь, у нас карабахская проблема.

2020–2025: Заткнитесь. У нас все еще присутствуют российские миротворцы.

2025–?: Заткнитесь, нам надо сосредоточиться на Западном Азербайджане.

Алиев не сумел получить полный контроль над всем Карабахом и снова ввел туда российских солдат (в качестве миротворческой миссии) через несколько десятилетий после их изгнания, написал в Facebook в ответ на выступление Алиева историк Джамиль Гасанлы. «Раз он не может добраться до Ханкенди [азербайджанское название Степанакерта, главного города Карабаха], он ссорится из-за Еревана», — пишет Гасанлы.

Слова Алиева не особенно помогают развеять подозрения обеих сторон. «Подобно тому, как в свое время тема Карабаха объединила весь азербайджанский народ и мы добились поставленной цели, такой же подход мы должны видеть и здесь», — сказал он.