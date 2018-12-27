Азербайджан: на фоне наплыва гостей с Ближнего Востока власти пересматривают политику в области туризма

В последние годы туристический сектор Азербайджана переживает расцвет, в значительной степени связанный с посетителями с Ближнего Востока. Однако эти туристы часто вызывают разногласия, и сейчас Баку все настойчивее старается привлекать больше гостей из Европы и Восточной Азии.

Азербайджан входит в число наиболее быстро растущих туристических направлений в мире: в докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям за 2017 год сообщалось, что Азербайджан занимает первое в мире место по темпам роста расходов туристов. Хотя самое большое количество гостей приезжает из соседних стран — России, Ирана, Грузии и Турции, — быстрее всего растет число туристов из стран Ближнего Востока. По данным правительства Азербайджана, между 2015 и 2017 годами число приезжих из Объединенных Арабских Эмиратов выросло приблизительно с 2000 до 102 000 человек, из Ирака — с 2000 до 65 000, а из Саудовской Аравии — с 700 до 33 000.

Это в значительной степени вызвано целенаправленной политикой властей. В 2016 году Азербайджан начал выдавать визы гражданам нескольких ближневосточных стран, в том числе Катара, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Кувейта, по прибытии в страну. Кроме того, в Азербайджане начал развиваться «халяльный туризм»: туристам-мусульманам предоставляют гостиницы и рестораны, придерживающиеся исламских правил.

Официальные лица также рекламируют сравнительную безопасность своей страны: «Туристы, не захотевшие ехать в Турцию после террористических атак и кровопролития в этой стране, начали приезжать в Азербайджан», — сказал в интервью агентству AzVision.az глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

Туристы из стран Персидского залива находят в Азербайджане интересную смесь привычного и нового, сказал Рашад Гулиев, основатель местного гостиничного и консультационного агентства. «Азербайджан считается страной мусульманской, так что [туристам-мусульманам] здесь легче отправлять во время путешествия свои религиозные обряды. Но в то же время это светская, современная европейская страна, дающая ощущение свободы», — сказал он.

Однако приток туристов породил и некоторые межкультурные конфликты. В июле по социальным сетям широко разошелся видеоролик бакинской квартиры, которую снимали туристы из Кувейта. В видео были показаны ошарашенные хозяева квартиры, нашедшие в ней по возвращении разодранный матрас и толстый слой арбузных корок и прочего мусора. В социальных сетях — WhatsApp, Facebook и других — местные жители возмущались поведением арабов.

Многим азербайджанцам, гордящихся своим светским обществом, не нравятся гости из более религиозных стран Персидского залива. «Средний азербайджанец мало что знает про религию,… [и] женщина, носящая хиджаб, вызывает в этой стране, большинство жителей которой считают себя мусульманами, беспокойство и панику», — сказала агентству JAM News социолог Санубар Гейдарова.

Арабские туристы мужского пола ассоциируются с секс-туризмом, что усиливает неприязнь к ним. Эта тенденция обострилась этим летом, когда на иранском государственном телеканале появился репортаж, в котором утверждалось — без каких-либо доказательств, — что после поездки в Азербайджан более 8 000 арабских туристов оказались заражены ВИЧ. Эта тема также стала предметом острых дискуссий в социальных сетях. Министерство здравоохранения Азербайджана быстро объявило это утверждение ложным, сославшись на многолетнюю медицинскую статистику.

Во многих случаях негативные стереотипы, существующие в отношении арабских туристов, бывают неоправданными, утверждают некоторые работники азербайджанской туристической отрасли. Хотя иногда и «случаются кошмары, […] хороших туристов больше, чем плохих, и дискриминация против любого туриста из стран Персидского залива не соответствует гостеприимству нашей страны», — сказал Орхан, управляющий в Баку несколькими съемными квартирами системы Airbnb и одним бутик-отелем; назвать свою фамилию он отказался.

В целом растущий приток гостей с Ближнего Востока приносит Азербайджану пользу, сказал Гулиев: «Рост числа арабских туристов в Азербайджане означает и рост притока в страну иностранного капитала. Некоторые из этих туристов — богатые бизнесмены, ищущие возможности для инвестиций».

Недавно Азербайджан принял для своей национальной туристической программы новый девиз — Take Another Look, то есть «Посмотри еще раз». Официально объявленная цель этого проекта — удвоение числа туристов к 2023 году. Кампания, запущенная в ноябре, в особенности направлена на привлечение туристов из других частей света, среди которых выделяются Европа, Китай и Юго-Восточная Азия.

Однако выбранный для нее лозунг не всем кажется бесспорным. «По лозунгу "Take Another Look" кажется, что Азербайджан — такая страна, которая на первый взгляд может и не понравиться, и чтобы оценить ее по достоинству, ее необходимо разглядывать более пристально», — писал региональный новостной сайт JAM News.

«Я ценю, что общественность проявляет к новому бренду такой интерес, что комментирует его, и понимаю, что существуют разные мнения», — сказал в интервью Eurasianet.org представитель Государственного агентства по туризму Канан Гулузаде. Этот бренд был разработан международной консалтинговой фирмой Landor Associates «с привлечением для консультаций более сотни историков, ученых, маркетологов, специалистов по туризму и искусствоведов», — сказал Гулузаде.