Азербайджан: земли в Карабахе раздают влиятельным лицам – репортаж

Президент Ильхам Алиев во время посещения агропарка в Аджикабуле в 2021 году. (Фото: president.az)

Как установило недавнее расследование, сельскохозяйственные земли на территориях, которые были возвращены Азербайджану во время войны 2020 года с Арменией, эксплуатируются компаниями, связанными с высшими лицами государства.

23 июня независимое новостное агентство Abzas Media опубликовало репортаж, в котором перечисляются компании, получившие государственные контракты на использование земель в Карабахе. Многие из этих компаний, некоторые из которых малоизвестны, связаны с высокопоставленными чиновниками, в том числе с дочерьми президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Abzas, государственное Агентство развития малого и среднего бизнеса (сокращенное азербайджанское название — KOBIA) представило на проходившей в октябре 2021 года выставке под названием «Восстановить Карабах» короткий список компаний, которым государство представило право заниматься сельскохозяйственной деятельностью в разных районах Карабаха.

По данным агентства, нигде ранее не публиковавшимся, в 2021 году в общей сложности 8367,5 га земли получили всего пять компаний: Agroinkishaf-2017, Agro Fresh, Agro Diary, Azersun и Kraun Ko-R.

В репортаже Abzas говорится: «То, что на освобожденных землях Карабаха оказались именно эти компании, — не случайность», учитывая тесные связи многих из них с властями.

Хотя подробности распределения этих восьми с лишним тысяч гектаров остаются неясными, в информации KOBIA были названы несколько конкретных индивидуальных сделок. Компания Azersun, гигантский монополист азербайджанской пищевой промышленности, получила 9000 квадратных метров земли в Губадлинском районе в рамках проекта, стоимость которого оценивается в 40 миллионов манатов (23,5 млн долларов). Azersun принадлежит турецкому бизнесмену Абдулбари Гёзелю, известному близостью к правящей семье.

Компания Agro Dairy получила проект стоимостью 851 000 манатов (500 000 долларов) на 5,2 га земли в Агдамском и Физулинском районах. Эта компания входит в корпорацию Pasha Holding, принадлежащую влиятельной семье Пашаевых, из которой происходит жена Алиева Мехрибан.

Алиев упоминал о деятельности Azersun и Agro Dairy в Карабахе. Во время поездки в Аджикабульский район в апреле 2021 года он посетил там «агропарк» — крупномасштабное сельскохозяйственное предприятие, получающее государственное финансирование, — и встретился с директором Agro Diary. Алиев сказал, что «рекомендует руководству обеих компаний, Agro Dairy и Azersun, построить агропарки на освобожденных землях Карабаха».

Предыдущее расследование, которое проводило независимое новостное агентство Turan, выяснило, что новые агропарки, создаваемые в Карабахе, по большей части связаны с фигурами, близкими к властям.

Компания Kraun Ko-R получила проект стоимостью 20 миллионов манатов (12 миллионов долларов) на 2,3 га земли в Зангиланском районе, говорится в репортаже Abzas со ссылкой на презентацию KOBIA. Как установило расследование Abzas, многие из владельцев Kraun Ko-R — это те же лица, которые владеют компаниями, принадлежащими семье Али Нагиева, главы Службы государственной безопасности. А юридический адрес этой фирмы совпадает с адресом компаний Бейляра Эюбова, руководителя Службы безопасности президента.

И это, вероятно, лишь вершина айсберга, так как в презентации KOBIA, по-видимому, говорилось не о всех новых государственных контрактах на сельскохозяйственную деятельность в Карабахе. Директор Kraun Ko-R Сабухи Абдуллаев говорил, что только в 2021 году его компания засеяла пшеницей 24 000 гектаров в Губадлинском, Зангеланском и Джебраильском районах. «Мы планируем расширить свои пахотные земли, как только будут разминированы новые территории», — сказал он общественному телевидению.

После окончания войны Азербайджан ведет крупномасштабную восстановительную кампанию на вновь занятых территориях, оставшихся в значительной степени разоренными после 30 лет армянской оккупации. Пока что эти работы по большей части сводились к разминированию, строительству инфраструктуры — аэропортов, дорог и т. п. — и созданию новых, широко разрекламированных «умных сел» в Зангеланском районе. Собственно восстановительные работы в основном сосредоточены на городе Шуша, официально объявленном «культурной столицей» Азербайджана.

Власти не дают конкретной информации относительно того, когда более чем 600 000 азербайджанцев, перемещенные в результате первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах, смогут снова поселиться на этих территориях. Зато крупный бизнес, судя по всему, получает разрешения на ведение на них сельскохозяйственной деятельности.

Президент Алиев кратко упомянул о сельскохозяйственных работах, ведущихся в Карабахе, в речи, которую он произнес в феврале. «В настоящее время на освобожденных территориях реализуются различные сельскохозяйственные проекты. Могу сказать, что в нынешнем году посевные работы предусмотрено провести на 40-50 тысячах гектаров. Это обеспечит нашу продовольственную безопасность», — сказал он.

Президентским указом, изданным в апреле 2021 года, Министерству сельского хозяйства было «временно поручена организация» новой сельскохозяйственной деятельности «на освобожденных территориях Азербайджана», в том числе «сдача в аренду сельскохозяйственных угодий для производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «осуществление контроля за использованием арендованных земель».

Министерство сельского хозяйства не ответило на вопросы Abzas о том, кому именно была сдана земля в Карабахе, и по каким критериям отбирались эти арендаторы.