Азербайджан: от властей требуют отпустить блогера

Политический блогер Мехман Гусейнов в 2018 году, когда его ненадолго выпустили из тюрьмы на похороны матери. Гусейнов объявил голодовку 27 декабря в связи с тем, что незадолго до отлучки из тюрьмы ему были предъявлены новые обвинения. (Фото: Азиз Каримов)

Все больше азербайджанских политзаключенных и оппозиционных активистов объявляют голодовку в поддержку молодого активиста, которому могут сильно продлить срок тюремного заключения по ложным обвинениям.

По меньшей мере семь политзаключенных в Азербайджане объявили голодовку в знак солидарности с Мехманом Гусейновым, 26-летним политическим блогером, начавшим голодовку 27 декабря. Гусейнов уже почти отбыл свой двухлетний срок, полученный по обвинению в клевете на двух полицейских, которых он обвинил в пытках, но теперь тюремная администрация инкриминирует ему нападение на служащего пенитенциарного заведения. По словам адвоката Гусейнова, к его сроку могут добавить еще до семи лет. Гусейнов отверг обвинения и начал голодовку, чтобы привлечь внимание к своему делу.

Также к голодовке присоединились несколько членов оппозиционной партии «Мусават».

«Если мы будем ждать как жертвенные овцы своей участи, то завтра у каждого из нас под подушкой «обнаружат» наркотики, оружие и т.д. или же нас обвинят в «избиении» кого-то»», – говорится в совместном заявлении четырех из объявивших голодовку политзаключенных: Илькина Рустамзаде, Байрама Мамедова, Ахсана Нурузаде и Эльчина Исмаилы.

Данные акты солидарности происходят на фоне усиления международного давления на Азербайджан. В газете «Вашингтон пост» вышла редакционная статья под заголовком «Сидящий за решеткой в Азербайджане блогер объявил голодовку против ложных обвинений. Он должен быть освобожден». Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Азербайджан снять обвинения. То же сделал и член нижней палаты Конгресса США Крис Смит, активно занимающийся вопросами прав человека на постсоветском пространстве. «Мехман провел два года в тюрьме за разоблачение коррумпированности режима [президента Ильхама] Алиева», – сказал Смит. – Президент Алиев должен незамедлительно принять меры, чтобы положить конец этому последнему позорному эпизоду жестокой кампании режима против свободы слова».

Европарламент готовит проект резолюции по Гусейнову, голосование по которому запланировано на 17 января.

Азербайджанские власти, встревоженные усиливающейся негативной реакцией международного сообщества, ответили в своем обычном репертуаре, обвинив во всем некие «антиазербайджанские» круги. «К сожалению, порой антиазербайджанские сети, завлекая свои жертвы, таких как Мехман, используют такую молодежь и настраивают ее против национальных интересов. То, что происходит в настоящее время, является очередной волной подобной игры», – сказал новостному агентству «Тренд» депутат Хикмат Бабаоглу.

Власти попытались заявить, что Гусейнов вообще не объявлял голодовку, и позволили несколькими европейскими дипломатами встретиться с ним 11 января. В ответ на просьбу агентства «Туран» прокомментировать встречу с Гусейновым делегация ЕС в Баку выступила со взвешенным заявлением, отметив, что «целью встречи было оценить состояние здоровья Мехмана Гусейнова; делегация ЕС очень внимательно следит за ситуацией».

Проправительственные СМИ тут же написали о встрече, сопроводив сообщения фотографией, где дипломаты стоят рядом с Гусейновым, который, по виду, чувствует себя нормально. «Очередной удар по лживой пропаганде антиазербайджанских кругов», – гласит заголовок на новостном сайте «Тренд».

Сторонники Гусейнова в Азербайджане высказывали определенное недовольство по поводу его довольно легкого режима голодовки: он пьет молоко и есть йогурт в течение уже недели. Его брат Эмин, проживающий в изгнании в Швейцарии активист, сказал Eurasianet.org, что слышал подобные нарекания, но не согласен с ними.

«Если вы получаете 30 процентов необходимых питательных веществ – это тоже голодовка», – сказал Эмин Гусейнов, указывая на схожий режимом голодовки Олега Сенцова, украинского режиссера, который отбывает 20-летний тюремный срок в России по сфабрикованным обвинениям в «терроризме». Сенцов голодал более четырех месяцев, потеряв 20 килограммов веса.

Эмин Гусейнов также подверг критике европейских дипломатов за участие в том, что он назвал попыткой обелить власти. «Правительство использовало этих дипломатов как троллей, полезных идиотов, – сказал он. – После их визита Мехман позвонил мне, сказав, что на него надавили и не смог им всего рассказать».

Другие активисты также сетовали на недостаточно активную, с их точки зрения, реакцию Запада. Вышеупомянутые четыре политзаключенных отметили в своем заявлении, что «кто-то приедет из Запада и будет заключена с ними сделка». Затем представители Запада «вернутся с нефтью, заполненными евро и долларами чемоданами и тихо одобрят очередную волну репрессий».