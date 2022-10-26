Азербайджан и Турция укрепляют узы посредством выгодных контрактов в Карабахе

Одной из стран, которые значительно выиграли от победы Азербайджана над Арменией в войне 2020 года, стала Турция.

Турция оказала значительную военную помощь Азербайджану в войне, и Баку отблагодарил за эту помощь: компании, близкие к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, получили контракты по меньше мере на сотни миллионов долларов, в частности, на восстановление территорий в Карабахе, которые отвоевал Азербайджан.

В некоторых случаях отношения выходят за рамки бизнеса и политики: члены семьи Эрдогана выступили партнерами членов семьи президента Ильхама Алиева в строительство одного нового крупного сельскохозяйственного комплекса в Зангиланском районе.

В октябре 2021 года Эрдоган и Алиев заложили фундамент агропарка Dost («Друг»), а 20 октября они вновь приехали сюда во время визита в Карабах, приуроченного к открытию нового аэропорта в Зангилане, расположенного неподалеку от границ с Арменией и Ираном.

Агропарк Dost стоимостью 100 миллионов долларов задумывался как проект, где по итогу будут трудоустроены 500 человек, которые будут заниматься выращиванием до 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

В поездке по Карабаху Эрдогана сопровождал Абдулкадир Карагёз – владелец турецкой компании Dost Ziraat, которая является инвестором строительства агропарка. Карагёз не только деловой партнер, но и член семьи Эрдогана: он женат на племяннице Эрдогана, дочери брата Эрдогана Мустафы Эрдогана.

Вскоре после свадьбы в 2016 году Карагёз (через другую возглавляемую им компанию) один за одним выиграл тендеры на получение дорогостоящих государственных контрактов, во многих из которых его фирма была единственным участником.

Также после свадьбы он ужесточил контроль над компанией Dost, одним из основателей которой он стал в 2010 году. К 2017 году остальные акционеры покинули компанию, а их место заняли другие члены семьи Эрдогана.

В записях государственного Бюллетеня торгового реестра Турции, изученных Eurasianet.org, значится, что чуть более чем через год после свадьбы акционерами Dost Ziraat стали другие члены семьи Эрдогана (два племянника): Усаме Эрдоган, сын Мустафы, и Ахмет Энес Ильген, сын сестры Эрдогана Весиле Ильген. Однако другие записи в реестре указывают на то, что к 2020 году оба племянника уже не владели акциями компании, а Карагёз оставался единственным акционером.

С азербайджанской стороны инвестором является компания Pasha Investments, которая входит в состав корпорации Pasha Holding, объединяющей все компании, принадлежащие семье жены Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

А между тем генеральным директором агропарка был назначен еще один союзник Эрдогана – Мехмет Зеки Тугрул, который в свое время был и зампредом правления Dost Ziraat, и членом правления молодежного крыла правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Во время состоявшегося 20 октября посещения парка оба президента кратко ответили на вопросы журналистов. Эрдоган назвал Карагёза «главным человеком здесь», а на вопрос о том, будет ли агропарк в дальнейшем расширяться, Алиев ответил: «Это зависит от господина Абдулкадира». Эрдоган добавил: «Что он пожелает, то и произойдет».

К разговору присоединился и сам Карагёз: «Конечно, он будет расширяться. Если будет на то воля Аллаха, мы продолжим в Лачине», – сказал он, имея в виду другую территорию, отвоеванную в ходе войны 2020 года.

Карагёз не единственный турецкий бизнесмен в окружении Эрдогана. В этот список также входят председатель правления Kalyon Holding Джамал Калиончу, председатель правления Cengiz Holding Мехмет Ченгиз и председатель правления Demirören Holding Йылдырым Демирёрен. Все трое также сопровождали Эрдогана во время его предыдущего визита в Карабах.

В Джабраиле Эрдоган отметил плохое состояние имеющейся там дороги. «Я думаю, что через год мы увидим дорогу в Джабраил в совершенно ином виде, поскольку в вопросах инфраструктуры также предпринимаются серьезные шаги, – сказал он. – Шаги предпринимаются здесь благодаря совместным усилиям компаний Cengiz и Kalyon».

Хотя эти компании не связаны семейными узами с Эрдоганом, они являются его ключевыми политическими союзниками. Cengiz и Kalyon входят в так называемую «банду пяти» – группу турецких компаний, имеющих тесные связи с Эрдоганом и правящей партией и выигравших большинство крупных государственных тендеров во время правления Эрдогана.

Теперь обе упомянутые компании получили выгодные контракты и на работы в Карабахе, включая строительство дорог и эксплуатацию трех рудников, в частности, по добыче золота и меди. Kalyon строит железнодорожную линию Горадиз-Агбанд, которая, как предполагается, должна стать частью транспортного маршрута, соединяющего азербайджанский эксклав Нахичевань с основной территорией Азербайджана через южную Армению. По прогнозам, стоимость этого проекта составит более 312 миллионов манатов (более 180 миллионов долларов), а завершить его планируется в 2023 году.

Еще одна компания из «банды пяти» Kolin İnşaat также получила выгодный контракт в Карабахе – на строительство «Дороги Победы» до Шуши совместно с азербайджанской компанией Azvirt. Кроме того, Kolin участвовала в создании рынка (расположенного на «Улице дружбы Турции и Азербайджана») в селе Агали, куда переехали первые несколько азербайджанцев в рамках программы по переселению в Карабах.

В общей сложности правительство Азербайджана выделило более 4,8 миллиардов манатов (почти 2,9 миллиардов долларов) на проекты реконструкции и восстановления Карабаха. Информация о том, какие страны представляли получившие контракты компании, не обнародована, но известно, что также получили контракты ряд стран из числа дружественных Азербайджану, включая Италию, Израиль и Великобританию. Впрочем, среди победителей тендеров, по-видимому, самое большое число турецких компаний.

По данным посольства Турции в Баку, в Карабахе работают около 30 турецких компаний. «Эти компании уже инвестировали 1 миллиард долларов, и эти инвестиции будут продолжать расти», – сказал главный торговый советник посольства Турции в Баку Ягуб Сефер на прошедшем в июле бизнес-форуме.

Еще одна известная турецкая компания Demirören Holding не выигрывала никаких тендеров, связанных с Карабахом, но тем не менее получила другие крупные контракты в Азербайджане. В 2021 году она стала обладателем 10-летнего контракта на управление «Азерлотереей» и подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики по вопросам сотрудничества в строительстве фармацевтического завода стоимостью 40 миллионов долларов.

На вопрос итальянского журналиста в сентябрьском интервью о перспективах получения компаниями из Италии контрактов на строительство в Карабахе Алиев ответил, что Италия только на втором месте после Турции. «Это наш сосед, и у них немало очень известных строительных компаний, – сказал он о Турции. – Потому что это наш союзник и близкий друг».