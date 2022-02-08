Азербайджан пошел на попятную касательно планов стереть армянские следы в церквях

Министерство культуры Азербайджана отреагировало на шум, поднятый его заявлением о намерении уничтожить армянские надписи на религиозных объектах, находящихся на территории, возвращенной в ходе войны с Арменией в 2020 году.

7 февраля министерство опубликовало новое заявление в ответ на, как оно выразилось, «сообщения, распространенные некоторыми предвзятыми зарубежными СМИ за последние несколько дней». В нем подчеркивалось, что «Азербайджан всегда с уважением относился к своему историческому и культурному наследию, независимо от религиозного и этнического происхождения».

Четырьмя днями ранее министр культуры Анар Каримов заявил на брифинге для прессы, что будет сформирована рабочая группа, в обязанности которой будет входить удаление «фиктивных следов, оставленных армянами на албанских религиозных храмах».

Он имел в виду теорию, которая стала популярной в Азербайджане, но отвергается большинством историков. Согласно ей, армянские надписи в церквях на азербайджанской территории – это лишь более поздние добавления в храмах, построенных еще во времена Кавказской Албании, древнего христианского царства, контролировавшего территорию современного Азербайджана.

В новом заявлении подтверждается, что «была создана рабочая группа для изучения этого наследия» и что «в случае выявления каких-либо фальсификаций они будут задокументированы с участием международных экспертов и представлены международному сообществу». Но в нем, в отличие от более раннего заявления Каримова, уже не упоминается об удалении каких-либо армянских следов.

Предыдущее заявление подверглось критике с многих сторон.

«Мы глубоко обеспокоены планами Азербайджана удалить армянские апостольские надписи в церквях. Мы призываем правительство сохранить и защитить места отправления культа и другие религиозные и культурные объекты», — написала в Twitter Комиссия США по международной религиозной свободе со ссылкой на своего председателя Надин Маэнза.

Телерадиокомпания Вооружённых сил РФ «Звезда» 8 февраля опубликовала материал, в котором монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Азербайджана был назван «одним из крупнейших монастырей средневековой Армении». В настоящее время в Карабахе дислоцируется двухтысячный российский миротворческий контингент. В заявлении Каримова утверждалось, что это албанский монастырь.

Министерство иностранных дел Армении, сначала долго молчавшее, 8 февраля выступило с заявлением, осуждающим высказывания Каримова: «Это еще раз свидетельствует о том, что случаи вандализма и уничтожения армянского историко-культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе в ходе 44-дневной войны и в последующий период носят преднамеренный и спланированный характер, и являются частью политики лишения Нагорного Карабаха его коренного армянского населения».

Заявление азербайджанской стороны вызвало широкий общественный резонанс среди армян. «Пришло время поверить правительству Азербайджана на слово, когда оно заявляет, что намерено стереть все следы армян, начиная с их церквей и объектов древнего наследия», — написала в Twitter Элиз Семерджян, преподающая историю Ближнего Востока в колледже Уитмена.

Между тем в Азербайджане эту новость практически обошли стороной. Проправительственные СМИ, которые в подобных случаях часто активно освещают объявленные правительством планы, практически не освещали ни изначальное заявление, ни ответ министерства на последовавшую критику. Комментаторы и активисты – как проправительственные, так и прочие – уделили всему этому мало внимания.

Редким исключением был Джавид Ага, комментатор в социальных сетях, изучающий наследие Кавказской Албании в Азербайджане. Он предположил, что за изначальным планом могла стоять коррупция, которая носит в Азербайджане повсеместный характер.

«В этом нет никакой логики. Ни один турист не приедет смотреть на пустые церкви, азербайджанцам до этого нет дела, и никто не будет аплодировать правительству за это извне. Это просто еще один повод выделить деньги», — написал он в Twitter.