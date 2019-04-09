Азербайджан празднует рождение 10-миллионного гражданина

По сообщениям правительственных СМИ, в эти выходные население Азербайджана достигло 10 миллионов человек. Но независимые аналитики отмечают, что реальная численность населения значительно ниже.

Ребенок, считающийся 10-миллионным жителем страны, родился 6 апреля в Баку у супружеской пары внутренне перемещенных лиц из Нагорного Карабаха – контролируемой армянскими силами территории, которую Азербайджан клянется вернуть. Но на этом символизм не заканчивается: ребенка назвали Мехрибан, как первую леди страны и первого вице-президента Мехрибан Алиеву. И это уже не первое подобное совпадение: девятимиллионного жителя Азербайджана – мальчика, родившегося в 2010 году – назвали Ильхамом в честь президента. Восьмимиллионный гражданин получил имя Гейдар, как и отец Ильхама, который тогда был президентом.

Все это указывает на то, что рост численности населения – вопрос политизированный, т.к. демография является на Кавказе щекотливым вопросом. Население противника Азербайджана – Армении – постоянно сокращается по причине массовой эмиграции, на что азербайджанские СМИ постоянно указывают в качестве признака азербайджанского превосходства.

Армения признает наличие проблемы, и власти страны давно пытаются обратить эту тенденцию вспять. В частности, премьер-министр Никол Пашинян в конце марта провел заседание правительства, посвященное улучшению демографической ситуации в стране.

Официальные данные, вероятно, значительно завышены в обеих странах. Определить реальное число жителей сложно, в том числе из-за высокого уровня оттока из обоих этих государств. Эксперт Торгул Велиев проанализировал косвенные показатели, отражающие численность населения, от списков избирателей до потребления электроэнергии и производства хлеба, и пришел к выводу, что население Азербайджана, вероятно, ближе к 7 миллионам, а население Армении вместо официальных 3 миллионов, вероятно, составляет 2,5 миллиона. Грант Микаэлян (которой, кстати, и обратил внимание на совпадения, связанные с именами «миллионных» новых граждан Азербайджана) пришел к в целом схожему заключению.

Используя аналогичные методы, Велиев (и другие аналитики) также определили, что население Баку, вероятно, превышает официальные данные: в столице проживает около 3,2 миллиона человек, а не 2,3 миллиона, как отмечается в официальной статистике. Многие азербайджанцы переезжают в столицу, т.к. там больше возможностей, но при этом не выписываются со своих старых адресов, чем, по всей видимости, в значительной степени и объясняются столь существенные расхождения.

Но власти в Азербайджане не собирались позволять всяким там аналитикам испортить себе праздник. Маленькая Мехрибан сфотографировалась с дружественной властям знаменитостью Гаджи Нураном, который написал в Instagram: «Население сейчас составляет 10 миллионов человек. ПОЗДРАВЛЯЕМ».

Городская администрация Сумгаита организовала праздничный концерт под названием «Нас теперь 10 миллионов!». В Загатале перед началом официальных празднеств молодежь написала на футбольном поле огромными буквами «10 миллионов». «Выступившие на мероприятии отметили, что динамичный рост населения в Азербайджане является логическим результатом успешной социально-экономической политики, проводимой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева», – говорится в статье государственного новостного агентства AZERTAC.