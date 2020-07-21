Азербайджан заявляет, что Грузия помогала поставлять оружие в Армению

Реактивная система залпового огня «Град». Азербайджан (опосредованно) обвиняет Грузию в том, что та пропустила предназначенные для Армении «Грады» через свою территорию. (Фото: Wikimedia Commons, Robert Wray)

Активизация конфликта между Азербайджаном и Арменией может «аукнуться» и Грузии, которая обычно старается поддерживать дружественные отношения с обоими своими враждующими соседями.

Примерно через неделю после начала кровопролитных столкновений с Арменией Азербайджан обратил взор на Грузию, обвинив ее в том, что та якобы позволила провезти через свою территорию предназначенное Армении оружие. Это оружие – по сообщению, реактивные снаряды, минометные боеприпасы и грузовики – якобы затем использовалось для обстрела Товузского района Азербайджана.

Баку воздержался от прямых обвинений, и вместо этого выразил свое недовольство Грузией через контролируемые правительством СМИ, как он это часто делает в качестве прелюдии к официальному заявлению, или вместо него. Haqqin.az – новостной сайт, связанный с азербайджанскими силовиками, – написал, что якобы имевшая место поставка вооружений была ножом в спину со стороны Грузии. Эти две страны в целом считают друг друга стратегическими партнерами в экономической и политической сферах.

«Как позволила Грузия через свою территорию доставить боеприпасы и военное оборудование, предназначение которых для военного противостояния с Азербайджаном сомнению не подлежало?» – задается риторический вопрос в статье Haqqin.az.

Гнев Баку был в основном обращен на Сербию, поставившую «Грады» российского производства. Но также он был недоволен Россией за поставку грузовиков, на которые устанавливаются реактивные снаряды, и Грузией за то, что пропустила все это через свою территорию.

«Разве официальный Тбилиси не наложил несколько лет назад запрет на транзит через территорию страны военных грузов для Армении? Из каких побуждений в этот раз было сделано исключение для Сербии?» – говорится в материале в Haqqin.az.

20 июля азербайджанский МИД вызвал дипломатического представителя Сербии, потребовав объяснений, но пока не предпринял никаких формальных дипломатических шагов в отношении Грузии или России. Но если обвинения подтвердятся, больше от ухудшения отношений с Баку может потерять Грузия, т.к. Азербайджан является одним из ее ключевых инвесторов и поставщиков энергоносителей.

В этой связи обвинения вызвали политические прения внутри Грузии. В частности, оппозиционные партии потребовали, чтобы правительство объяснилось.

«Мы знаем, что политика России по дестабилизации региона частично основана на осуществлении поставок вооружений и Армении, и Азербайджану, – сказала Саломе Самадашвили из Единого национального движения, являющегося крупной оппозиционной партией. – Что касается Грузии, мы приняли на себя международные обязательства не позволять перевозить оружие [в другие страны] по своей территории».

Гия Вольский, вице-спикер парламента и один из наиболее высокопоставленных членов правящей партии «Грузинская мечта», назвал сообщение о поставках оружия просто сплетнями.

«К сожалению несколько средств массовой информации – как в Азербайджане, так и в Грузии – подхватили этот слух», – сказал он.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации последнего витка конфликта, который стал наиболее кровопролитным со времен «Апрельской войны» 2016 года.