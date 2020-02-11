Азербайджан: неожиданные выборы, обычные результаты

После досрочных парламентских выборов, закончившихся переизбранием значительного большинства законодателей на фоне ставших уже обычными нарушений, многие азербайджанцы задаются вопросом: а зачем вообще нужно было огород городить?

На выборах 9 февраля 87 из 125 депутатов парламента сохранили свои места. Все депутатские мандаты кроме одного достались членам правящей партии «Новый Азербайджан» или верным правительству кандидатам.

Это было совсем не то, что многие ожидали.

Когда правительство в декабре объявило о досрочных выборах, казалось, что готовились какие-то перемены: возможно, оппозиции позволят получить хотя бы небольшое число мест в парламенте, или произойдут перестановки, в результате которых депутатские мандаты получат молодые, более технократичные депутаты от правящей партии.

У правительства Азербайджана более чем достаточно причин для перемен: экономика стагнирует, недовольство народа растет. В соседнем вражеском государстве – Армении – пришло к власти новое, относительно демократическое правительство, создав риск того, что конфликт между этими двумя странами будет выглядеть как противостояние диктатуры с демократией, в рамках которого симпатии международного сообщества будут, естественно, на стороне последней.

В рамках мощной пиар-кампании перед выборами их выставляли как революционное событие. Заявлялось, например, что они принесут «поколенческие преобразования при минимуме суматохи» и усилят влияние «молодых, получивших образование на Западе управленцев, назначенных [президентом Ильхамом Алиевым] для ускорения реформ». Даже многие представители многострадальной азербайджанской оппозиции подумали, что выборы создадут для них определенные возможности.

Но по факту не произошло ничего даже близкого к этому.

Ряд депутатов, близких к Али Гасанову, попавшему в опалу бывшему главному советнику президента, лишились своих мандатов. Но в парламенте остались 79-летний Зияд Самедзаде и 81-летний Фаттах Гейдаров, а также Аглиман Амирасланов и Фазаил Агамали, которым сейчас по 72 года.

«Большинство представителей старой гвардии были переизбраны, – сказал Eurasianet.org на условиях анонимности работник одного из западных диппредставительств в Баку. – Таким образом, возникает вопрос: зачем нужно было проводить досрочные выборы?»

Выборы вряд ли можно назвать вотумом доверия правительству. В голосовании приняли участие 48% избирателей, по сравнению с 56% на прошлых выборах, прошедших к 2015 году.

Согласно собранным независимыми наблюдателями данным, победу обеспечили нарушения, которые стали в Азербайджане уже обычным явлением. Центр мониторинга выборов и обучения демократии сообщил, что в день голосования им были «зафиксированы нарушения, наблюдавшиеся и на предыдущих выборах – многократное голосование одними и теми же лицами, которых возят от участка к участку автобусами, наполнение избирательных урн фальшивыми бюллетенями, а также голосование без регистрации».

Власти не стали устраивать ярких мероприятий по случаю победы. Алиев и прочие высокопоставленные чиновники по большей части не делали никаких заявлений относительно результатов голосования. Вместо этого всеобщее внимание сконцентрировали на международных наблюдательских миссиях (которых, по некоторым подсчетам, было 56), по большей части состоявших из малоизвестных лиц и тех, кто ранее уже отличился обелением выборов в авторитарных государствах. Их хвалебные отчеты, обнародованные в рамках организованных Центральной избирательной комиссией пресс-конференций, широко освещались проправительственной прессой.

Единственная международная миссия с серьезной репутацией – совместная группа наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы – дала выборам низкую оценку.

«Значительные процедурные нарушения во время подсчета и подведения итогов вызвали обеспокоенность по поводу того, были ли результаты установлены честно», – заявил на пресс-конференции в Баку глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов. Кандидатам от оппозиции «было разрешено баллотироваться, но не позволено побеждать», сказал Франк Швабе, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Вчерашние выборы показали, что это правительство не намерено меняться или идти на реформы, – написал на своей странице в Facebook Тургут Гамбар, один из множества молодых независимых кандидатов, которые оживили своим участием предвыборную кампанию, но в итоге все до одного проиграли. – Зачем они провели досрочные выборы? Они сверху донизу поставили тех же людей».

Одним примечательным исключением стало избрание в парламент Эркина Гадирли, члена оппозиционной партии РЕАЛ. Лидер РЕАЛ Ильгар Мамедов провел пять лет в тюрьме по политически мотивированным обвинениям, и ему не позволили участвовать в этих выборах. Но данная партия является наименее антиправительственной из истинно оппозиционных партий, и Гадирли, выступая на пресс-конференции после своего избрания, высказал мнение, что власти хотели, чтобы он прошел в парламент.

«Возможно, по этой причине они не выдвинули сильного кандидата в моем округе, – сказал он, уточнив при этом, что «закулисных встреч или соглашений не было».

Оглядываясь назад, создается впечатление, что досрочные выборы были организованы просто для того, чтобы у оппозиции было мало времени на подготовку, сказал азербайджанский аналитик Алтай Геюшев, который сейчас живет и работает в Берлине.

И фиктивное голосование лишь «глубоко подорвет» позицию Азербайджана на международном уровне, добавил он.

«Правительство Азербайджана утратило моральное право называть Нагорный Карабах частью Азербайджана, – сказал он Eurasianet.org. – Никто в международном сообществе не отнесется благосклонно к идее о том, что армяне Карабаха должны принять иго авторитарного и коррумпированного Азербайджана».