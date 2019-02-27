Азербайджан: критика в соцсетях нарастает, власти выбирают между кнутом и пряником

В конце 2018 года глава государственной железнодорожной компании Азербайджана объявил о запуске «скоростного» поезда между Баку и вторым крупнейшим городом страны – Гянджей.

Однако многих жителей страны эта новость не вдохновила. Хотя глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов подчеркнул, что поезд может развивать скорость до 159 километров в час, поездка в 364 километра все же будет занимать четыре с половиной часа (в среднем по 80 километров в час), что вызывает вопрос о том, что власти считают «скоростным» поездом. Между тем компания удвоила стоимость билетов до 15 манатов.

Многие граждане начали изливать недовольство по этому поводу в соцсетях. Один пользователь Facebook отметил, что «скоростной – это когда скорость исчисляется трехзначными цифрами, а не 80 км/ч, но, в целом, все логично, у нас же здесь XVIII век».

К удивлению многих, власти пошли на попятный: 31 января Гурбанов сообщил о снижении стоимости билета с 15 до 10 манатов. В своем заявлении он также коснулся многих высказанных в соцсетях претензий, отметив, что теперь билет на поезд сопоставим по стоимости с поездкой в Гянджу на автобусе, но поезд все-таки быстрее.

Многие наблюдатели восприняли это как признак того, что правительство все больше оглядывается на общественное мнение, и особенно на социальные сети. «Власти смогли ограничить печатные и электронные СМИ, но ничего не могут сделать с социальными сетями, и это их очень беспокоит, – сказал Eurasianet.org видный азербайджанский аналитик и журналист Мирза Хазар. – Называть это скоростным поездом – смешно. В этой связи понятно, почему было так много жалоб на цены».

По мере подавления дискуссий в традиционных СМИ, они переселились в соцсети, особенно Facebook, YouTube и Twitter.

«Социальные сети – единственное место, где правительство оценивает общественное настроение», – добавил Алтай Гоюшов, глава Бакинского исследовательского института, часто критично отзывающийся о действиях властей.

Гойюшов также указал на дело Мехмана Гусейнова, популярного молодого блогера, заключенного в тюрьму по политически мотивированным обвинениям. После выдвижения властями в его отношении новых – и, очевидно, сфабрикованных – обвинений Гусейнов объявил голодовку, что стало самым горячо обсуждаемым вопросом в социальных сетях Азербайджана. Его сторонники провели самый масштабный (и организованный через соцсети) митинг, который видел Баку за последние несколько лет, и вскоре правительство отступило, сняв обвинения. Возмущение в соцсетях «показало, что годы долгих репрессий не смогли заставить общество замолчать», сказал Гоюшов Eurasianet.org.

Еще одним свидетельством обеспокоенности властей по поводу общественного мнения является то, что президент Ильхам Алиев 8 февраля подписал указ о создании Центра социальных исследований, который будет заниматься мониторингом общественных настроений в стране.

«Сейчас все признают, что любое официальное решение требует, чтобы общественность была готова к нему, а также активного участия людей в его подготовке», – сказал Захид Орудж, депутат парламента и глава центра, в интервью новостному сайту «Тренд». Центр «будет прилагать усилия для обеспечения руководства страны отчетами и результатами опросов на постоянной основе», добавил он.

Хотя правительство, похоже, стало более серьезно относиться к выражениям недовольства в соцсетях, некоторые чиновники склонны принять иной подход и предлагают распространить действующие в отношении СМИ ограничения и на соцсети.

На заседании парламента 5 февраля депутаты один за другим высказывались с критикой соцсетей и наперебой предлагали ввести наказания. «Группа людей демонстрирует непристойность в социальных сетях по отношению к президенту Азербайджана. По мере усиления Азербайджана, поддержки независимой политики президента Ильхама Алиева эти атаки нарастают», – приводит слова первого вице-спикера Зияфета Аскерова новостное агентство Report. Орудж также предложил ужесточить наказание за критику в адрес президента.

Депутат Хикмет Бабаоглу выдвинул предложение запретить вход и регистрацию в соцсетях без удостоверения личности, чтобы можно было отслеживать посты и комментарии пользователей.

А депутат Муса Гулиев предложил вообще запретить иностранные соцсети и создавать их азербайджанские версии. В качестве альтернативы он предложил заставить международные соцсети открывать «базы» в Азербайджане. «Тогда мы будем знать, кто стоит за моральным и идеологическим террором против Азербайджана. После чего можно будет ограничить их деятельность», – сказал он журналистам 11 февраля.

Но подобные «лобовые атаки» не сработают в Азербайджане, сказал Гоюшов. «Признание наличия некоего высшего авторитета … может доказать власть соцсетей, а это неприемлемо для правительства», – сказал он.