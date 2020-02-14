Азербайджан: полиция жестко разогнала акцию протеста после выборов

Участники уличного протеста собрались перед зданием ЦИК в Баку, чтобы выразить недовольство выборами, которые они считают сфальсифицированными. (Nidavh.org/Facebook)

Азербайджанская полиция жестко разогнала акцию протеста после оспариваемых парламентских выборов. Это лишь еще больше дискредитировало избирательный процесс, призванный создать видимость позитивных реформ в стране.

Днем 11 февраля десятки протестующих, в том числе несколько проигравших оппозиционных кандидатов, устроили перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Баку сидячую забастовку. Они требовали аннулировать результаты парламентских выборов, прошедших двумя днями ранее, в ходе которых независимые наблюдатели зафиксировали множество серьезных нарушений, включая вброс бюллетеней и многократное голосование.

Хотя фальсификации на выборах в Азербайджане носят регулярный характер, раньше люди относительно редко протестовали по этому поводу. Однако в этот раз ожидания некоторых оппозиционеров были выше в связи с относительным ослаблением ограничений против оппозиции и присутствием наблюдателей от ОБСЕ, которых не было на предыдущих парламентских выборах в 2015 году. Эти повышенные ожидания обострили чувство возмущения, когда результаты голосования оказались такими же, как раньше, сказал Акиф Гурбанов, глава бакинского Института демократических инициатив.

«Люди поняли, что правительство дало им ложные обещания, поэтому они разочарованы», – сказал он.

Президент Ильхам Алиев, чья партия «Новый Азербайджан» и ее союзники по итогам выборов сохранили полный контроль над парламентом, заявил, что нет никаких оснований сомневаться в результатах голосования.

«Если бы азербайджанский народ был недоволен этими выборами, он бы высказался, – сказал он во время встречи с турецкими парламентариями. – Это еще раз показывает, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и это самое главное».

Но многие из проигравших кандидатов не согласны с этим.

«Мы протестуем против тотальной фальсификации в стране, фальсификаций на выборах», – сказала одна из кандидатов Рабия Мамедова в интервью Би-би-си Азербайджан.

Просидев несколько часов, протестующие завернулись в одеяла, чтобы согреться. Между тем все больше людей начали присоединяться к ним. Из здания ЦИК вышел чиновник и пригласил некоторых участников акции внутрь, чтобы провести встречу, но они отклонили предложение. Мамедова сказала Eurasianet.org, что кандидаты от оппозиции подали много жалоб в ЦИК в ходе голосования, но ведомство не отреагировало на них, поэтому никто уже не ждет, что они пойдут навстречу сейчас.

Власти объявили протест несанкционированным, после чего ночью к месту акции прибыла полиция, которая задержала многих ее участников. Некоторые из них были избиты стражами порядка и получили травмы.

«Приехало несколько больших автобусов, из которых вышли полицейские и начали нападать на протестующих», – сказала Eurasianet.org Айнур Эльгунеш, независимый журналист, которая освещала это событие. Эльгунеш сказала, что старалась держаться подальше от места столкновения из-за травмы ноги, которая ограничивает ее подвижность. Несмотря на это, по ее словам, к ней подошел офицер и сказал «иди к черту». Она показала ему свое журналистское удостоверение, но это не помогло.

«Он ударил меня по голове, я пошатнулась и упала, – сказала она. – Тогда полицейские начали пинать меня… это было так больно».

Арзулла Булудлу, член оппозиционной партии «Мусават», также пострадал во время задержания.

«Трое полицейских напали на меня, – сказал Eurasianet.org Булудлу. – Когда я спросил их, почему они это делают, один из них ударил меня коленом по ребрам. Я упал, и он пнул меня по голове».

Другие задержанные требовали, чтобы полицейские вызвали ему скорую помощь, но они отказались, сказал он. Но затем его все же отвезли в больницу, где его осмотрели под надзором стражей порядка.

«Врачи сказали, что меня нужно госпитализировать как минимум на три дня, но полицейские накричали на врачей, что мне нужно покинуть больницу», – сказал он.

Кандидату Мамедовой сломали руку. Мустафа Гаджибейли, еще один член «Мусават» и редактор сайта bastainfo.az, также был избит и поделился фотографиями своего лица в синяках и ссадинах. У еще одной журналистки – Севиндж Вакифкызы – были синяки на лице и руке. ОБСЕ сообщила, что по меньшей мере восемь журналистов получили телесные повреждения.

«Я очень обеспокоен задержаниями, фактами насилия и жестоким обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов прошлой ночью», – заявил 12 февраля Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Хотя фотографии и видео ночного хаоса широко распространились в социальных сетях, полиция отрицает факты нанесения телесных повреждений демонстрантам. Однако, по словам Эльгунеш, она лично сообщила главе пресс-службы МВД Эхсану Захидову о своих увечьях.

«Я позвонила ему и рассказала, что с нами произошло», – сказала она.

В конечном итоге полиция загнала всех демонстрантов в автобусы, которые разъезжали по городу в течение двух часов, после чего они были освобождены за пределами центра.

«В чем был смысл этого акта жестокости? – написал в Facebook Али Керимли, глава Народного фронта Азербайджана. – Я даже не говорю о законе, который давно игнорируется. Но ведь должны быть здравый смысл и логика, чего не наблюдается в процессе управления нашей страной».

Гурбанов из Института демократических инициатив предположил, что власти поначалу спокойно воспринимали акцию протеста, но по мере того как число активистов стало расти и все больше людей начали транслировать это событие, в правительстве забеспокоились.

«Они посчитали, что есть риск того, что, если сразу не предотвратить это, то появится новая волна [протеста], поэтому они приняли жесткие меры», – сказал он Eurasianet.org.

«Как обычно, правительство очень боится уличных протестов, потому что они всегда видят в них потенциальную революцию, – сказала Лейла Алиева, политолог и внештатный научный сотрудник Оксфордского университета. – Протестующие – это новая элита, молодые и образованные люди, которых правительство должно привлекать [к управлению страной]. Но вместо этого они загоняют их еще дальше в оппозицию».