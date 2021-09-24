Азербайджан: пострадавшие во время войны все еще ждут восстановления домов

Почти год Вюсаля Алиева живет в своей накрытой полиэтиленовой пленкой кухне в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана.

Во время прошлогодней 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в ее дом попала ракета. Она была ранена, потеряла глаз и 14 зубов. Ее дом и располагавшаяся при нем небольшая пекарня, в которой она работала, были разрушены. Пригодной для проживания осталась только кухня, где и ютится вся ее семья из шести человек.

С тех пор семья едва сводит концы с концами и выживает благодаря безвозмездной помощи соседей. «Раньше я чувствовала себя миллионершей, – сказала она Eurasianet.org – Эти дни прошли, сейчас я всего лишь хочу перестать побираться».

Гянджа больше других азербайджанских городов пострадала во время войны. В результате четырех отдельных ракетных ударов по городу погибли 23 человека и около 120 получили ранения. Гражданское население других городов на западе Азербайджана, включая Барду, Тертер, Агдам, Агджабеди и Нафталан, также подверглось обстрелам со стороны армянских сил; международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» назвала удары по населенным пунктам «незаконно неизбирательными».

Вскоре после окончания войны Генеральная прокуратура заявила, что 3410 домов и 120 многоквартирных жилых домов, а также 512 других гражданских объектов были «серьезно повреждены» в результате обстрелов.

Власти обещали помочь. 14 декабря президент Ильхам Алиев подписал указ, устанавливающий систему компенсаций для азербайджанцев, чьи дома были повреждены или разрушены во время войны. Семьи, чьи дома были разрушены или представляют опасность для их жильцов, должны были получить 6 000 манатов (около 3 500 долларов) на семью и дополнительно 1 500 манатов (880 долларов) на каждого проживающего в доме человека. За дома, получившие «другие повреждения», полагалась выплата в размере 1 000 манатов (588 долларов).

Кроме того, власти пообещали восстановить сильно поврежденные дома и отремонтировать те, которым были нанесен небольшой ущерб.

В указе также отмечено, что финансирование будет осуществлять Кабинет министров, а ответственность за распределение выделенных средств ляжет на местные органы власти.

На проведенном три недели спустя заседании Кабмина премьер-министр Али Асадов сообщил, что на исполнение указа было выделено 9,1 миллионов манатов (5,4 миллионов долларов). Он сказал, что по состоянию на начало января было произведено 25 процентов выплат, а остальные деньги будут выплачены в течение недели.

Но спустя девять месяцев многие из тех, чьи дома были разрушены или повреждены, жалуются, что дома восстановлены не были, и обещанных денег они так и не получили.

Проживающая в Гяндже Алиева утверждает, что она не получила ничего. Она неоднократно отправляла письма в адрес властей, в том числе президента, в которых она описывала свое бедственное положение, но ей удалось добиться встречи только с мэром города после того, как она разместила видео в социальных сетях. По ее словам, мэр города Ниязи Байрамов заверил ее, что она получит максимальную сумму выплаты, предусмотренную указом, то есть 6 000 манатов на домохозяйство и 1 500 манатов на каждого из шести членов семьи.

Но в итоге на ее банковский счет была зачислена всего тысяча манатов. Супруг Алиевой позвонил в администрацию Байрамова и услышал от его помощника, что у местных органов власти нет «средств на осуществление выплат» семье.

Затем она обратилась в местные СМИ, но и это не принесло результатов. Она написала в Министерство финансов и продолжает ждать ответа. «Я уже распрощалась с мыслью о том, что они восстановят дом, – говорит она. – Мне нужны только деньги, которые мне обещали».

Представитель местных властей в Гяндже сообщил Радио «Свобода» в ответ на жалобу Алиевой, что степень повреждения дома определяют не местные власти, а государственная комиссия, состоящая из чиновников нескольких министерств. Он также указал на ограниченность бюджетных ресурсов.

Дом Парвиза Алиева. (Фото из личного архива)

Алиева утверждает, что расположенные по соседству дома, которые понесли не столь значительный ущерб, были полностью отремонтированы, а ее дом – нет. Среди жителей ходят слухи, что оценка ущерба зависит от предлагаемой чиновникам взятки.

Парвиз Алиев, проживающий в поселке Бановшалар («Фиалки») Агдамского района, утверждает, что его дом пострадал больше остальных домов в районе. По его словам, власти отнесли его дом к категории наименее поврежденных, но он отказался от ремонта, так как был убежден, что дом необходимо отстроить заново.

«Но в итоге я согласился, и около 10 дней назад они приступили к работе, – сказал он Eurasianet.org. – Потому что я не могу провести еще одну зиму без крыши над головой».

Похожие жалобы можно услышать от многих недовольных жителей: они получили только тысячу манатов, хотя их домам действительно был нанесен значительный урон, а тот «ремонт», который предлагают сделать власти, носит поверхностный характер и не предполагает устранение структурных повреждений, а это означает, что дом все еще может представлять опасность для жизни.

Житель Тертера сказал местному новостному изданию «Абзац», что он планирует «отказаться от азербайджанского гражданства, если мой дом не будет заново отстроен».

Одна из местных НКО «Институт прав граждан» предлагает юридическую помощь семьям и предпринимателям, потерявшим имущество во время войны. В рамках этой работы организация собирает жалобы на процесс восстановления домов и выплаты компенсации и передает их властям.

Дом самого руководителя проекта Ильхамиза Гулиева, проживающего в Агдаме, подвергся разрушению в ходе войны, и он тоже не дождался обещанной компенсации. Гулиев связался с другими жителями района, у которых имелись аналогичные жалобы, и в январе представил свои доказательства в Кабинет министров. Но, по его словам, Кабинет министров перенаправил жалобу в другой орган – Государственное агентство по развитию малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что ни один из заявителей не является предпринимателем. «Это говорит о том, как работает система рассмотрения жалоб», – сказал Eurasianet.org Гулиев.

По оценкам Гулиева, на каждого домовладельца, получившего обещанную властями компенсацию, приходится два или три жителя, которые либо недополучили выплаты, либо вообще остались ни с чем.

Он выразил неуверенность по поводу слухов о взятках, но заметил, что некоторые дома, похоже, были отремонтированы благодаря тому, что расположены вдоль главных дорог, откуда они видны проезжающим высокопоставленным чиновникам, или чтобы снять о них репортаж для государственных СМИ.

Проект Гулиева был запущен только в августе, и он все еще ждет ответа от Кабинета министров на собранные им жалобы. Если это не сработает, то, по его словам, заявители обратятся в суд.