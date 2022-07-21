Азербайджан начинает послевоенное расселение в Карабахе

Азербайджан начал повторное расселение людей, перемещенных из-за войны более 30 лет назад. Власти называют это «Великим возвращением».

19 июля 10 семей (58 человек) в сопровождении полиции вернулись в село Агалы Зангеланского района — одного из районов Карабаха, которые Азербайджан уступил армянским силам в первой войне между двумя странами, в начале 1990-х годов, и вернул себе в 2020 году. В общей сложности на этой неделе в село будет переселена 41 семья (около 200 человек), сообщило агентство Trend.

До этого десять перемещенных семей, все из которых происходят из Агалы, жили в государственном жилье под Баку. Государственный телеканал AzTV сообщил, что первые кандидаты на возвращение были выбраны из числа тех, кто «живет в самых трудных условиях», а дома распределялись при помощи лотереи. Бывшие перемещенные лица будут получать некоторую государственную помощь еще три года.

Как это чаще всего бывает в Азербайджане с позитивными новостями, официальные лица нашли возможность назвать ее заслугой президента. Специальный представитель Ильхама Алиева в Зангеланском районе Вахид Гаджиев сказал репортерам, что весь процесс переселения проходит «под непосредственным наблюдением президента».

В начале 1990-х годов по Азербайджану были рассеяны более 600 000 перемещенных лиц. После войны 2020 года — в которой Азербайджан вернул себе более 8000 квадратных километров территории в Нагорном Карабахе и вокруг него, то есть около 75 процентов земель, которые уступил Армении в ходе первой войны 1990-х годов, — многие из них стали выступать за как можно более быстрое возвращение в прежние места. Однако неясно, сколь многие по-прежнему хотят вернуться; выросло целое поколение, никогда не видевшее родины своих предков. Кроме того, по силам ли Баку переселить всех тех, кто хочет вернуться?

График расселения несколько раз срывался, причем появлялись сообщения о трудовых конфликтах среди строителей.

Власти выбрали Агалы в качестве первого примера осуществления своей широко разрекламированной концепции «умных сел» – образцовой программы создания процветающих сельских общин при помощи цифровых технологий, автоматики и использования возобновляемых источников энергии. Гаджиев тоже сказал, что будущие жители Агалы «получат высококачественные дома, оборудованные умными технологиями».

Критики режима считают, что эти устройства позволят властям следить за селом и постоянно контролировать его жизнь.

Как рассказал во время посещения Агалы в прошлом месяце председатель полуоппозиционной партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов, местные чиновники сказали ему, что за въездом в село будут наблюдать камеры с системами распознавания лиц. Он назвал Агалы «испытаниями нового тоталитаризма» и «цифровой тюрьмой» и пренебрежительно отозвался о хвалебных заявлениях властей относительно «Великого возвращения».