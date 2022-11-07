Азербайджан и Грузия рассчитывают начать экспорт электроэнергии в Европу

Азербайджан и Грузия надеются извлечь выгоду из своего растущего геополитического значения и запустить новый маршрут доставки электроэнергии в Европу.

Планы по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря из Грузии в юго-восточную Европу обсуждаются уже несколько лет. Но поскольку тема энергетической безопасности Европы приобретает все большую актуальность на фоне войны России в Украине, лидеры стран, расположенных по обе стороны моря, все чаще обсуждают вопросы энергетики на встречах высокого уровня.

«Новый проект, который предстоит реализовать, связан с электроэнергией. Азербайджан стремится экспортировать свою электроэнергию на мировые рынки, – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию 24 октября. – Разумеется, мы будем осуществлять экспорт через территорию Грузию».

Три дня спустя проект, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, перешел в разряд «самых важных для обсуждения вопросов» во время визита в Будапешт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«Намечается новый, многообещающий проект энергетического сотрудничества, в котором мы, венгры, особенно заинтересованы, – сказал Орбан 27 октября на совместной пресс-конференции с Гарибашвили. – Мы хотим разработать новую масштабную систему электроснабжения, энергоносители для которой будут поставляться из Азербайджана в Венгрию через Грузию и Румынию. Это позволило бы нам заменить большие объемы природного газа, который мы сегодня используем в Венгрии для производства электроэнергии».

Венгрия, как и Румыния, начала лоббировать проект спустя несколько месяцев после вторжения России в Украину, когда Европа запоздало осознала свою зависимость от российского газа.

Орбан выразил надежду на то, что новые источники позволят снизить высокие цены на энергоносители в Европе и помогут его стране бороться с инфляцией. Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто дал понять, что часть импортируемой электроэнергии будет поставляться в другие европейские страны, поэтому проект может получить поддержку Евросоюза.

«Сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, потому что для того, чтобы проект заручился поддержкой ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов», – сказал Сийярто 24 августа после телефонного разговора с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили также говорил о поддержке ЕС в конце октября. Он предположил, что проект, который, по его словам, является идеей Грузии, будет стоить несколько миллиардов долларов, и что вскоре будет заключено соглашение между четырьмя странами.

Этот план родился на фоне усилий Брюсселя по увеличению вдвое импорта газа из Азербайджана. Тбилиси также пытается воспользоваться своими транзитными возможностями и переправлять товары в ЕС по так называемому Срединному коридору, поскольку грузоотправители из Азии обходят сейчас стороной существующие маршруты через Россию.

Но сам проект прокладки подводного кабеля возник еще до войны.

В 2020 году исследование Всемирного банка признало коммерчески жизнеспособной идею прокладки подводной линии электропередач мощностью 1000 мегаватт и протяженностью 1000 километров между Грузией и Румынией.

При финансовой поддержке Запада АО «Грузинская государственная электросистема», которое обеспечивает передачу электроэнергии по всей стране, продолжило исследование и в 2021 году объявило, что кабель откроет новые экспортно-импортные возможности для Южного Кавказа, «снизив зависимость от нынешнего дорогостоящего импорта энергоносителей и генерации тепловой энергии».

Эта идея также согласуется с заявленной Азербайджаном целью стать центром «зеленой» энергетики. Баку пообещал сосредоточиться на развитии возобновляемых источников энергии и привлек международных инвесторов, в частности из стран Персидского залива, для запуска крупных проектов, связанных с ветряной и солнечной энергией. Главная цель Азербайджана – сэкономить свой газ с тем чтобы впоследствии экспортировать его. Подобный аргумент, похоже, стал еще более актуальным в этом году, поскольку Россия заморозила экспорт газа в Европу в ответ на поддержку Европой Украины.

«Это позволит нам сэкономить природный газ и экспортировать его, особенно учитывая резко возросший спрос на наш газ», – сказал Алиев в июле.

Проект черноморского подводного кабеля все еще находится на этапе исследования. Полная реализация проекта, по оценкам, займет от трех до четырех лет.

Азербайджан также предложил экспортировать электроэнергию в Европу через так называемый «Зангезурский коридор», который предполагается проложить через территорию Армении в его эксклав Нахичевань и Турцию. Однако Баку и Ереван до сих пор (спустя два года после заключения соглашения о прекращении огня) не согласовали условия обеспечения транспортного сообщения.

В подготовке материала принимал участие Гейдар Исаев.