Азербайджан отказался от кредита Всемирного банка

Азербайджан отклонил предложение Всемирного банка о выделении ему кредита в размере 95 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Пресс-секретарь Минфина Маис Агаев сообщил агентству АПА 23 июня, что изначально Баку проявил интерес к кредиту и начал переговоры, но затем его не устроили условия. «Предписания, условия и процедуры выдачи кредита не удовлетворили нашу сторону, и переговоры, соответственно, прекратились», – сказал Агаев, не вдаваясь в подробности.

Деньги, предлагавшиеся в рамках программы по ускоренному предоставлению средств для борьбы с COVID-19, предназначались Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, а также Министерству труда и социальной защиты населения, которое недавно подверглось критике за то, что не поддержало ветеранов-инвалидов.

Бюджет программы по ускоренному предоставлению средств для борьбы с COVID-19 может достигать 160 миллиардов долларов и предназначен для поддержки проектов, «усиливающих ответные меры стран на пандемию».

Натиг Джафарли, экономист и представитель оппозиционной партии РЕАЛ, написал в Facebook, что правительство отклонило ссуду, потому что «самым важным ее условием является прозрачность».

«Взять на себя ответственность по освоению 95 миллионов долларов, при этом подавая отчетность и тратя деньги прозрачным образом? Конечно, это невыгодно правительству», - написал он.

Другой экономист, Рашад Гасанов, в интервью местному новостному сайту Qaynarinfo.az высказал предположение, что, возможно, Баку отказался от ссуды, так как власти считают, что пандемия «закончилась».

«В случае с такими кредитами приоритеты расходования устанавливаются заранее, – добавил он. – У Азербайджана не было бы возможности изменить порядок расходования средств».

Гасанов также указал на потолок долга. Согласно закону от 2018 года, государственный долг не может превышать 30 процентов ВВП (20 процентов после 2025 года).

«Кроме того, ожидаются серьезные заимствования на восстановление Карабаха, – сказал Гасанов, имея в виду территории, которые Азербайджан вернул из-под контроля Армении прошлой осенью. – Таким образом, государство стремится сократить объемы кредитов в менее важных сферах».

В прошлом году, на начальных этапах пандемии, Азербайджан столкнулся с экономическим спадом, когда резко упали цены на нефть и газ, являющиеся основными статьями азербайджанского экспорта. Правительство тогда даже обратилось к частным лицам, компаниям и государственным учреждением с призывом делать пожертвования на борьбу с коронавирусом.

По данным МВФ, в 2020 году ВВП упал на 4,3 процента. В 2021 год ожидается рост на 2,3 процента, но МВФ спрогнозировал в этом месяце, что дефицит бюджета «останется высоким на уровне 5,6 процента ВВП из-за продолжающихся расходов на COVID-19 и увеличение расходов на реконструкцию, а затем начнет сокращаться в 2022 году».

По подсчетам АПА, с 1992 года Всемирный банк профинансировал в Азербайджане более 70 проектов на общую сумму 4,4 миллиарда долларов. Сейчас продолжается реализация 10 проектов на общую сумму 803 миллиона долларов. Совсем недавно, 20 мая, банк одобрил ссуду в размере 65 миллионов долларов США на финансирование «климатически устойчивой транспортной связи и улучшение доступности рынков вдоль трассы Сальян-Билясувар на юге страны». Ожидается, что проект принесет пользу 250 тыс. человек, проживающим вдоль маршрута трассы.