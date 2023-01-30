Азербайджан: политические партии испытывают проблемы из-за нового ограничительного закона

В Азербайджане принят новый закон, который значительно сужает и без того ограниченное пространство для политической деятельности оппозиции.

Закон «О политических партиях», подписанный президентом Ильхамом Алиевым 11 января, представляет собой несколько смягченную версию первоначального законопроекта, предложенного в сентябре прошлого года.

Но оппозиционные активисты утверждают, что закон все равно носит репрессивный характер, и что смягчение некоторых наиболее суровых его положений – не более чем фарс, организованный правящей партией и ее приспешниками в парламенте.

В ходе обсуждений депутаты решили отменить требование о наличии у партии 200 учредителей, постоянно проживающих в Азербайджане в течение последних 20 лет; теперь минимальное количество учредителей – 50 граждан Азербайджана, которые могут не проживать на территории страны.

Минимальное количество членов было снижено с 10 тысяч до 5 тысяч человек, а срок, в течение которого партии должны обеспечить соблюдение закона с момента его вступления в силу, был увеличен с 90 до 180 дней.

Еще одно спорное положение, исключенное из окончательного текста, касалось автоматического снятия с регистрационного учета партий, которые не приняли участия в двух выборах подряд.

Однако часть других подвергшихся критике пунктов была сохранена. Например, партии должны представлять в соответствующие органы полный список своих членов с указанием их национальных идентификационных номеров, адресов и номеров телефонов. Если государство принимает решение о снятии партии с регистрации, вступает в силу запрет на ведение деятельности «любым способом», в том числе на проведение собраний и финансовые операции. Кроме того, партия может получать пожертвования или членские взносы только в национальной валюте и путем банковского перевода, что затрудняет получение пожертвований из-за рубежа.

Относительное смягчение законопроекта выглядело неубедительно для критиков азербайджанских властей.

Заместитель председателя партии «Народный фронт» Сеймур Хази сказал Eurasianet.org, что, хотя его партия отвечает всем формальным требованиям, она считает данный закон инструментом, при помощи которого власти продолжат преобразовывать политический ландшафт страны в свою пользу. «В частности, для властей требование внести всех членов в государственный реестр – это способ ликвидировать оппозиционные партии, главным образом “Народный фронт”, потому что они смогут использовать этот список для давления на людей», – сказал он.

Хази добавил, что, как только было объявлено о законопроекте, «Народный фронт» предложил альтернативный законопроект, который представлял собой слегка измененную версию предыдущего закона о политических партиях, принятого в 1992 году во время недолгого президентства Абульфаза Эльчибея из «Народного фронта». «Мы считали предыдущий закон достаточно удачным, и наши предложения были направлены на снижение требований, а не на их увеличение или ужесточение», – сказал он.

Ариф Гаджилы, глава другой известной оппозиционной партии «Мусават», считает, что новый закон – это еще один шаг к законодательному оформлению однопартийной системы. «Сейчас власти пытаются узаконить ограничение политической деятельности и отмену регистрации партий, отказ в их регистрации и подобные вопросы», – сказал он Радио «Азадлыг», добавив, что в будущем закон также может использоваться для ареста руководителей партий.

Уже в первые дни действия закона появились его первые жертвы. 13 января председатель движения «Демократия и благоденствие Азербайджана», экономист Губад Ибадоглу объявил о прекращении попыток зарегистрировать возглавляемую им группу в качестве партии. Движение заявило о своем намерении зарегистрироваться и создало соответствующие партийные структуры в октябре 2021 года, но каждый из четырех раз, когда оно подавало заявку, им отказывали.

Ибадоглу написал на своей странице в Facebook, что его движение продолжит борьбу с неугодным законом.

С 1993 года Азербайджаном правит партия «Новый Азербайджан» (азербайджанская аббревиатура: YAP), одним из основателей которой был Гейдар Алиев, экс-президент и отец нынешнего президента. В настоящее время ее представители занимают 70 из 125 мест в парламенте. Семь мест остаются вакантными, а почти все оставшиеся 48 распределены между независимыми и другими партиями, которые в той или иной степени можно назвать проалиевскими.

Политические партии Азербайджана, включая самых ярых оппозиционеров, поддержали войну за Карабах против Армении в 2020 году, и победа дала властям возможность привлечь на свою сторону партии, включая все те, что располагают местами в парламенте.

Упомянутые выше «Народный фронт» и «Мусават» в настоящее время не представлены в законодательном органе.

С самого начала депутаты различных парламентских фракций в целом поддержали законопроект о политических партиях, и обсуждали только его детали. В итоге законопроект был одобрен 102 голосами против 1.

Председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж сказал на слушаниях в октябре прошлого года, что новый закон был разработан в связи с «необходимостью формирования ведущей к победе политической системы» и для «защиты национального единства как в мирное, так и в военное время».

На слушаниях было заявлено о том, что после представления первоначального проекта будущего закона было рассмотрено более 250 предложений от 47 партий.

Еще один депутат, не являющийся членом YAP, председатель партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев упрекнул оппозиционные группы за то, что они не поддержали закон, который, по его словам, «сделает деятельность реальных партий более видимой».

«Пусть те, кто умеет только говорить, думают о партийном строительстве и привлечении новых членов, – сказал он на заседании парламента в декабре. – Партия, которая не может собрать членов, – это сила с опавшими листьями, проживающая осень своей жизни».

Соучредитель аналитического коллектива «Агора» Наджмин Камильсой считает, что власти с самого начала планировали смягчить законопроект. «Им это было выгодно по двум причинам. Во-первых, чтобы создать у местного и международного сообществ впечатление, что законопроект открыт для общественного обсуждения и что учитываются предложения по его изменению. Во-вторых, чтобы еще больше дискредитировать некоторые парламентские партии в глазах общественности, – написал он на сайте «Агоры». – Отменив эти пункты в новой версии закона, власти получили возможность представить себя более прогрессивной силой».

В интервью Eurasianet.org Камильсой сказал, что в конечном итоге закон может привести к «нежелательным последствиям» для руководства страны, «поскольку формирование политических субъектов, неподконтрольных регулирующим органам, станет реальностью, явившейся прямым следствием действия этого закона».

«Это может привести к созданию “движений”, а не “партий”, а эти движения могут участвовать [косвенно] в выборах через независимых кандидатов. Исходя из этого, закон не отвечает интересам правящей элиты, общества или других политических партий».