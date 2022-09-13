Азербайджан предпринимает широкомасштабные атаки на Армению

Азербайджан произвел широкомасштабную атаку целей в Армении, что стало беспрецедентным распространением давнего конфликта на армянскую территорию.

Министерство обороны Армении сообщило о начавшихся около полуночи 13 сентября атаках, направленных на города, расположенные вдоль всего южного участка границы Армении с Азербайджаном, в том числе Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что всего лишь «осуществляет локальные контрмеры» в ответ на «широкомасштабную провокацию Армении»: «Распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новости о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны».

Хотя Азербайджан регулярно использует военную эскалацию конфликта с Арменией для достижения дипломатических целей, в прошлом боевые действия почти исключительно ограничивались Нагорным Карабахом, который международное сообщество признает азербайджанской территорией, и его окрестностями. Расширение конфликта на территорию Армении подразумевает качественно новый уровень эскалации. По-прежнему неясно, идет ли речь об очередной попытке получения дипломатических преимуществ или же следует ожидать дальнейших военных действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в утреннем обращении к парламенту, что в ходе атак были убиты по меньшей мере 49 армянских военнослужащих. «Нужно констатировать, что это число, к сожалению, не окончательное», — сказал он.

Утром Пашинян поговорил с российским президентом Владимиром Путиным и попросил у Москвы военной помощи в соответствии с обязательствами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором подтвердило получение от Армении просьбы о помощи ОДКБ, но не сообщила, каким может быть ответ на эту просьбу. В заявлении отмечается, что в 10 часов утра по кавказскому времени столкновения прекратились в соответствии с договоренностью о прекращении огня, достигнутой при посредничестве РФ. Однако разрозненные сообщения, поступавшие из Армении в течение всего дня, противоречат этому утверждению.

Россия является гарантом соглашения о прекращении огня, завершившим войну 2020 года между двумя сторонами. Почти 2000 российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе, на азербайджанской территории, которую армянские силы заняли во время первой войны между двумя странами в 1990-х годах.

Кроме того, у России есть военная база в Гюмри, расположенная на турецкой границе на северо-западе Армении. На ней находятся еще несколько тысяч военнослужащих.

С момента начала войны в Украине стали появляться признаки того, что Азербайджан, возможно, испытывает на прочность способность и желание России поддерживать мир в регионе. Нынешняя эскалация происходит на фоне поспешного отступления российских войск под натиском украинцев.

В последние дни перед началом эскалации Азербайджан неоднократно сообщал о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении; армянская сторона отрицала, что такие нарушения имели место. Кроме того, Азербайджан регулярно обвиняет Армению в затягивании осуществления различных статей соглашения о прекращении огня и продвижения к заключению мирного соглашения, которое должно наконец разрешить этот конфликт. В этом месяце руководители обеих стран заявляли, что такое соглашение может появиться уже в ближайшие месяцы.

В заявлении Азербайджана утверждалось, что Армения использует «провокации», чтобы оттянуть завершение инфраструктурных проектов, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, и «поддерживать напряженную атмосферу» вблизи азербайджанских границ.

«Одна из главных причин сегодняшних столкновения между Арменией и Азербайджаном — отсутствие не только мирного договора, но и какого бы то ни было значительного прогресса по нескольким направлениям, в том числе делимитации [границ] и транспортным связям», — пишет глава азербайджанского государственного Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на странице центра в Facebook.

Азербайджан пока не сообщал ни о каких потерях в живой силе.

Некоторые приграничные армянские села эвакуируются. «Бомбят всё село, мы не можем даже эвакуировать детей, нам удалось эвакуировать лишь часть, — сказал в интервью РСЕ/РС бывший руководитель общины села Гегамасар в Гегаркуникской области Армении. — В этих местах ведется очень интенсивный огонь, дороги тоже обстреливаются, мы прячемся».

В селе Сотк в результате атак получили повреждения несколько жилых домов и общественный центр, пишет на своей странице в Facebook руководитель общины Севак Хачатрян, добавляя, что полный масштаб ущерба неясен.

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид поговорила как с Пашиняном, так и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь Энтони Блинкен опубликовал заявление, выражающее «глубокую озабоченность» атаками, происходящими внутри Армении.

Пашинян также говорил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который, как сообщается, упомянул о намерении Азербайджана создать новую транспортную связь между Нахичеванским эксклавом и основной азербайджанской территорией. Эта дорога, которую в Баку называют «Зангезурским коридором», должна пройти вдоль границы Армении с Ираном, что чревато неопределенными последствиями для армяно-иранской торговли.

«Президент Ирана напомнил слова Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи о том, что связь Ирана с Арменией не должна подвергаться угрозам, а коммуникационные каналы должны находиться под суверенитетом государств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с Хулуси Акаром, министром обороны Турции, ближайшего союзника Азербайджана. В ходе этого разговора Гасанов сообщил Акару о «провокациях армянской стороны» и о том, что «действия противника были решительно пресечены». В дни, предшествовавшие эскалации, Турция и Азербайджан проводили в Азербайджане совместные военные учения; 10 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что участвовавшая в учениях турецкая техника вернулась в Турцию.

После атаки некоторые провластные источники в Азербайджане стали предлагать — судя по всему, в рамках координированной информационной кампании — создать на границе Армении с Азербайджаном «буферную зону». «[С] территории Азербайджана должны быть выведены все армянские военные, а также создана безопасная, так называемая “буферная зона” у границы Азербайджана», — говорится в аналитической статье провластного агентства report.az.

«[Д]олжна быть создана зона безопасности — “буферная зона”, — говорит в другом материале Report.az военный аналитик Узеир Джафаров. — Армения должна понимать, что Азербайджан отныне ни в коем случае не допустит произвола с ее стороны. Считаю, что “буферная зона” должна быть создана таким образом, чтобы Армения не представляла угрозу пограничникам, военным и военной инфраструктуре Азербайджана».