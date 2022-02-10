Азербайджан: послевоенное строительство преследуют проблемы с рабочей силой

Бывшие жители сел Агалы Зангеланского района Азербайджана ждали возвращения в свои дома почти 30 лет. Но им придется подождать еще несколько месяцев, так как восстановление сел — которые вновь перешли под контроль Азербайджана после войны 2020 года с Арменией — затягивается на фоне появляющихся сообщений о трудовых конфликтах, возникающих у строителей.

В конце 2021 года на страницах представителей азербайджанской оппозиции в социальных сетях появилась 4-минутная видеозапись, в которой двое мужчин, утверждавшие, что работают на стройке в Агалы, жаловались, что им уже три месяца не платят зарплаты. Один из них сказал, что в том же положении находятся 200-300 рабочих. «Мы приехали сюда не ради шоу, а чтобы прокормить свои семьи», — сказал второй.

Не упоминая ни своих имен, ни названия компании, в которой они работают, эти двое также выражали недовольство предоставленными им жилищными условиями. «Если привязать там животное, даже животное заговорит и скажет, что не может там оставаться», — жаловался один из них. (В видеоролике не были показаны помещения, в которых они живут.) Кроме того, они рассказали, что их компания не заключает с рабочими трудовых договоров.

Агалы — это группа из трех сел, которые называются Биринджи (то есть Первое) Агалы, Икинджи (Второе) Агалы и Учунджю (Третье) Агалы. После войны власти объявили Агалы первой точкой реализации широко разрекламированной концепции «умных сел», новаторского направления глобального развития, направленного на создание процветающих сельских населенных пунктов с использованием современных технологий — цифровой связи, автоматизации и возобновляемой энергетики. Власти намереваются широко применять эту концепцию в восстановительных работах на возвращенных Азербайджану во время войны территориях, которые были по большей части разграблены и покинуты после окончания предыдущей войны между двумя сторонами, произошедшей в 1990-х годах.

В феврале 2021 года президент Ильхам Алиев объявил, что первый проект умного села будет осуществлен сперва в Учунджю Агалы, а затем — и в Биринджи и Икинджи Агалы. В сентябре Алиев сказал в интервью турецким СМИ, что первые перемещенные лица вернутся в пилотное умное село в Зангеланском районе «к концу нынешнего или началу следующего года».

Однако сроки сдвигаются. Самый последний прогноз Алиев дал 2 февраля на форуме, посвященном Дню молодежи. По его словам, правительство планирует расселить бывших жителей Агалы «где-то весной-летом… Не прошло и двух лет [после войны], а возвращение уже начинается. Это имеет очень большое символическое значение».

Eurasianet.org удалось связаться с одним из тех, кто работал в Агалы и не получал зарплаты, и поговорить с ним о существующих там условиях. Этот строитель, Сахават Исмаилов, сказал, что после того как видеоролик стал «вирусным» в азербайджанских социальных сетях, компания выплатила работникам долги по зарплате, после чего строители ушли в новогодний отпуск.

Исмаилов сказал, что до этого он работал в другой компании в том же районе, но в ней у него не было никаких проблем с зарплатой. Он сказал Eurasianet.org, что обе компании были турецкими, но отказался уточнить их названия.

Как сказал Исмаилов, после новогоднего отпуска он и некоторые другие рабочие не вернулись на работу в этом селе. Судя по объему работ, еще не завершенных к тому моменту, когда он уволился, Исмаилов предполагает, что село Агалы будет готово в заселению лишь месяцев через семь-восемь.

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов сказал Eurasianet.org, что не может назвать точную дату заселения, но уверен, что строительные работы в Агалы вскоре будут завершены, так как «находятся в финальной стадии».

Власти Азербайджана не обнародовали названий фирм, выигравших государственные тендеры на проведение восстановительных работ в Карабахе. Лишь немногие из десятков государственных и частных организаций, причастных к восстановлению, регулярно публикуют информацию о своей деятельности, в том числе Государственный комитет по градостроительству и архитектуре и государственная электроэнергетическая компания «Азерышиг». Только в 2021 году правительство планировало потратить на строительство умных городов 1,3 млрд долларов, сказал в сентябре Алиев.

Гусейнов сказал Eurasianet.org, что названия компаний, участвующих в строительстве, были упомянуты в отчете о встрече президента с главами компаний в апреле 2021 года. Он также сказал, что не знал о видеозаписи недовольных строителей.

В отчете о поездке Алиева в Агалы, опубликованном на официальном веб-сайте президента 26 апреля 2021 года, упоминаются представители нескольких зарубежных компаний, докладывавшие президенту о запланированных работах, но не названы ни их имена, ни названия их компаний кроме одной — китайского гиганта Huawei. (Правда, названы страны, к которым относятся некоторые другие компании, в том числе Турция, Израиль, Италия и Южная Корея.)

Азербайджанская компания AS Group объявила на своем веб-сайте, что является генеральным подрядчиком строительства «умных сел», но затем эта информация была с сайта удалена, сообщило местное независимое новостное агентство Turan. На просьбу Turan дать комментарии компания не ответила.

По закону правительство обязано предоставлять информацию о компаниях, выигрывающих тендеры на проведение строительных работ с государственным финансированием, «и то, что оно этого не делает, создает благоприятную среду для коррупции, так как власти легко могут избежать контроля со стороны общественности», сказал Eurasianet.org юрист Руслан Алиев.

Кроме того, отсутствие информации противоречит принципам умных сел, одним из которых является прозрачность, говорит экономист Тогрул Валиев. С самого начала процесса послевоенного строительства не было «никакой отчетности о том, кто именно строит села, сколько выделяется денег, и так далее», сказал он Eurasianet.org.

Незадолго до появления видеоролика строителей поддерживающий правительство депутат азербайджанского парламента выступил с предложением ускорить процесс строительства в Карабахе. 27 декабря 2021 года Агиль Аббас сказал на заседании парламента, что в Азербайджане нужно сформировать и послать на работу в Карабах «студенческие строительные отряды».

«Молодые азербайджанцы могут отдавать свои жизни в Карабахе. Почему бы им теперь не поехать туда поработать добровольцами? К тому же они могут получать зарплату», — предложил Аббас. Он даже порекомендовал приблизительные сроки работы и размеры зарплаты для студентов, которые присоединятся к этой программе, — каждый будет работать в течение двух месяцев и получать от 300 до 500 манатов (от 175 до 300 долларов) в месяц. «Получится до 10 000 человек рабочей силы. Найти рабочих, которых можно отправить в Карабах, трудно. А студенты согласились бы туда поехать даже бесплатно», — сказал Аббас.

Некоторые критики правительства говорят, что две проблемы с рабочей силой, по-видимому, взаимосвязаны.

«Теперь “железный кулак” [метафора, которую Алиев часто использует, говоря о военной победе над Арменией] опустился на головы строителей, — написал в Facebook оппозиционный активист Мехман Гусейнов. — Теперь ясно, почему Агиль Аббас говорит, что студентов нужно отправлять в Карабах на низкооплачиваемую работу».