Азербайджан объявляет о планах стереть армянские следы в церквях

Власти Азербайджана объявили, что собираются уничтожить армянские надписи на религиозных объектах, находящихся на территории, возвращенной в ходе войны с Арменией в 2020 году.

В обоснование этого шага они утверждают, что на самом деле эти церкви являются наследием Кавказской Албании, древнего царства, некогда располагавшегося на территории современного Азербайджана. Эту теорию, которую не поддерживает большинство историков, давно распространяют националистически настроенные азербайджанские историки, а сейчас взяло на вооружение и правительство.

Министр культуры Анар Каримов сказал на пресс-конференции 3 февраля, что была создана рабочая группа, в обязанности которой входит удаление «фиктивных следов, оставленных армянами на албанских религиозных храмах».

«Мы осмотрим эти сооружения вместе с членами рабочей группы, а после осмотра обдумаем дальнейшие шаги», — заявил Каримов. Хотя министр не уточнил, кто именно будет входить в состав рабочей группы, он сказал, что группа будет состоять из «местных и зарубежных специалистов».

Албанскую теорию разработал в 1950-х годах видный азербайджанский историк Зия Буниятов, считавший армянские надписи в церквях на азербайджанской территории позднейшими добавлениями к албанским церквям. Согласно его теории, эти церкви были «арменизированы» только после крупномасштабной миграции армян в этот регион, произошедшей в начале XIX века, когда Россия отобрала эту территорию у Азербайджана.

Теория приобрела популярность после войны 2020 года, когда Азербайджан вновь взял под свой контроль территорию, на которой находятся несколько важных армянских средневековых церквей.

В марте 2021 года президент Ильхам Алиев, ездивший вместе с женой и дочерью в Гадрут, посетил руины армянской церкви Святой Богородицы, построенной в XII веке. «Армяне хотели арменизировать и эту церковь, сделали здесь надписи на армянском языке, но не смогли добиться этого. Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев, словно хлев, мусорная свалка, — сказал Алиев в церкви. — Все эти надписи — фальшивые, они были сделаны впоследствии».

На следующий день после подписания соглашения о прекращении огня, которым закончилась война 2020 года, Каримов написал в Twitter о средневековом армянском монастыре Дадиванк в Кельбаджарском районе Азербайджана. Он использовал азербайджанское название монастыря — Хутаванк — и назвал его «одним из лучших свидетельств древней цивилизации Кавказской Албании».

В мае 2021 года началась реконструкция поврежденной во время войны церкви XIX века в городе Шуша. Баку утверждал, что она будет восстановлена в «изначальном» виде.

Тем временем Азербайджан также обещал восстановить и находящиеся на этой территории азербайджанские памятники, заброшенные или разоренные в годы армянской оккупации. В одном случае Алиев пообещал восстановить мечеть XIX века, которую армяне называли персидской, а не азербайджанской.

Однако объявление о создании рабочей группы — это первый конкретный шаг властей, явно грозящий уничтожением следов армян в церквях, находящихся на контролируемой Азербайджаном территории.

«Когда они восстанавливают или реставрируют исторические объекты, мы обычно узнаем, что именно они сделали, лишь задним числом», — сказал Eurasianet.org обозреватель Джавид Ага, комментатор в социальных сетях, много изучавший албанское наследие в Азербайджане.

Ага сравнил нынешнюю ситуацию с событиями в Джульфе на территории азербайджанской Нахичевани, где в 2005 году были уничтожены тысячи армянских «хачкаров» — каменных стел с изображением креста.

Сохранение угрозы армянским культурным объектам вызвало обеспокоенность международного сообщества. Вскоре после войны Алиев обещал российскому президенту Владимиру Путину, что защитит христианские сооружения на возвращенных территориях. ЮНЕСКО выступило с заявлением, предостерегающим Армению и Азербайджан, что «причинение ущерба культурной собственности какого бы то ни было народа означает причинение ущерба культурному наследию всего человечества». Однако попытки ЮНЕСКО отправить в Карабах своих представителей для изучения состояния культурного наследия уже долгое время сталкиваются с проволочками.

В декабре Международный суд ООН (ICJ) постановил, что Азербайджан должен «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения по отношению к армянскому культурному наследию, в том числе, но не исключительно, церквей и других культовых сооружений, памятников, достопримечательностей, кладбищ и артефактов».

«Если это правда, это неприкрытое нарушение распоряжения [ICJ], — сказала Eurasianet.org юрист Шила Пейлан, консультировавшая армянскую сторону во время рассмотрения дела в ICJ. — При продолжении данного дела это явно не пойдет на пользу позиции Азербайджана, что он полностью выполняет свои обязательства по предотвращению осквернения. Это активные действия, направленные на фальсификацию и уничтожение армянского культурного наследия».

Со стороны официальных лиц Армении не поступило немедленной реакции на заявление Азербайджана. Представитель Министерства иностранных дел Ваган Гунанян сказал Eurasianet.org, что его ведомство не будет давать комментариев по этому конкретному вопросу, но неоднократно подчеркивало важность сохранения армянского культурного наследия.

В подготовке материала участвовала Ани Меджлумян.