Азербайджан запускает автобусные туры по Карабаху

Власти Азербайджана запустили регулярные автобусные рейсы в расположенные в Карабахе города Шуша и Агдам, перешедшие под контроль Баку в 2020 году по результатам войны с Арменией. Стартовавшие 24 января туры знаменуют собой первую для граждан Азербайджана возможность посетить регион с начала первой войны между двумя странами в начале 1990-х годов.

Планы по возобновлению регулярного автобусного сообщения были объявлены Государственной службой автомобильного транспорта на состоявшейся 18 января пресс-конференции. Поездки разрешены только гражданам Азербайджана и будут осуществляться по пяти направлениям: Баку – Шуша, Баку – Агдам, Ахмадбейли (село в Физулинском районе) – Шуша, Барда – Агдам, а после начала пассажирских полетов – из нового аэропорта Физули в Шушу. Рейсы по маршруту Ахмадбейли – Шуша будут выполняться четыре раза в неделю, по другим направлениям – два раза в неделю.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте yolumuzqarabaga.az («Наш путь лежит в Карабах»), а стоимость самого дорогого из них на рейс Баку – Шуша составляет 10,4 маната (около 6 долларов). Различные категории граждан, пострадавших от войны, включая ветеранов и семьи погибших в войне военнослужащих, могут путешествовать бесплатно.

Желающие отправиться в Карабах должны приобретать билеты в оба конца, поскольку поездка рассчитана на несколько часов и не предусматривает ночлег.

Азербайджанские СМИ широко освещали запуск автобусных рейсов, стартовавших ранним утром с центрального автовокзала Баку. Начальник Государственной службы автомобильного транспорта Анар Рзаев сообщил СМИ, что поездка в Агдам займет шесть часов в одну сторону, а в Шушу – шесть с половиной часов. У туристов будет два с половиной часа на осмотр достопримечательностей, после чего им придется возвращаться обратно. Автобусы будет сопровождать полицейский эскорт.

Одно из ограничений, которое вызвало всеобщее недовольство, – возможность совершать только одну поездку в год по одному маршруту, отметил Рзаев на конференции 18 января. После негативной реакции в социальных сетях Министерство цифрового развития и транспорта (в состав которого входит Госавтотранс) пояснило, что ограничение было введено в связи с ожиданием «огромного спроса» на поездки. «После того, как пиковой порог будет пройден и будут проведены определенные оценки, ограничение будет снято», – сказали в ведомстве.

Но многие считают, что это ограничение попахивает государственной монополией.

Председатель оппозиционной Партии демократии и благосостояния Губад Ибадоглу написал в Facebook, что если спрос так высок, то поездки должны осуществляться чаще, чем два раза в неделю. «Разве Карабах был освобожден для того, чтобы правящая семья и их соратники превратили его в особую зону, злоупотребляли государственным бюджетом посредством закрытых тендеров, впускали [в Карабах] только тех, кого хотят, но не позволяли вести свободную торговлю, передвигаться и осуществлять там деятельность?» – задался он вопросом.

Остальные же с радостью встретили эту новость.

Карим Керимли, уроженец Шуши и председатель организации вынужденных переселенцев Азербайджана, сказал местному новостному изданию «Шарг», что он «высоко оценивает» открытие автобусных маршрутов в его родной город. «Раньше в Шушу можно было попасть только по специальному приглашению. Теперь многие люди смогут увидеть Шушу. Самое главное, чтобы поездки были доступны гражданам. В последнее время мы видим, как люди испытывают финансовые трудности. Ничто не должно стоять на пути людей к их мечте», – сказал Каримли.