Азербайджан: задержан оппозиционный лидер и сотни других граждан – сообщения

По сообщениям, полиция задержала сотни людей в центре Баку, где коалиция оппозиционных объединений Азербайджана попыталась провести несанкционированный митинг. (Фото: Рамин Деко, Facebook)

Азербайджанская полиция задержала оппозиционного политического лидера и жестко расправилась с попыткой провести акцию в центре Баку.

Как видно на видео, снятом на месте событий, Али Керимли, председатель партии «Народный фронт Азербайджана», был грубо задержан несколькими сотрудниками полиции, когда шел со своими сторонниками.

Акция протеста 19 октября была организована коалицией оппозиционных объединений «Национальный совет демократических сил». Городские власти отказали совету в разрешении на проведение митинга в центре Баку, и вместо этого отвели ему место в Локбатане, небольшом поселении на дальней окраине столицы.

Власти предприняли превентивные меры для предотвращения проведения акции в центре Баку, включая объявления о серьезных последствиях для участников, закрытие нескольких станций и отключение интернета в предполагаемом месте проведения митинга. Район также окружила полиция, которая не позволяла журналистам пройти туда.

Тем не менее ряду граждан удалось пробраться на место. Они скандировали «Уходи в отставку» и «Свобода».

Достоверных сведений о числе задержанных полицией нет. «Задержали сотни людей, – написал активист Народного фронта Азербайджана Ильхан Хусейн в Facebook. – Видели, как в отделения полиции заезжали кареты скорой помощи. Свяжитесь с ними и попытайтесь получить информацию».

По сообщениям, некоторых оппозиционеров задержали до начала акции и приговорили к административному задержанию, включая оппозиционного журналиста Сеймура Гази, которого приговорили к 10 суткам тюрьмы.