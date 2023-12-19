Азербайджан подтвердил планы удвоить экспорт газа в Европу

Азербайджан успешно движется к достижению плана по увеличению вдвое экспорта газа в Европу к 2027 году, заявил президент Ильхам Алиев.

Выступая 10 декабря в Нише (Сербия) на церемонии открытия газового интерконнектора Болгария-Сербия, Алиев подтвердил, что Баку выполнит данное Брюсселю обещание удвоить экспорт газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

«Цифры уже демонстрируют, что мы уверенно движемся к этой цели», – сказал Алиев, добавив, что в 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу чуть более 8 миллиардов кубометров газа, а в этом году этот показатель вырастет до «примерно 12 миллиардов кубометров».

«Это составит 50 процентов от общего объема экспорта азербайджанского газа», – сказал он.

Для того чтобы удвоить поставки газа в Европу, Баку должен увеличить и добычу газа, и пропускную способность трех трубопроводов, составляющих Южный газовый коридор, по которому азербайджанский газ поступает с Каспийского моря на европейские рынки.

Добыча газа в Азербайджане растет параллельно его экспорту.

Согласно опубликованным 13 декабря данным, добыча за январь-ноябрь достигла 44 миллиардов кубометров, что на 3,5 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года, а экспорт за тот же период увеличился на 9,5 процента и составил 22 миллиарда кубометров.

В настоящее время реализуется ряд проектов, направленных на дальнейшее увеличение добычи.

Компания TotalEnergies, которая в июле начала добычу газа на азербайджанском месторождении «Абшерон», в сентябре подтвердила, что увеличит объем ежегодной добычи с 1,5 миллиарда кубометров до примерно 5,5 миллиарда кубометров в год.

Тем временем компания BP, эксплуатирующая самые крупные азербайджанские газовые месторождения «Шах-Дениз» и «Азери-Чираг-Гюнешли», начала бурение глубоководных разведочных скважин в надежде найти крупные запасы под обеими существующими месторождениями, а государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR рассчитывает увеличить добычу на разрабатываемой ею газовом месторождении «Умид».

Однако огромные инвестиции, необходимые для ввода в эксплуатацию новых газовых месторождений и расширения газопроводов, должны быть подкреплены соглашениями с европейскими покупателями газа, подтверждающими, что они будут покупать поставляемый газ.

Но этого до сих пор не произошло, и азербайджанские официальные лица сетуют на то, что европейские покупатели не спешат брать на себя обязательства по закупке дополнительных объемов газа, которые Азербайджан пообещал Брюсселю начать поставлять к 2027 году.

Некоторые экспортные соглашения уже подписаны.

В следующем году Болгария импортирует 1 миллиард кубометров азербайджанского газа, что вдвое больше, чем 500 миллионов кубометров, поставленных в этом году, а по новому соглашению с Белградом SOCAR обязуется экспортировать 400 миллионов кубометров газа в Сербию в следующем году посредством нового интерконнектора Болгария-Сербия.

Однако основные покупатели газа в западноевропейских странах пока не дали никаких обещаний.

Не совсем понятно, почему. ЕС, в частности некоторые страны-члены союза, такие как Франция, негативно отреагировали на сентябрьское военное наступление Азербайджана в Карабахе, в результате которого армянское население региона покинуло его. Однако ничто не указывает на то, что это сказалось на интересе Европы к покупке азербайджанского газа. (Крупнейшая энергетическая компания Франции TotalEnergies продолжает эксплуатировать свое месторождение «Абшерон»).

В январе этого года компания-оператор Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому азербайджанский газ прокачивается от границы Турции с Грецией через территорию Албании и далее в Италию, провел открытый тендер для покупателей на бронирование дополнительных мощностей трубопровода для газа, который они планируют импортировать.

Оператор TAP подтвердил, что получил заявки только на дополнительные 1,2 миллиардов кубометров в год, что значительно меньше 10 миллиардов кубометров, необходимых для удвоения экспорта Азербайджана в Европу до 20 миллиардов кубометров в год.

