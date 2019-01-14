Азербайджан: новая программа по половому воспитанию затрагивает селективные аборты

В некоторых сельских районах Азербайджана на каждые две девочки рождаются три мальчика. В стране один из самых высоких в мире показателей селективных абортов. (Фото: mys.gov.az)

Азербайджан готовится к запуску новой учебной программы по половому воспитанию, призванной бороться с проблемой высоких показателей беременности и абортов среди девочек-подростков. Но программа также направлена на решение проблемы селективных абортов (т.е. абортов по признаку пола): по всей стране, особенно в консервативных сельских районах, родители часто отдают предпочтение мальчикам и делают аборт, если эмбрион – девочка.

Правительство занимается разработкой новой учебной программы на протяжении уже трех лет. Она станет первой всеобъемлющей программой по половому воспитанию в Азербайджане в постсоветский период. Предыдущие схожие инициативы, часто направленные на профилактику заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), разрабатывались с помощью ЮНИСЕФ и других международных организаций, но «носили спорадичный и не всеобъемлющий характер», сказал Eurasianet.org д-р Набиль Сеидов, заместитель директора отдела организации медицинского обслуживания при Министерстве здравоохранения.

Показатели абортов среди девочек-подростков, похоже, растут.

Исследование, проведенное в 2013 году Лондонской школой гигиены и тропической медицины, показало, что в Азербайджане «с 2005 по 2009 год почти 10 процентов потенциальных рождений девочек […] не состоялись из-за селективных абортов».

А исследование, проведенное в 2014 году Европейской конференцией по народонаселению, установило, что в Азербайджане регистрируется 67 беременностей на каждые 1000 подростков женского пола в возрасте от 15 до 19 лет. По этому показателю страна отстает среди охваченных исследованием государств только от Болгарии. В докладе также отмечалось, что «отчетность об абортах [в Азербайджане] является неполной, и поэтому показатели беременности занижены».

Кроме того, число аборты среди девочек-подростков демонстрирует рост: в 2017 году, согласно данным государственной статистики, было 1605 абортов среди подростков в возрасте 15-19 лет по сравнению с 1261 годом ранее. Среди девочек в возрасте 15-17 лет рост был еще больше.

Новая программа «уменьшит число ЗППП и инфекций, а также будет бороться с подростковой беременностью и абортами», – сказал Сеидов. Программа также «направлена на улучшение психического состояния женщин, потому что эти проблемы оказывают психологическое воздействие на женщин, и решением этих вопросов никогда раньше не занимались».

Программа, созданная совместными усилиями Министерства образования и Министерства здравоохранения, прошла «обкатку» в рамках экспериментальной программы с участием около 60 000 учащихся седьмых и девятых классов общеобразовательных школ. Она охватывает профилактику ЗППП, но также разъясняет, «что могут и должны делать девочки в случае сексуального насилия», сказал Сеидов.

Тренинги для преподавателей новой учебной программы начались в ноябре в Баку. Уроки полового воспитания будут официально введены во всех школах после утверждения учебной программы Министерством образования, которое ожидается в начале 2019 года, хотя точная дата неизвестна.

Мнения в обществе относительно этой инициативы разделились. Когда азербайджанская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» провела опрос на эту тему на улицах Баку, большинство респондентов заявили, что Азербайджану нужна хорошая программа полового воспитания, но выразили мнение, что школы – не место для подобных инициатив. Один из респондентов сказал, что «общественное мышление не готово к такого рода программе». Другой сказал: «У меня есть дочь, и только мать может обсуждать с ней [эти вопросы]».

Но активисты, занимающиеся защитой здоровья женщин, приветствовали данную инициативу. «Половое воспитание очень необходимо в Азербайджане. Страна страдает от серьезных пробелов в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав», – сказала Eurasianet.org председатель НКО «Женская ассоциация за рациональное развитие» Шахла Исмаил. Но, по ее словам, успех программы будет зависеть от качества ее реализации учителями, которые часто обладают низкой квалификацией и отличаются «предвзятым» отношением к половому воспитанию. «Смогут ли они должным образом преподавать детям данный предмет?»

Это не первая попытка правительства заняться проблемой селективных абортов. В 2013 году власти рассматривали возможность введения запрета на УЗИ с целью определения пола ребенка, но в конечном итоге отказались от подобного подхода. По словам Сеидова, отказавшись от этой идеи, правительство приняло решение, что следует действовать через систему образования, результатом чего стала разработка новой учебной программы.

Селективные аборты чаще делаются в сельских районах Азербайджана, и там решить проблему будет особенно сложно. Хотя в целом по стране на 115 новорожденных мальчиков приходится 100 девочек, что является одним из самых высоких показателей в мире, в сельских районах соотношение еще выше. Согласно статистическим данным Фонда ООН в области народонаселения, в Шекинской и Гянджинской областях на западе страны соотношение составляет 149-100 и 144-100 соответственно.

Сельские женщины часто не хотят принимать противозачаточные средства или не могут позволить себе их купить. «Многие женщины до сих пор уверены, что гормоны — это зло, от них страдает здоровье, но, позвольте, аборты — гораздо большее зло, если выбирать между ними», – сказала акушер-гинеколог Эльнара Гусейнова в беседе с новостным сайтом Echo.az. Гусейнова добавила, что проблему могут усугублять недобросовестные гинекологи, которые рассматривают аборты как источник дохода и, соответственно, подталкивают женщин к ним.

«В сельских общинах сопротивление половому воспитанию будет более активным», – прогнозирует Исмаил, добавляя, что некоторые родители могут воспользоваться этой программой в качестве предлога не пускать девочек в школу, а в этих районах и так уже велико число девочек, бросающих учебу в возрасте 13-14 лет. «Нужны очень активные и углубленные программы по повышению осведомленности родителей, и нужны сельские «стражники», которые будут объяснять им необходимость и преимущества программы», – добавила она.