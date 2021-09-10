Азербайджан и Турция провели совместные учения вблизи российских миротворцев

Турецкие и азербайджанские солдаты провели совместные военные учения в Лачинском районе Азербайджана – буквально в двух шагах от расположения российских миротворцев – на фоне обострения напряженности между Баку и Москвой.

Учения, завершившиеся 10 сентября, судя по всему, не носили масштабного характера. Ни одна из сторон не опубликовала данные о количестве военнослужащих, принявших участие в маневрах, но на опубликованных фотографиях и видео учений видны только очень небольшие подразделения. В учениях были задействованы войска специального назначения, выполнившие «задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп на местности, а также скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий», говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Но суть учений была не в масштабе, а в политическом посыле, который они явно содержали: на территориях, которые Азербайджан отвоевал у Армении во время прошлогодней войны, были впервые развернуты турецкие войска. (Было много сообщений о том, что Азербайджану во время войны помогали турецкие советники и операторы беспилотных летательных аппаратов, но ни одна из сторон официально это не признала их присутствия. После войны несколько турецких операторов БПЛА присоединились к совместной российско-турецкой наблюдательной миссии в Агдамском районе).

Кроме того, учения прошли в непосредственной близости от места дислокации российских миротворцев. Блог Nagorno-Karabakh Observer («Нагорно-карабахский наблюдатель») сообщил, что при помощи фотографий, опубликованных Министерством обороны Азербайджана, он смог определить место проведения учений – в пределах 300 метров от дороги, известной как Лачинский коридор, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом и в настоящее время контролируется российскими миротворцами.

«Особенность нынешних учений заключается в проведении их на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях и в непосредственной близости от зоны ответственности российских миротворцев. Это показатель того, что Турция остается приверженной курсу поддержки Азербайджана в его защите своей территориальной целостности», – сказал новостному сайту «Кавказский узел» военный эксперт и бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

В дополнение, азербайджанские аналитики связывают учения с недавними сообщениями о переброске вооруженных сил Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор и их участии в перестрелке с азербайджанскими войсками. В августе Баку официально потребовал, чтобы «российские миротворцы положили конец размещению вооруженных сил Армении на местах своей временной дислокации на территории Азербайджана». (Россия со своей стороны заявила, что речь идет о войсках непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а официальный представитель Министерства иностранных дел Армении не ответил на запрос Eurasianet.org о разъяснениях.)

«Все еще имеют место факты переброски в Карабах личного состава и военных грузов при попустительстве, а может, и покровительстве, российских миротворцев. Если это будет продолжаться, то пресечения такого "транзита" придется заняться азербайджанским подразделениям самим», – сказал «Кавказскому узелу» другой аналитик Тельман Абилов.

В конце августа азербайджанские силы перекрыли важную автомагистраль, соединяющую крупные города на юге Армении, фактически заблокировав наземное сообщение Армении с Ираном. Через два дня после снятия блокады российские миротворцы сообщили, что «провели тренировку по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотной авиации условного противника и обеспечения безопасности на наблюдательных постах в Лачинском коридоре Нагорного Карабаха».

«Другими словами, учения российских миротворцев в Лачинском коридоре могут быть восприняты в качестве направленного армянскому обществу мессиджа о готовности обеспечения защиты коридора, – написал аналитик Фархад Мамедов в статье на новостном сайте Haqqin.az. – Теперь же азербайджанский и турецкий спецназ разбили лагерь вокруг коридора и приступили к учениям. Турецко-азербайджанские подразделения отрабатывают совместные боевые действия в сложных горных условиях, испытывают современную боевую технику и средства. На фоне событий последних дней эти совместные учения – особое предупреждение…».

В то время как азербайджанские СМИ широко освещали учения, в Турции они прошли практически незамеченными: официальные лица не делали по их поводу никаких заявлений, а военные упомянули о них лишь в одном сообщении в социальных сетях.

Между тем в Армении учения расценили как провокацию. «Проведение турецко-азербайджанских военных учений в окрестностях границ Армении и Арцаха и вблизи Лачинского коридора расцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, которое не соответствует духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывает усилия по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе», – заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Проведение различных учений в пределах своих международных границ является суверенным правом каждого государства, – ответила азербайджанская коллега Унаняна Лейла Абдуллаева. – Азербайджан проводил на своей территории многочисленные военные учения, в том числе совместные учения с участием стран-партнеров. Совместная тактическая подготовка в Лачинском районе является аналогичным мероприятием и служит обеспечению стабильности в регионе».

Армянские аналитики, опрошенные «Кавказским узлом», рассматривают учения в контексте более широкого спектра агрессивных действий, предпринятых Азербайджаном в последние месяцы. «Учения рассматриваются как реальная угроза, демонстрация силы и запугивание», – сказал изданию политолог Андриас Гукасян.

Между тем это были не единственные совместные азербайджано-турецкие учения. На этой же неделе прошли совместные учения военно-морского спецназа на азербайджанском побережье Каспийского моря и совместные лётно-тактические учения – в турецкой Конье.

Кроме того, Турция объявила о назначении ряда старших офицеров на должности, связанные с Азербайджаном, в том числе командующего ранее неизвестным подразделением под названием «Азербайджанская оперативная группа».

Независимое азербайджанское новостное агентство «Туран» сообщило со ссылкой на «информированный источник», что «вопрос о создании “Азербайджанской оперативной группы” возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости. Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об “Азербайджанской оперативной группе”, имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня».