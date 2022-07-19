Азербайджан и Евросоюз договорились о стратегическом энергетическом партнерстве

Евросоюз объявил о новом энергетическом соглашении с Азербайджаном. В течение ближайших пяти лет эта богатая газом прикаспийская страна может удвоить поставки газа в Европу в рамках мер Брюсселя по уменьшению зависимости от России.

После церемонии подписания соглашения, состоявшейся в Баку 18 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнули свою приверженность укреплению и расширению сотрудничества как в области энергетики, так и в других сферах.

«Сотрудничество в области энергетики всегда было нашим главным приоритетом, — сказал Алиев. — Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах образования, транспорта и во всех остальных областях».

Со своей стороны фон дер Ляйен сказала, что новым меморандумом о взаимопонимании Евросоюз «открывает новую главу энергетического сотрудничества с Азербайджаном, партнером, играющим ключевую роль в наших мерах по уходу от российского ископаемого топлива».

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила, что в соответствии с меморандумом «ожидается», что в этом году Азербайджан поставит в страны Евросоюза на 4 миллиарда кубических метров (млрд м3) больше газа (в результате чего его суммарное количество составит 12 млрд м3), а к 2027 году доведет объем поставок «по меньшей мере» до 20 млрд м3.

Несмотря на эти оптимистичные заявления в шести разделах пятистраничного меморандума о взаимопонимании не содержится почти ничего кроме списка пожеланий сторон — описания вещей, осуществления которых им хотелось бы, если позволят обстоятельства.

Основная часть этого документа, который содержит мало конкретики, представляет собой повторение обязательств и надежд Евросоюза относительно изменений климата и сокращения выбросов парниковых газов. Есть в нем и общие заявления о сотрудничестве с Баку в сферах возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, добычи энергоносителей и поставок «зеленого водорода».

Единственное конкретное заявление касается возможного удвоения экспорта природного газа из Азербайджана в Евросоюз к 2027 году.

Однако и это положение изложено в меморандуме в форме, не накладывающей ни на кого никаких обязательств. Обе стороны, говорится в документе, «стремятся к обеспечению к 2027 году торговли природным газом, в том числе путем экспорта в Европейский Союз по Южному газотранспортному коридору, в размере по меньшей мере 20 миллиардов кубических метров в год с учетом коммерческой целесообразности и рыночного спроса».

Еще сильнее смягчает это заявление последняя статья документа, которая говорит, что ничто из изложенного в меморандуме «…не должно создавать непременных юридических или финансовых обязательств», и что меморандум «не представляет собой обязательства по выделению средств».

В наличии в меморандуме столь откровенной лазейки нет ничего необычного.

Газовые месторождения Азербайджана и цепочка трубопроводов, по которым газ транспортируется через Грузию и Турцию в Грецию (откуда часть его отправляется в Болгарию, а основной объем — в Албанию и через Адриатическое море в Италию), контролируются многосторонними международными консорциумами.

Решения о миллиардных инвестициях, необходимых для увеличения объемов добычи газа и повышения пропускной способности трубопроводов, будут принимать компании, входящие в состав этих консорциумов.

Предполагается, что различные заинтересованные стороны уже ведут переговоры об осуществлении таких инвестиций.

Газа не хватает

Поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, а конца войне, которую Москва ведет в Украине, не видно, не приходится сомневаться, что эти консорциумы легко продадут весь газ, который они смогут поставить.

Однако аналитики, занимающиеся энергетикой, задаются вопросом более фундаментальным: сможет ли Азербайджан обеспечить эти поставки? Эта страна обладает ограниченными возможностями увеличения добычи, а кроме того ей нужно удовлетворять растущий внутренний спрос.

В прошлом году, чтобы предотвратить дефицит газа в стране, Баку заключил соглашение о взаимопоставках, по которому Азербайджан импортировал газ из Ирана, а тот в свою очередь получал такой же объем из Туркменистана.

Компания BP, эксплуатирующая крупнейшее в Азербайджане газовое месторождение Шах-Дениз, предупредила, что это месторождение не сможет обеспечить всего газа, необходимого для удвоения экспорта в Европу. Также не предполагается, что достаточное количество газа будет добываться на других, менее крупных, разрабатывающихся сейчас месторождениях.

В течение многих лет официальные лица обсуждают возможность транзита через Азербайджан газа, добытого в соседствующем с ним по Каспийскому морю Туркменистане. Эта страна занимает четвертое место в мире по размерам запасов природного газа.

2 июня вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара рассматривает три варианта транспортировки газа из Туркменистана в Турцию через Азербайджан. Один из них предполагает увеличение объемов существующих взаимопоставок между Туркменистаном, Турцией и Азербайджаном; другой предусматривает строительство нового трубопровода, пересекающего часть Каспийского моря.

Однако намерения Турции пока что остаются неясными. Октай лишь подтвердил планы поставок газа в Турцию по Южному газотранспортному коридору, но не уточнил, будет ли этот газ затем транспортироваться в Европу, и если будет, то на каких условиях.

Баку также хранит молчание относительно турецких предложений. Из заявления, сделанного Алиевым после подписания меморандума о взаимопонимании, следует, что Баку больше интересует помощь Евросоюза в развитии программы возобновляемой энергетики, которая позволила бы ему экспортировать бóльшую долю своего газа.

Совершенно ясно лишь одно: дополнительные 10 млрд м3, которые можно будет получить из Каспийского региона через пять лет, мало помогут Европе, опасающейся, что Москва уже этой зимой может прекратить поставки своего газа, составляющие 150 млрд м3 в год.