Второй тендер, запланированный на конец 2023 года, так и не состоялся.

В то же время не было получено никаких подтверждений о работах по расширению ни Южно-Кавказского газопровода (SCP), по которому азербайджанский газ идет из Азербайджана в Турцию, ни трубопровода TANAP, по которому газ поступает через Турцию в Грецию.

Для того чтобы выполнить обещание Баку увеличить вдвое экспорт в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году, суммарная мощность обоих газопроводов должна быть увеличена как минимум на 10 миллиардов кубометров в год.

Это обещание, данное в июле прошлого года в рамках ставшего знаковым соглашения с Евросоюзом, было впервые озвучено после вторжения России в Украину, в результате которого экспорт российского газа в Европу резко сократился, а цены на газ в Европе взлетели до беспрецедентного уровня.

(Политическую цель по снижению зависимости ЕС от российского газа, вероятно, подорвал тот факт, что несколькими месяцами позже Азербайджан начал закупать российский газ для удовлетворения собственных нужд).

Однако впоследствии ситуация с газом в Европе несколько улучшилась: по всему континенту были введены в эксплуатацию новые терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ), а крупнейшие экспортеры СПГ, такие как США и Катар, работают над увеличением объема экспорта.

Все чаще экспорт азербайджанского газа, который может прокачиваться только по трубопроводам Южного газового коридора, вынужден конкурировать с более гибким экспортом СПГ, доставляемого по морю на плавучие терминалы, которые с легкостью перемещаются в разные места в зависимости от спроса.

А поскольку проект по увеличению добычи газа до необходимого уровня в Азербайджане все еще находится на ранних стадиях, Баку не может с уверенностью сказать, какое количество газа будет доступно к отправке и когда.

Другие возможности

Баку способен увеличить объем доступного для экспорта газа и другими способами.

Баку строит амбициозные планы по развитию возобновляемой энергетики, благодаря которым, в случае их успешной реализации, значительно сократится внутреннее потребление газа.

Выступая в Нише, Алиев подтвердил, что его правительство подписало соглашения о вводе 10ГВт генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии.

Сколько из этих мощностей будет на самом деле разработано и когда, еще предстоит выяснить.

Согласно последним данным по выработке электроэнергии в Азербайджане, опубликованным 15 декабря, 93 процента электроэнергии в республике по-прежнему вырабатывается на тепловых электростанциях, работающих в основном на газе, и только 7 процентов поступает из возобновляемых источников энергии.

Еще один вариант, который может предложить Баку, – это импортировать больше газа для удовлетворения внутренних потребностей, что позволит ему увеличить экспорт, или же осуществлять прямой транзит газа из других стран.

Возродившийся недавно интерес к строительству трубопровода через Каспий для транспортировки газа из Туркменистана в Европу, похоже, уже поубавился.

Однако заключенная Азербайджаном сделка, по которой он импортирует газ из Туркменистана через Иран, может быть расширена: в начале этого года Тегеран дал понять, что расширяет мощности своего трубопровода, подготавливая его к дальнейшему транзиту.

Дополнительные мощности трубопровода также могут быть использованы для поставок в Турцию.

На недавней встрече турецких и туркменских официальных лиц было достигнуто соглашение о том, что обе стороны изучат возможность импорта Турцией туркменского газа через Иран.

Реализация этой идеи привела бы к снижению зависимости Анкары от Азербайджана, который в прошлом году поставил Турции 8,7 миллиарда кубометров газа, что составляет 16 процентов турецкого импорта, и помогла бы высвободить больше азербайджанского газа для экспорта в Европу.

Однако для такого шага также потребуется заключить новое соглашение между Анкарой и Тегераном вдобавок к существующему договору Турции на импорт 9,6 миллиарда кубометров иранского газа в год, срок действия которого истекает в июле 2026 года.