Азербайджан: повышение зарплат на фоне экономических проблем вызывает обеспокоенность

Надбавки к пенсиям и зарплатам вызвали опасения по поводу роста инфляции и возможности очередной девальвации маната. (Фото: Википедия)

Правительство Азербайджана уже во второй раз в этом году объявило о повышении зарплат и пенсий, вызвав опасения по поводу роста инфляции и возможности очередной девальвации маната.

В апреле минимальный уровень пенсионных выплат почти удвоили с 73 до 130 манатов (примерно с $43 до $76), а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысили со 130 до 180 манатов (с $76 до $106).

Затем 18 июня президент Ильхам Алиев сообщил о подписании нового указа об увеличении МРОТ с 1 сентября до 250 манатов ($147), а минимальной пенсии – до 200 ($117).

Надбавки коснутся 2,1 млн жителей Азербайджана, включая 1,35 млн работников и 750 тыс пенсионеров, говорится в заявлении Министерства труда и социальной защиты населения. Апрельские прибавки, по информации министерства, коснулись свыше 3 млн граждан.

Повышение зарплат и пенсий обойдется госбюджету дополнительно в 4 млрд манатов, сообщил AzTV председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хади Раджабли. Эти средства удалось сэкономить благодаря инициированным президентом структурным реформам и повышению прозрачности, в рамках которых ранее в этом году было упразднено несколько государственных ведомств.

Хотя надбавки будут неплохим подспорьем для многих семей, экономисты опасаются, что они подстегнут и без того высокую инфляцию. Государственный комитет по статистике утверждает, что инфляция находится на умеренном уровне 2,4%, но многие аналитики считают, что реальная цифра заметно выше. Экономист Ратгерского университета Губад Ибадоглу сказал Eurasianet.org ранее в этом году, что реальный уровень инфляции в Азербайджане превышает официальные цифры как минимум в 4-5 раз.

Власти стараются развеять подобные опасения. Депутат парламента Руфат Гулиев сказал новостному сайту Oxu.az, что рост выплат «не говорит о том, что с поднятием зарплат резко повысятся и цены», хотя «с течением времени это может незначительно повлиять на производимые товары». Он обвинил в росте цен на товары импортеров, и заявил, что государственное антимонопольное ведомство должно заняться этим вопросом.

Заместитель министра финансов Азер Байрамов также выразил уверенность в способности властей сдерживать инфляцию в приемлемых рамках. После объявления о надбавках он заявил, что «до конца года показатели инфляции не будут сильно отличаться от прогноза».

Но многие жители страны не столь уверены в экономической стабильности и опасаются роста цен на потребительские товары. Пользователи соцсетей сетуют на и без того высокие цены, особенно на продукты питания. В частности, один человек написал, что «продукты уже стоят очень дорого, и я думаю, что цены еще больше поднимутся».

Некоторые интерпретируют надбавки как признак возможности очередной девальвации маната. В 2015 году страна пережила сразу две девальвации.

Экономист Натиг Джафарлы сказал MeydanTV, что 91% азербайджанского экспорта составляют энергоносители. «В странах, не способных что-либо производить и создавать добавочную стоимость, повышение зарплат и пенсий ведет к росту инфляции и обесцениванию национальной валюты».

Многие с неуверенностью смотрят в будущее и не верят обещаниям властей держать цены под контролем. «Сегодня я записал все цены в магазине. Суну чек правительству в нос, когда они повысят цены на 50% в сентябре», – написал один пользователь Facebook.