Азербайджан: за два месяца закрылось пятнадцать партий

Азербайджанские политические партии распускаются одна за другой с тех пор, как в начале этого года вступил в силу ограничительный закон.

Все 15 партий, распущенных в течение марта и апреля, поддерживали правительство президента Ильхама Алиева и фактически создавали видимость плюрализма в авторитарном нефтяном государстве.

Некоторые указали, что их решение было связано с недавно принятым законом о политических партиях, но не критиковали его.

Председатель Партии «Айдынлар» («Просвященных») Гуламгусейн Алибейли сообщил базирующемуся в Берлине новостному каналу Meydan TV, что на собрании партии было принято решение о роспуске, «принимая во внимание текущие геополитические и политико-правовые реалии». При этом никаких подробностей сообщено не было.

Были те, кто сделал более пространные заявления. Либерально-демократическая партия Азербайджана, которая была основана в 1999 году, фактически признала, что у нее больше нет оснований для существования, особенно после победы Азербайджана во второй Карабахской войне 2020 года.

«После принятия закона “О политических партиях” при партии была создана рабочая группа для приведения деятельности партии в соответствие с положениями нового закона. В условиях новых политических реалий большинство членов партии согласились прекратить деятельность ЛДПА», – говорится в заявлении партии, опубликованном местным информационным агентством Musavat.com.

«Большинство членов партии говорят, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации они как граждане продолжат поддерживать президента Азербайджана Ильхама Алиева в решении других проблем».

Новый закон содержит несколько запретительных требований, которые, как ожидалось, приведут к снятию ряда партий с регистрационного учета. Одним из них была необходимость иметь 5 тысяч членов, чьи имена и адреса должны быть представлены в соответствующий государственный надзорный орган.

Ни одна из недавно распущенных партий не была представлена в нынешнем законодательном органе. Но как минимум одна парламентская партия, не поддерживающая власти, также испытывает на себе удушающее воздействие закона.

12 апреля Ильгар Мамедов, председатель партии «Республиканская альтернатива», которой принадлежит одно место в парламенте, предупредил сторонников, что его партии грозит снятие с регистрации, если она не покажет 5 тысяч членов. В этом случае, написал он в Facebook, «вы не сможете голосовать за нас на следующих выборах, а мы, в свою очередь, не сможем подвергать сомнению политику правительства Алиева». (Две недели спустя он сказал, что партия уже почти набрала необходимое число).

13 марта Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовали совместное заключение по закону Азербайджана о политических партиях. «В новом законе содержится ряд новых весьма проблемных положений, которые в дальнейшем могут отрицательно сказаться на плюрализме в стране», – говорится в документе, который подверг критике минимальный порог численности партий, необходимость перерегистрации уже существующих партий, запрет на деятельность партий без регистрации и чрезмерное регулирование внутрипартийных структур.

Некоторые с юмором восприняли роспуск проправительственных партий, реальная деятельность которых вызывала вопросы, и которые, казалось, безропотно смирились со своей участью.

«При побеге каждый из них приводил свои собственные доводы в оправдание. Однако всем понятно, что новый закон о политических партиях стал последним ударом, отправившим наши старые партии в ад, – написал обозреватель Замин Хаджи для Musavat.com. – Я далек от того, чтобы утверждать, что эти партии вносили хоть какое-то разнообразие в наш политический мир или хотя бы могли бы послужить пластырем для порезанного пальца. Большинство из них, а, возможно, и все, были мертвы при жизни, а некоторые были мертворожденными».