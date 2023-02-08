Азербайджан: журналисты борются против нового реестра СМИ

Тем, кто регистрируется, раздают вознаграждения; у тех, кто не регистрируется, возникают проблемы. (Фото: president.az)

Независимые журналисты в Азербайджане требуют отмены недавно созданного реестра, который, по их словам, не позволяет им заниматься своим делом.

Хотя неясно, является ли регистрация в реестре обязательной или добровольной, журналисты утверждают, что само его существование еще сильнее подрывает свободу печати в стране, и без того имеющей один из самых низких в мире уровней свободы СМИ.

В конце января группа из приблизительно 40 азербайджанских журналистов, редакторов и юристов выпустила заявление, призывающее к отмене государственного медиа-реестра, который вступил в действие в октябре в соответствии с законом, принятым в декабре 2021 года.

Этот закон, заявленная цель которого состоит в «систематизации информации», призывает к регистрации всех СМИ и всех индивидуальных журналистов Азербайджана. При этом необходимо соответствие определенным критериям: журналисты должны иметь высшее образование и трудовой договор с работодателем (это положение может поставить в трудное положение независимых журналистов). Кроме того, у них не должно быть судимостей за «тяжкие преступления» или «преступления против общественной нравственности».

Что касается электронных СМИ, они должны вести «постоянную деятельность», которую закон определяет следующим образом: «ежедневная публикация не менее 20 новостных сообщений в течение по меньшей мере 20 дней в месяц». Их основатели должны быть гражданами Азербайджана, постоянно проживающими в стране (многие независимые издания базируются за границей). Помимо этого они должны представлять в реестр списки своих репортеров с указанием их адресов и номеров государственных удостоверений личности.

Вопрос о том, является ли внесение в реестр обязательным или добровольным, не имеет однозначного ответа. В законе не используется слово «обязательный», но говорится, что печатные и электронные СМИ «должны» подать заявки на регистрацию в течение шести месяцев со дня создания реестра, то есть до 14 апреля 2023 года.

С другой стороны, в разделе вопросов и ответов на сайте ведомства, распоряжающегося этим реестром, — Агентства по развитию СМИ (сокращенное азербайджанское название — MEDIA) — говорится, что регистрация производится на добровольной основе: «Лица, не подавшие заявку на внесение в медиа-реестр, также могут беспрепятственно заниматься журналистской деятельностью, пользуясь всеми предусмотренными законом механизмами защиты».

Однако 6 февраля исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов заявил, что его ведомство будет выискивать СМИ, не зарегистрировавшиеся в положенные сроки, и подавать на них в суд. (Базирующееся в Риге независимое новостное агентство «Mikroskop» сообщило, что исходно провластный сайт Trend.az процитировал еще одну фразу Исмаилова — «А суд постановит, что они должны прекратить свою деятельность», — но вскоре после этого удалил эту цитату.)

Тем, кто регистрируется, раздают вознаграждения, а у тех, кто этого не делает, возникают проблемы.

Вознаграждения принимают форму рекламных заказов государственных организаций, бесплатного участия в финансируемом государством обучении и предоставления кредитов.

Эта неприкрытая попытка кооптировать журналистов, которые могут выступать с критикой властей, напоминает запущенную в 2013 году государственную программу предоставления журналистам, как из верных властям изданий, так и сочувствующих оппозиции, бесплатных квартир.

В заявлении независимых журналистов сообщается, что MEDIA уже отказало в регистрации десяти с лишним изданиям, которые «работают на протяжении долгого времени, ссылаясь на технические причины».

В заявлении объясняется, какие последствия грозят тем, кто не зарегистрируется.

«Сейчас незарегистрированные СМИ и журналисты даже не допускаются на открытые заседания парламента. В регионах Азербайджана профессиональной деятельности журналистов чинятся препятствия», — говорится в заявлении.

Один из подписавших его, исполнительный директор агентства журналистских расследований «Abzas Media» Ульви Гасанли, сказал Eurasianet.org, что не видит смысла в попытках зарегистрироваться, так как «этот закон — одни сплошные запреты, сверху донизу».

Однако отсутствие регистрации уже мешает работе «Abzas». По словам Гасанли, представители различных государственных ведомств отказываются разговаривать с репортерами «Abzas» или отвечать на их письменные запросы, когда узнают, что это издание не зарегистрировано.

Как и следовало ожидать, провластные СМИ выступают в поддержку реестра и развернули кампанию, направленную против его критиков. В статье под заголовком «Фальсификация “свободы слова” теми, кто не прошел регистрацию» новостной сайт Modern.az утверждает даже, что подписавшие заявление работают на Иран, в котором недавно было совершено нападение на азербайджанское посольство.

«По каким-то причинам, несмотря на тот факт, что главная тема на повестке дня страны — это террористическая атака в Иране и справедливая позиция Азербайджана, некие тайные руки проникают в нашу страну из-за рубежа, запутывая ситуацию и манипулируя общественным мнением», — говорится в статье, после чего приводятся высказывания редакторов других провластных новостных агентств с нападками на коллег, сопротивляющихся регистрации.

В июне прошлого года Венецианская комиссия Совета Европы призвала к отмене закона в докладе под названием «Азербайджанский закон о СМИ: чрезмерное регулирование в условиях уже существующих жестких ограничений». «Этот закон пытается регулировать почти все, что касается медийного сектора в Азербайджане, в том числе электронные СМИ, и отличается сомнительной тенденцией ограничивать деятельность СМИ вместо того чтобы создавать необходимые условия, которые позволили бы СМИ выполнять свою функцию “общественного надзора”», — пишет комиссия.

Журналисты, выступающие против реестра, запустили в социальных сетях хэштег #we_don't_want_licensed_media («мы не хотим лицензированных СМИ») и провели 6 февраля первую общественную дискуссию.

«Закон должен быть отменен. Кампании против реестра должны продолжаться. В своем нынешнем виде этот закон создает множество проблем для журналистов, для властей и для общества», — сказал участникам этого мероприятия ветеран журналистики Ариф Алиев.