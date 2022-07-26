Азербайджан: правящая семья укрепляет контроль над Центробанком

Благодаря недавней серии кадровых перестановок Центральный банк Азербайджана оказался под еще более жестким контролем правящего семейства этой страны.

Смена караула в банке началась в апреле, когда президент Ильхам Адиев назначил председателем Центрального банка Азербайджана верного сторонника своего семейства Талеха Кязымова.

Кязымову 38 лет; с 2015 года он занимал высокие должности в руководстве «Паша-банка», которым дочери Алиева Арзу и Лейла Алиевы владеют совместно со своим дедом Арифом Пашаевым, тестем Алиева.

Это назначение было неожиданным: предыдущий председатель Центробанка Эльман Рустамов занимал эту должность с 1995 года, а в апреле 2020-го он был вновь утвержден на следующий пятилетний срок. Однако в апреле Алиев, не предлагая никаких обоснований, предложил парламенту уволить Рустамова, и законодатели послушно одобрили это решение и назначили на освободившуюся должность Кязымова. Затем Рустамов был назначен советником премьер-министра Али Асадова, но с тех пор о нем ничего не было слышно. Не упоминается он и на веб-сайте Кабинета министров.

По закону банк должен быть политически независимым, и многие наблюдатели увидели в назначении Кязымова признак того, что Алиев ужесточает контроль над банковской системой.

«Банковский сектор и так уже был под контролем “Паша-холдинга”. Теперь Пашаевы господствуют в нем безраздельно», — написал в Facebook экономист и оппозиционный политик Губад Ибадоглу.

Как оказалось, это назначение было лишь первым шагом.

В мае Казымов принял на работу нового советника — Фархада Валиева, также занимавшего высокую должность в руководстве «Паша-банка». До перехода в «Паша» Валиев работал в «Премиум-банке» и компании Silk Way Holding; обе эти компании также связаны с правящим домом.

Затем, 1 июня, советником Кязымова стала и еще одна высокопоставленная сотрудница «Паша-банка» Гюлер Пашаева.

А 22 июля Кязымов повысил Пашаеву в должности, назначив ее генеральным директором Центробанка. В тот же день новым главой отдела кадров Центробанка стала Оксана Исмаилова, занимавшая ту же должность в компании Bravo Supermarket, одного из крупнейших предприятий в составе «Паша-холдинга», который объединяет все семейные фирмы.

«Центробанк официально стал филиалом “Паша-банка”. Да здравствует Паша-Азербайджан!» — так прокомментировал последние назначения один из пользователей Facebook. Сатирический новостной сайт Hamam Times отозвался на эти события рассуждениями о том, как они могут повлиять на национальную валюту, манат.

«Короче говоря, с этого момента судьба национальной валюты Азербайджана находится в руках бывших сотрудников “Паша-банка” или “людей Пашаева”, — написал Hamam Times. — Как вы считаете, что будет выгоднее Пашаеву — сильный манат, слабый манат, фиксированный курс или плавающий манат?».