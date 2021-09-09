Азербайджан открыл свой первый аэропорт в Карабахе

Национальная авиакомпания Азербайджана выполнила первый рейс в недавно построенный аэропорт Физули, расположенный на территории, которую Баку вернул себе во время войны с Арменией осенью прошлого года.

Airbus S340-500 «Азербайджанских авиалиний» – самый большой пассажирский самолет в парке авиакомпании – 5 сентября совершил получасовой перелет из Баку в международный аэропорт Физули. Большинство пассажиров были журналистами. Этот аэропорт, наряду с несколькими другими транспортными проектами, включая шестиполосное шоссе и два других аэропорта, используется в качестве образцово-показательного примера послевоенных восстановительных работ в Карабахе и вокруг него.

В тот же день в Физули приземлился Boeing 747-400 – один из крупнейших грузовых самолетов государственной грузовой авиакомпании Silk Way Airlines, который привез первый с конца войны груз, доставленный Азербайджаном в Карабах по воздуху.

Прибывшие журналисты отметили, что строительство аэропорта не завершено. По словам официальных лиц, он будет полностью готов к концу сентября. Руководитель проекта строительства аэропорта Селим Акбай сообщил журналистам, что работы осуществляются 12 турецкими компаниями с использованием строительной техники «из Турции, России, Китая, США, Германии, Финляндии и других стран».

Строящаяся диспетчерская вышка, соответствующая международным стандартам, позволит аэропорту принимать рейсы из-за границы, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Ильхам Алиев, закладывая фундамент аэропорта Физули 14 января, заявил, что он будет в первую очередь обслуживать Шушу – город, также отвоеванный Азербайджаном прошлой осенью и объявленный культурной столицей страны.

«Инфраструктуры здесь не было, мы создавали ее с нуля, – сказал журналистам на открытии аэропорта Физули директор строительной компании «Азвирт» Камиль Алиев. – Пришлось расчистить много мин».

Правительство также строит аэропорты в Лачине и Зангилане, двух других районах, возвращенных Азербайджаном в прошлом году. Алиев заложил фундамент международного аэропорта Лачина 15 августа.

Сколько государство тратит на строительство аэропортов, неизвестно. Согласно опубликованным недавно данным Госкомстата, в первой половине 2021 года власти потратили на послевоенное строительство в Карабахе в общей сложности 269 миллионов манатов (158 миллионов долларов), в том числе 75 миллионов манатов (44 миллиона долларов) в Физули.

Правительственные чиновники и связанные с ними эксперты утверждают, что аэропорты будут стимулировать экономику региона. «Учитывая экономический потенциал освобожденных территорий, аэропорт может способствовать экспорту производимой там продукции», – сказал государственному информационному агентству «Азертадж» экономист и депутат парламента Вугар Байрамов.

Но не все настроены так оптимистично. Аэропорт Физули может оправдать себя, если регион станет популярным туристическим направлением, но это будет «долгий и трудный процесс», сказал местному информационному агентству Mikroskop Media экономист Тогрул Велиев. «Потому что там еще ничего нет, и идет процесс восстановления всего, вывода на мировой рынок как продукта после реконструкции», на что потребуется время, добавил он.

Между тем аэропорт в Зангилане позиционируют как транспортный узел, связанный с планируемым наземным транспортным коридором – известным в Азербайджане как «Зангезурский коридор» – через юг Армении, который соединит основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань.

«Есть вопрос коридора Зангилан-Зангезур и транзита, но на самом деле он не окажет особого влияния на регион, не говоря уже о мире. Потому что параллельно через Турцию и Иран можно доставить достаточно товаров», – сказал Валиев.