Азербайджан: на фоне напряженности с Ираном власти задерживают шиитских священнослужителей

На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Ираном Служба государственной безопасности Азербайджана задержала несколько шиитских священнослужителей, в том числе известного имама. О задержаниях сообщили сами священнослужители и члены их семей, а официальные лица Азербайджана хранят молчание.

В прямой трансляции в Facebook 19 октября священнослужитель Ильгар Ибрагимоглу сообщил, что к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. При этом он выдвинул предположение, что его задержали по политическим мотивам.

«Я еще раз недвусмысленно заявляю пред лицом Аллаха, пред лицом нашего народа, с полной уверенностью и открытостью, что мы всегда делали все возможное для нашего народа и нашего государства, и будем продолжать делать это», – заявил он. «Наш долг – служить Богу, и в 44-дневной войне мы сделали все возможное для детей наших мучеников, мы сделали все возможное в тылу, мы одержали великую победу», – написал он, имея в виду прошлогоднюю войну с Арменией.

«Что бы ни происходило сегодня, мы надеемся, что вода очистится», – сказал он, явно подразумевая нынешнюю напряженность в отношениях с Ираном.

Напряженность возникла в начале сентября после того, как азербайджанская полиция начала останавливать и проверять иранские грузовики, везущие товары в Карабах через Армению. Полиция также арестовала двух иранских дальнобойщиков, вызвав недовольство Тегерана.

Затем Иран провел беспрецедентные военные учения на границе с Азербайджаном, и стороны начали обмениваться жесткими обвинениями. Азербайджан закрыл бакинское представительство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Светские власти Азербайджана давно смотрят на религиозных представителей шиитского меньшинства с подозрением; большинство политических заключенных страны – религиозные активисты. Аресты священнослужителей указывают на то, что на фоне конфликта с Тегераном давление может усилиться.

Причины задержания Ибрагимоглу не вполне понятны, хотя в Азербайджане сразу зазвучали предположения о том, что арест связан с Ираном, поскольку священнослужитель открыто придерживается проиранских позиций.

Между тем известный журналист Рауф Миркадыров отметил в Facebook, что хотя Ибрагимоглу, будучи шиитским священнослужителем, делал заявления в поддержку иранской теократической системы, другие духовные лица – в частности, официальный исламский лидер Азербайджана Аллахшукюр Пашазаде – заходили в своих заявлениях еще дальше.

«Было время, когда наш шейх-уль-ислам чуть не объявил джихад Западу из-за своих “коллег” в Куме и Тегеране, но ему никто ничего не сказал. Я уверен, что Ильгар Ибрагимоглу – верный сын и гражданин Азербайджана», – написал Миркадыров.

Спустя несколько часов, посреди ночи, Ибрагимоглу снова появился на Facebook в прямом эфире и сообщил, что был освобожден после «длительных и подробных обсуждений». Он добавил, что с ним обращались уважительно и профессионально.

«Поскольку на все заданные мне вопросы были даны ответы, меня отпустили», – сказал он, не уточнив, какое конкретно уголовное дело обсуждалось. В конце прямой трансляции Ибрагимоглу сказал, что в течение нескольких дней у него не будет доступа к телефону, и попросил зрителей не пытаться связаться с ним по телефону или через социальные сети.

До 2017 года Ибрагимоглу был имамом мечети «Джума» в Баку. Сейчас он является редактором веб-сайта религиозных новостей Deyerler.org и возглавляет НКО «Центр защиты свободы религии и совести».

За неделю до задержания Ибрагимоглу дал интервью телеканалу «Мусават», заявив, что армяне совершили множество вероломств по отношению к мусульманам на протяжении всей истории и что они и теперь предадут Иран.

«Они [Армения] отвернутся от Ирана. Они с ними временно. И из-за ситуации с эмбарго Иран вынужден использовать все возможности», – сказал Ибрагимоглу.

Ибрагимоглу был не единственным шиитским священнослужителем, задержанным в тот вечер. Служба госбезопасности также задержала еще четверых человек: все они были членами общественного объединения «Ассамблея духовенства Азербайджана» и сотрудниками религиозного веб-сайта Maide.az, а один из них – редактором этого сайта.

Родственники задержанных сообщили азербайджанской службе Радио «Свобода»/Радио «Свободная Европа», что сотрудники Службы госбезопасности обыскали их дома и изъяли ноутбуки и телефоны. Двое из них уже были допрошены утром того же дня и освобождены, но через несколько часов их снова задержали.

Служба государственной безопасности не публиковала никаких пресс-релизов и не отвечает на телефонные звонки журналистов по поводу арестов.

В отличие от Ибрагимоглу, остальные четыре священнослужителя по состоянию на 21 октября оставались под стражей.

Аресты, вероятно, были связаны с дипломатической напряженностью между Азербайджаном и Ираном, заявил оппозиционный политик и аналитик Зардушт Ализаде в интервью информационному агентству «Туран».

«Из-за этой напряженности арестовывают людей, которые верны Ирану, защищают Иран, восхищаются Ираном, любят Иран и положительно отзываются об Иране», – добавил Ализаде.

Попытки связать азербайджанских шиитских священнослужителей с иранскими властями «опасны», написал правозащитник Анар Мамедли на своей странице в Facebook в ответ на задержания.

«Если следовать этой логике, то суннитских религиозных лидеров можно связать со спецслужбами таких стран, как Саудовская Аравия, Турция, Пакистан и Катар, а христианские группы – с западными странами, – написал он. – Эта тенденция сулит неблагоприятные перспективы для будущего страны и противоречит [нормам] светского управления государством».

Между тем утром 21 октября Государственный таможенный комитет Азербайджана объявил об экстрадиции двух иранских водителей грузовиков, арест которых спровоцировал нынешнюю напряженность. Данный шаг последовал за сообщением днем ранее о том, что иранские власти теперь запрещают иранским грузовикам въезд в Карабах.