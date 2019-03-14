Азербайджан: отчаявшиеся пенсионеры рискуют жизнью, подметая улицы

В Сабаильском районе Баку сильные ветры каждый день заваливают улицы мусором и пылью. И каждое утро Тарана, пенсионерка лет шестидесяти, берет в руки метлу и принимается за уборку улиц. Она начинает с тихого переулка на окраине, по сторонам которого недавно выросли рестораны и художественные центры, и двигается к шоссе, ведущему из столицы Азербайджана.

Это опасная работа, так как ей приходится мести дороги, постоянно уворачиваясь от несущихся по ним машин. «Водителям все равно, – сказала она. – Я много раз едва не попадала под колеса». Кроме того, из-за постоянного шума ветра и проезжающих мимо автомобилей, Тарана, занимающаяся этой работой больше десяти лет, частично потеряла слух.

После обретения независимости в 1991 году Баку, благодаря потоку нефтедолларов, совершенно преобразился, избавившись от советского наследия и заменив его взмывающими ввысь небоскребами и дорогими магазинами. Но кое-что осталось неизменным: улицы города по-прежнему метут престарелые женщины с самодельными метлами в руках.

Как и Тарана, многие из них не особо довольны своей работой, но у них нет выбора из-за скудности пенсий: минимальная пенсия в Азербайджане составляет 110 манатов ($65). Тарана, например, получает 140 манатов.

В результате многие пенсионеры вынуждены продолжать работать, чтобы выжить. Гульнара, работающая дворником в Ясамальском районе Баку, сказала Eurasianet.org, что трудится здесь «потому что нужно обеспечивать семью: я единственная, кто в состоянии работать». Она рассказала, что рабочий день для нее начинается в 5:00 утра, а платят ей около 250 манатов в месяц. «У меня нет выбора. Я должна платить за квартиру и покупать еду», – объяснила она.

Эльмира, также трудящаяся дворником в Ясамальском районе, говорит, что зарабатывает 300 манатов в месяц, без которых трудно было бы отправлять детей в школу. Она держится за эту работу, но сетует, что некоторые водители выбрасывают мусор из окон автомобилей прямо перед ней. «Без этого, конечно, можно было бы обойтись», – смеется она.

Баку далеко не единственный процветающий постсоветский город, где уборка улиц не механизирована. В Москве, например, улицы тоже метут дворники, хотя они, как правило, являются трудовыми мигрантами из Центральной Азии.

Но недавняя череда несчастных случаев со смертельным исходом в Баку вызвала разговоры о том, почему на фоне такого благополучия пожилые люди по-прежнему вынуждены выполнять столь тяжелую и опасную работу.

В набат начали бить даже правительственные СМИ. В январе 2018 года на новостном сайте Report.az было опубликовано видео с уворачивающимися от машин дворниками, которое затем перепостил новостной сайт Haqqin, близкий к службам безопасности Азербайджана. Два месяца спустя, когда под колесами погиб 53-летний дворник, Haqqin опубликовал очередную статью с критикой безразличного отношения властей.

В апреле 2018 года, когда была сбита автомобилем 82-летняя женщина, оппозиционный новостной сайт Meydan TV опубликовал репортаж со ссылкой на очевидцев, утверждавших, что представители властей поспешно сняли с женщины форму в явной попытке скрыть, что она работала дворником.

Возмущение общества вызвали не только сами трагедии, но и ощущение, что правительству нет до этого дела. После вышеупомянутого несчастного случая, в котором погибла престарелая женщина, заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев заявил новостному сайту oxu.az, что «пожилых женщин никто не заставляет выполнять эту работу», а затем задал риторический вопрос: «Если у них есть силы выполнять эту работу, то почему бы и нет?»

На Гулиева обрушился поток жесткой критики: некоторые пользователи социальных сетей задавали вопросы, стал бы кто-нибудь из членов семьи Гулиева работать дворником, а также предлагали ему хотя бы на один день взять в руки метлу, а потом уже высказываться по этому поводу. Один пользователь заявил, что Гулиева «следует уволить: его работа – служить людям, а не мучить их».

Затем депутат парламента Ганира Пашаева, которая пытается отстаивать интересы малоимущих слоев населения в Азербайджане, посетила семью погибшей на работе женщины, оказав ей финансовую помощь и посодействовав с получением нового жилья. Но и тут реакция соцсетей была жесткой: многие назвали действия Пашаевой пиар-акцией, а некоторые вопрошали, почему никто не помог этой семье до гибели женщины.

Теперь в Баку начали закупать машины для уборки улиц. В августе 2018 года на некоторых из самых оживленных автомагистралей города появились 10 таких машин немецкого производства, приобретенных на средства Всемирного банка, сообщил Eurasianet.org глава санитарно-гигиенической службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку Мубариз Гусейнов. По его словам, заказано еще 50 машин, некоторые из которых будут меньше размером, и их можно будет использовать для уборки более узких улиц. Гусейнов добавил, что новые машины должны быть введены в эксплуатацию к концу года.

Но многие указывают на это, что механизация не решит основную проблему – бедность, и поэтому реакция общества на закупку машин была неоднозначной. «Эти женщины останутся без работы. На какие средства они будут жить?» – задал вопрос один пользователь соцсетей.

Гульнара, подметающая улицы в Ясамальском районе, отметила, что работа по уборке больших дорог слишком опасна для людей. Она убеждена, что не останется без работы. «Даже если [Баку] закупит машины, это меня не коснется. У нас больше маленьких улиц, чем больших дорог», – сказала она.

Что касается Тараны, она не ждет, что городские власти что-то для нее сделают, но говорит, что если дворников заменят машинами, то властям нужно будет помочь людям найти новую работу. Однако особых надежд она не питает. «Я не чувствую себя гражданкой этой страны», – сказала она.