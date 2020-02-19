Азербайджан: полиция вывозит протестующих в глушь и оставляет там

Оппозиционер Мехман Гусейнов сидит около того места в 150 километрах от Баку, где его высадили из полицейского автобуса. Он был задержан в преддверии запланированной акции протеста против фальсификации выборов. (Фото: Азадлыг Кезети, Facebook)

Азербайджанские власти воспользовались по отношению к протестующим из оппозиционного лагеря методом, обычно применяемым к бродячим собакам: они задержали нескольких активистов в Баку и отпустили их за сотни километров от города.

Активисты были задержаны аккурат перед запланированным 16 февраля митингом против сфальсифицированных парламентских выборов, состоявшихся на прошлых выходных. Акция протеста должна была пройти у здания Центральной избирательной комиссии, где несколькими днями ранее был жестко разогнан предыдущий митинг.

Но на этот раз полиция нанесла упреждающий удар.

До митинга были задержаны несколько лидеров организаций, готовящих проведение акции, в том числе лидер партии «РЕАЛ» Ильгар Мамедов, лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы и некоторые члены блока молодых, независимых кандидатов на выборах, в том числе Мехман Гусейнов и Ульви Гасанли.

Этих и других активистов вывезли в различные отдаленные районы и оставили их там.

«Когда я собирался на митинг, [сотрудники полиции] в штатском похитили меня прямо на выходе из моего дома, – написал Мамедов позже в Twitter. – Проехали 160 км к западу от Баку. Подождали 20 минут. Поехали обратно и высадили меня в 35 км от дома, в глуши, недалеко от места захоронения ядерных отходов. Все это длилось 4,5 часа».

Гасанли и Гусейнова высадили вместе, примерно в 150 километрах от Баку. Комичная фотография сидящего в поле с печальным видом Гусейнова стала вирусной, олицетворяя всю нелепость ситуации. OC Media выяснил, что еще несколько активистов были вывезены из Баку в разных направлениях и оставлены поодиночке или небольшими группами.

Между тем, многие добравшиеся до места проведения протеста также были задержаны. Независимый новостной сайт Meydan TV насчитал 61 задержанного.

Вывоз организаторов протеста из города не является чем-то новым – азербайджанские власти уже применяли этот «инструмент» во время последней акции протеста против выборов. Но тогда митингующих увозили лишь подальше от центра города.

«Азербайджан доходит до крайностей, оставляя их в нескольких сотнях километров, – сказал Eurasianet.org Георгий Гогия, заместитель директора отдела «Хьюман Райтс Вотч» по Европе и Центральной Азии. – Я помню, как этот метод применялся гораздо раньше – в 2012 году и позднее, но они вывозили протестующих в пригород/окраины Баку, а не в регионы».

О проведении состоявшихся 9 февраля внеочередных выборов было объявлено в декабре – правящая партия тогда объяснила досрочное голосование (изначально запланированное на осень) необходимостью ускорить продвигаемую программу «реформ» в стране. Обещания провести реформы звучали настолько часто, что им поверили даже многие представители многострадальной оппозиции Азербайджана.

Но то, что произошло потом, – откровенно сфальсифицированные результаты, почти не изменившийся состав парламента и усиливающееся давление на протестующих против фальсификации голосования – вызывает все больше вопросов по поводу того, на что рассчитывало правительство. Достаточно сказать, что все пошло не по плану.