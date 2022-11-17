Азербайджан: Мехрибан Алиева уходит с поста в ЮНЕСКО

Алиева и Азуле в Баку в 2019 году. (Фото: president.az)

Первый вице-президент и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева неожиданно отказалась от роли «посла доброй воли» ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на фоне разногласий между Баку и ЮНЕСКО по поводу Карабаха.

Алиева объявила о своем решении в письме от 15 ноября, в котором она утверждает, что слишком занята после военной победы, которую Азербайджан одержал над Арменией в 2020 году. В письме «подчеркнуто, что на нынешнем этапе, после освобождения наших территорий от длительной оккупации в результате Отечественной войны, первый вице-президент активно вовлечена в работу по масштабному восстановлению и возрождению региона», сообщили государственные СМИ.

Но отставка Алиевой происходит в контексте давнего конфликта между властями Азербайджана и ЮНЕСКО, нынешнее руководство которой Баку считает необъективным и потакающим Армении.

Эта организация давно подвергается критике со стороны официальных лиц Азербайджана, начиная с президента Ильхама Алиева, который обвиняет ее в том, что она не расследовала уничтожение азербайджанского культурного наследия после победы Армении в Первой карабахской войне в начале 1990-х годов.

Затем, после победы Азербайджана в 2020 году, когда он вернул себе бóльшую часть территории, потерянной в 1990-х, ЮНЕСКО публично обвиняла Азербайджан в том, что тот затягивает допуск на эти территории миссии ЮНЕСКО, которая должна была оценить ситуацию с культурным наследием. В ответ Министерство иностранных дел Азербайджана упрекнуло эту организацию в «политизации» этого вопроса.

Хотя Азербайджан в принципе согласился, что такая миссия должна состояться, этого до сих пор не произошло. На прошедшей в феврале видеоконференции, в которой участвовали Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Евросовета Шарль Мишель, стороны договорились отправить миссии ЮНЕСКО в обе страны.

После этого официальные представители Азербайджана обвиняли Армению в блокировании двойной миссии ЮНЕСКО.

В июле министр культуры Азербайджана Анар Керимов дал интервью, в котором напомнил, что инспекции были согласованы еще в феврале. «Однако из-за неконструктивной позиции армянской стороны визит этой миссии до сих пор не состоялся. Хочу отметить бездействие ЮНЕСКО и занятую этой организацией позицию», — сказал он. Кроме того, он обвинил организацию в том, что та не обращает внимания на предоставленные Баку многочисленные свидетельства «преднамеренное уничтожение наших историко-культурных памятников в результате многолетней оккупации азербайджанских земель».

В письме Алиевой, в котором она сообщает о своей отставке, эта тема также подчеркивается: она выражает надежду на «организацию в ближайшее время миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории с целью оценки ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана».

В последнее время провластные СМИ готовили почву для этого шага целым шквалом публикаций с критикой ЮНЕСКО, а после заявления Алиевой последовала новая волна материалов, излагающих разнообразные претензии к этой организации. Заметнее всего были утверждения о ее предвзятому отношению к Азербайджану.

Сайт Caliber.az, связанный с Министерством обороны Азербайджана, опубликовал комментарий по этому вопросу, в котором поступок Алиевой называют «дипломатическим протестом против двойственного подхода, который ЮНЕСКО […] проявляет в отношении Азербайджана».

В статье говорится, что ЮНЕСКО заинтересовалась карабахским наследием только после войны, когда начали появляться сообщения об уничтожении Азербайджаном памятников армянской культуры.

ЮНЕСКО обвиняют в том, что она работает в «культурной парадигме, […] согласно которой азербайджанцы-мусульмане являются “варварами”, а армяне-христиане — их “жертвами”». И далее: «Когда стало ясно, что в отчете ЮНЕСКО, в случае отправке оценочной миссии на деоккупированные территории Азербайджана, будет зафиксирована диаметрально противоположная картина, интерес к теме быстро улетучился».

В других аналитических материалах без стеснения упоминаются многочисленные финансовые пожертвования Азербайджана на сохранение христианского наследия, в частности нескольких памятников Ватикана.

«Руководство ЮНЕСКО выбрало самую, как им показалось, коварную и циничную позицию — деньги с Баку брать, на официальном уровне рассыпаться в реверансах, но как только дело доходит до справедливости — тут же придавать лицу индифферентное выражение и полное отрицание сути проблемы», — говорится в комментарии на сайте Haqqin.az.

«Однако, — пишет автор одной из таких статей, опубликованных новостным агентством APA, — за 18 лет деятельности первого вице-президента Азербайджана в качестве посла доброй воли, ЮНЕСКО не ответила на призывы Азербайджана».

Неясно, что именно побудило Алиеву подать в отставку после 18 лет на этом посту, но она сделала это в тот самый день, когда французский Сенат принял резолюцию, призывающую к санкциям против Азербайджана. Во многих направленных против ЮНЕСКО комментариях подчеркивается, что генеральный секретарь этой организации Одри Азуле — француженка. В последнее время Франция стала популярной мишенью для нападок в азербайджанских СМИ, считающих, что ее позиция становится проармянской.

«Среди причин такой предвзятой позиции ЮНЕСКО к Азербайджану — французское происхождение [Азуле]» — пишет APA.

Деятельность Азуле в должности руководителя ЮНЕСКО может не нравиться Азербайджану и по другим причинам.

Ее предшественница на этом посту, Ирина Бокова, была связана через мужа со схемой отмывания денег, которую называли «азербайджанской прачечной». Как выяснилось, часть средств из «черной кассы», размеры которой достигали 2,9 миллиарда долларов, шла на лоббирование интересов азербайджанских властей.

В период руководства Боковой также было объявлено, что Азербайджан пожертвует этой организации 5 миллионов долларов в рамках соглашения о сотрудничестве, которое Бокова подписала в присутствии Мехрибан Алиевой. Кроме того, в 2010 году Бокова наградила Алиеву золотой «Медалью Моцарта» ЮНЕСКО за ее «заслуги в укреплении межкультурного диалога».

«Видимо, Азуле в отличие от Ирины Боковой не любит икру, поэтому их отношения и охладились», — написал в Facebook после заявления Алиевой азербайджанский активист Бахтияр Хаджиев.