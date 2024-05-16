Азербайджан, Казахстан и Узбекистан взялись за амбициозный план по экспорту электроэнергии в Евросоюз

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение по объединению своих энергосистем для экспорта электроэнергии в ЕС. (Фото: gov.kz)

Усилия по экономической интеграции, предпринимаемые государствами Центральной Азии и Каспийского бассейна, набирают обороты. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан разрабатывают план по развитию «зеленой» энергетики, направленный на объединение их энергосистем с целью экспорта электроэнергии в Евросоюз.

В начале мая министры энергетики трех стран объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с целью изучения совместного потенциала экспорта электроэнергии, полученной преимущественно на основе использования энергии ветра и солнца. Казахстан также намерен увеличить свои гидрогенерирующие мощности. Изложенные в трехстороннем меморандуме планы сотрудничества предусматривают прокладку «высоковольтного кабеля» по дну Каспийского моря. По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, проект технического задания прокладки кабеля уже сформирован.

«Будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза», – приводятся слова Саткалиева в заявлении министерства.

Все три страны не заставили себя долго ждать и приступили к реализации этого плана. 10 мая Саткалиев заявил, что в настоящий момент подготавливается технико-экономическое обоснование. Он сообщил журналистам, что Евросоюз выразил «заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии» у новообразованного консорциума. В технико-экономическом обосновании будут проработаны детали строительства и финансирования, и предварительные расчеты, предположительно, будут представлены к концу года. О стоимости проекта или объеме экспорта электроэнергии говорить еще слишком рано, но «речь идет о достаточно большом объеме инвестиций», сказал казахстанский министр.

Усилия по развитию транскаспийских маршрутов, упомянутых в трехстороннем меморандуме, перекликаются с предложенным Соединенными Штатами экономическим планом, получившим название «B5+1», согласно которому государства Центральной Азии берут на себя инициативу по устранению существующих в регионе торговых барьеров и созданию новых сетей для стимулирования торговли и инвестиций. С момента создания B5+1 в марте центральноазиатские государства предприняли шаги по упрощению процедур торговли. Трехсторонний меморандум знаменует собой важный шаг в развитии регионального сотрудничества, которое, выйдя за пределы Центральной Азии, теперь уже охватывает и Каспийский бассейн.

Намерение экспортировать электроэнергию в ЕС вписывается в планы всех трех стран по значительному увеличению генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии в ближайшие годы.

Главным катализатором экспорта электроэнергии, судя по всему, станет Узбекистан, который к 2030 году намерен дополнительно создать более 20 гигаватт (ГВт) мощностей зеленой энергии, доведя общую мощность генерации за счет возобновляемых источников до 27 ГВт. К апрелю узбекские власти подписали соглашения о строительстве ветряных и солнечных электростанций мощностью 12 ГВт, а в мае заключил контракты на дополнительные 6 ГВт.

«Повышение эффективности энергетической отрасли актуально для всего нашего региона», – заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на форуме инвесторов в Ташкенте в начале мая.

Казахстану и Азербайджану, похоже, выпало играть скорее вспомогательную роль в механизме экспорта электроэнергии. Учитывая наличие крупных запасов ископаемого топлива, цели Астаны относительно возобновляемых источников энергии кажутся более скромными, чем у Узбекистана. В настоящее время Казахстан вырабатывает около 2,9 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников и, по словам Саткалиева, надеется увеличить этот показатель еще как минимум на 5 ГВт к 2030 году. Однако значительная часть этих мощностей может уйти на покрытие собственных потребностей, поскольку Казахстан столкнулся с дефицитом электроэнергии, в связи с чем в 2023 году стал ее нетто-импортером.

Азербайджан ставит перед собой задачу вырабатывать 5 ГВт солнечной и ветровой энергии к 2030 году. Вероятно, за основу меморандума о взаимопонимании, заключенного Баку с Казахстаном и Узбекистаном, было взято соглашение 2023 года, подписанное Азербайджаном со странами ЕС, включая Венгрию и Румынию, которое предполагало экспорт электроэнергии по подводному кабелю мощностью тысячу мегаватт, проложенному по дну Черного моря. Технико-экономическое обоснование проекта строительства черноморского кабеля было подготовлено до неспровоцированного вторжения России в Украину в 2022 году, что ставит под сомнение его жизнеспособность в условиях военного времени.