Азербайджан отметил годовщину победы в войне

Азербайджан отметил первый «День Победы» — годовщину взятия Шуши, решающего сражения, приведшего к победе над Арменией в прошлогодней войне.

Празднование началось еще 7 ноября, накануне годовщины, когда президент Ильхам Алиев с женой, вице-президентом Мехрибан Алиевой, приехали в Шушу, находящуюся на территории Карабаха. Они открыли так называемую «дорогу победы», ведущую через Физулинский район к Шуше, которую называют теперь культурной столицей страны. В Шуше они осмотрели различные восстановительные проекты и заложили фундаменты нескольких новых зданий, в том числе центральной больницы и мечети.

В Баку празднества начались утром 8 ноября с марша тысяч военных и других азербайджанцев от центра города к новому «Парку военных трофеев», в котором выставлено армянское вооружение, захваченное во время войны, и неоднозначные изображения армянских солдат.

Исходно Алиев собирался отмечать День Победы 10 ноября, в день подписания Арменией и Азербайджаном заключенного при посредничестве России соглашения о прекращении огня, которое официально остановило боевые действия. Однако в этот же день союзная Турция отмечает годовщину смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Поэтому впоследствии Азербайджан перенес свой праздник на 8 ноября — день, в который Алиев объявил о взятии Шуши азербайджанскими войсками.

На праздновании Дня Победы Турцию представлял министр обороны Хулуси Акар. Победа Азербайджана «стала прекрасным ответом тем, кто годами закрывал глаза на несправедливость, бесправие», — сказал Акар в речи перед концертом в бакинском Центре Гейдара Алиева.

Кроме того, Азербайджан привлек к празднованию и некоторых других высокопоставленных иностранцев, приехавших в страну для участия в VIII Глобальном бакинском форуме. Последним заседанием этой конференции была общая дискуссия по «Экономической оценке ценности культурного наследия», проходившая в Шуше 8 ноября.

Среди ее участников был бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута. По его словам, «международному сообществу следует задуматься над тем, как оно может помочь в возрождении Шуши».

Неожиданная поддержка была получена и от Ирана, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях между двумя странами. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал на пресс-конференции в Тегеране, что Иран всегда был против оккупации азербайджанской территории.

«Поэтому мы поздравляем эту страну с освобождением находившихся под оккупацией земель и сегодня приветствуем годовщину победы, — сказал он. — В этих условиях важнее всего устранить некоторые недоразумения, возникшие в прессе и среди общественности».

В Армении эта годовщина стала поводом для политических склок. Противники премьер-министра Никола Пашиняна воспользовались этой возможностью, чтобы обвинить его в поражении в войне. Участники одной из демонстраций прошли маршем к ереванскому военному кладбищу Ераблур с лозунгами «Никол должен предстать перед судом» и «Мы отвергаем соглашение от 9 ноября». (Соглашение было подписано среди ночи, 10 ноября по кавказскому времени и 9-го по московскому; поэтому в его названии используют как одну, так и другую дату.)

Бывший президент Роберт Кочарян, возглавляющий теперь крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, собирался выступить 8 ноября с речью, которая, по словам одного из союзников Кочаряна, должна была отметить «начало всеармянского сопротивления».

Кроме того, годовщина стала поводом оглянуться назад и попытаться понять, что пошло не так. В интервью, которое Пашинян дал 7 ноября государственному телевидению, он говорил о создании следственной комиссии, которая должна будет рассмотреть не только ход прошлогодней войны, но и все то, что произошло с момента окончания предыдущей войны между двумя сторонами в 1994 году. «Если мы не углубимся в эти вопросы, мы не будем знать, что произошло», — сказал он.

Он также упомянул о широкомасштабных расследованиях уголовных дел, ведущихся в связи с ведением войны, но не уточнил, какие именно преступления были совершены. По его словам, открыто около 1000 дел, и пока что 40 лицам предъявлены обвинения, а десять человек арестованы. При этом он сказал, что эти аресты — всего лишь «верхушка айсберга».

Многие источники сообщали, что в годовщину подписания соглашения о прекращении огня Алиев, Пашинян и российский президент Владимир Путин встретятся, чтобы договориться о новых соглашениях: по установлению границы между Арменией и Азербайджаном и по плану организации транспортного сообщения через территорию южной Армении, между Азербайджаном и его эксклавом в Нахичевани. Азербайджанские официальные СМИ об этих сообщениях почти не упоминали, но в Армении они стали поводом для многочисленных домыслов.

Пашинян не подтвердил в своем интервью, что такое совещание состоится в годовщину прекращения огня.

8 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что видеоконференция с участием трех руководителей действительно планируется, но ее дата пока не определена.

Годовщина также послужила напоминанием о том, что несмотря на прекращение огня конфликт по-прежнему далек от разрешения. Поддерживаемые Арменией де-факто власти Нагорного Карабаха сообщили, что азербайджанские военные обстреляли гражданских лиц, занимавшихся ремонтом водопровода, и один из них был убит. Азербайджан никак не прокомментировал этот инцидент.