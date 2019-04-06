Азербайджан повышает пенсии и зарплаты на фоне растущей инфляции

Азербайджан заявляет, что его главная цель в этом году — «улучшение социальной жизни людей». (Фото: president.az)

Пытаясь умерить негативное воздействие роста цен и экономического упадка на жителей Азербайджана, правительство этой страны повышает зарплаты и пенсии. Эти реформы — часть пакета экономической помощи, который, как предупреждают аналитики, может привести к усилению инфляции.

Страна по-прежнему не может оправиться от экономического кризиса 2015–2016 годов, когда упали цены на нефть и центральный банк был вынужден пойти на резкую девальвацию национальной валюты.

1 апреля бакинское правительство подняло минимальную месячную пенсию с 73 до 130 манатов (приблизительно с 43 до 76 долларов). Месяцем раньше оно увеличило минимальную заработную плату со 130 до 180 манатов (приблизительно с 76 до 180 долларов) в месяц. Кроме того, в течение последних двух месяцев правительство пообещало выплатить компенсации заемщикам, пострадавшим от девальвации маната, а также помочь с покрытием просроченных долгов семьям погибших на войне с Арменией.

Говоря о программе реформы, которую проводит правительство, Али Ахмедов, высокопоставленный представитель правящей партии «Новый Азербайджан», сказал на партийном собрании 2 марта, что главная цель правительства на этот год — «улучшение социальной жизни людей».

В первую очередь правительство реагирует на рост цен, в особенности цен на продовольствие, сказал Губад Ибадоглу, азербайджанский экономист, работающий в Ратгерском университете. Хотя официальная статистика утверждает, что в прошлом году инфляция составила 2,3 процента, а за первые два месяца 2019 года — 1,9 процента, Губадоглу считает, что в эти цифры «невозможно поверить». Истинный уровень инфляции, сказал он Eurasianet.org, «минимум в четыре–пять раз выше официально названного, и в прошлом году в особенности продовольственная инфляция была очень высокой».

«В политических интересах правительства представлять уровень инфляции низким, а доходы — высокими», — отметил Ибадоглу.

Наила Махмудова, хозяйка одного маленького магазина в Баку, рассказала Eurasianet.org, что оптовые цены, по которым она закупает овощи-фрукты, резко выросли. «Раньше мы покупали лук по 40 гяпиков [за килограмм], а несколько дней назад он стал стоить полтора маната, — сказала она Eurasianet.org. — Картошка стала по полтора маната, а раньше была по 80 или 90 гяпиков. Все стало дорого. Все меняется за один день, никогда не знаешь, что случится завтра».

Высокая инфляция наблюдается на фоне продолжающегося отставания Азербайджана от соседних стран. По данным Азиатского банка развития, в 2018 году уровень роста ВВП Азербайджана, составивший 1,7 процента, был самым низким на Кавказе и в Центральной Азии. На 2019 год банк прогнозирует двухпроцентный рост, также самый низкий в регионе.

Исследовательская компания Fitch Solutions видит будущее Азербайджана в чуть более оптимистичном свете — 2,5 процента роста ВВП в этом году и 2,9 процента в 2020. «При этом, однако, из наших прогнозов следует, что рост останется ниже докризисного уровня, равно как и ниже уровня, необходимого стране, чтобы приблизиться к более развитым европейским государствам», — говорит эта компания в своем заявлении от 13 марта.

Министр экономики не ответил Eurasianet.org на просьбу предоставить комментарии.

В своих публичных заявлениях правительство называет внедряемые сейчас пакеты экономической помощи частью программы экономических реформ, которую президент Ильхам Алиев проводит после своего избрания в четвертый раз на этот пост в прошлом году. Хотя правительство объявило о планах реформ, в частности по совершенствованию налоговой системы и по внедрению программы обязательного медицинского страхования, наблюдатели отмечают, что эти реформы идут неравномерно.

«Государство платит врачам по 200 манатов в месяц, а потом требует от них предоставления бесплатных медицинских услуг, — сказал Eurasianet.org на условиях анонимности сотрудник одного из западных посольств в Баку. — Ничего из этого не выходит».

Таким образом, самым осязаемым из действий правительства остается повышение социальных выплат. «На мой взгляд, это не реформы», — сказал Ибадоглу.

Впрочем, те, для кого предназначена эта помощь, рады подобным мерам. В 2015 году, после первой девальвации, бакинский учитель Расим Бабаев взял долларовый кредит на 1500 долларов. Но когда случилась вторая девальвация, «выплачивать кредит стало очень трудно», — сказал он Eurasianet.org. Хотя он мучительно пытался выплачивать долг в течение нескольких лет, причем из его зарплаты производились принудительные вычеты, он все еще оставался должен 1000 манатов.

«Когда вышел президентский указ, мне сказали, что проблема с долгом решена и я получу еще 170 манатов компенсации, — сказал он. — Для людей в моем положении это очень важно. Для нас 1000 манатов — большие деньги. Так что теперь с этим покончено, и мы можем жить спокойно».

По словам Бабаева, немало трудностей доставляют ему и высокие цены: сигареты, стоившие раньше один манат, теперь стоят полтора. Но в конце апреля он должен получить прибавку к зарплате. «По меньшей мере это компенсирует рост цен», — сказал он.

Однако повышение выплат может подстегнуть ту самую инфляцию, которую они призваны компенсировать. Только на увеличение минимальной заработной платы правительство заложило в бюджет на этот год 335 млн манатов (197 млн долларов), хотя, по оценке Ибадоглу, весь пакет помощи обойдется правительству в три раза дороже.

Президент утверждает, что эти выплаты финансируются за счет доходов бюджета, полученных благодаря реформам, в том числе налоговой системы. «Экономические реформы позволяют нам получать дополнительные доходы, и доходы нашего бюджета увеличились, — сказал Алиев 20 марта в поздравлении с праздником Новруз. — Это позволяет нам направлять данные средства на социальные проекты».

Но повышение зарплат и пенсий не фигурировало в плановых документах бюджета на этот год, и, похоже, эти меры были вызваны беспокойством по поводу общественного недовольства, сказал Ибадоглу: «За последние три месяца участились публичные требования и выступления против правительства, и это заставило правительство повысить зарплаты и пенсии».

Действительно, эти выплаты появляются как раз в то время, когда правительство стало все больше реагировать на недовольство граждан. В январе, после бурного возмущения в социальных сетях, оно снизило цены на железнодорожные билеты до Гянджи, второго по величине города в стране. А после неожиданно широкомасштабной общественной реакции на попытку продлить срок заключения известному блогеру власти сняли с него обвинения, а затем выпустили на свободу более 50 политзаключенных.

Однако один из этих 50 был снова арестован всего через две недели после помилования. «Так что "весна реформ", которая так взволновала дипломатов в Баку, кажется, закончилась», — написала в Facebook журналистка и бывшая политзаключенная Хадиджа Исмаилова.