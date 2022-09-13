Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Кавказ

Азербайджан предпринимает широкомасштабные атаки на Армению

Они происходят на фоне поражений России, гаранта безопасности Армении, в Украине.

Гейдар Исаев, Джошуа Кучера, Ани Меджлумян Sep 13, 2022
Кадры видеоматериала, опубликованного Министерством обороны Армении, запечатлевшие, по утверждениям министерства, азербайджанских солдат, пытающихся пересечь армянскую границу. Кадры видеоматериала, опубликованного Министерством обороны Армении, запечатлевшие, по утверждениям министерства, азербайджанских солдат, пытающихся пересечь армянскую границу.

Азербайджан произвел широкомасштабную атаку целей в Армении, что стало беспрецедентным распространением давнего конфликта на армянскую территорию.

Министерство обороны Армении сообщило о начавшихся около полуночи 13 сентября атаках, направленных на города, расположенные вдоль всего южного участка границы Армении с Азербайджаном, в том числе Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что всего лишь «осуществляет локальные контрмеры» в ответ на «широкомасштабную провокацию Армении»: «Распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новости о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны». 

Хотя Азербайджан регулярно использует военную эскалацию конфликта с Арменией для достижения дипломатических целей, в прошлом боевые действия почти исключительно ограничивались Нагорным Карабахом, который международное сообщество признает азербайджанской территорией, и его окрестностями. Расширение конфликта на территорию Армении подразумевает качественно новый уровень эскалации. По-прежнему неясно, идет ли речь об очередной попытке получения дипломатических преимуществ или же следует ожидать дальнейших военных действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в утреннем обращении к парламенту, что в ходе атак были убиты по меньшей мере 49 армянских военнослужащих. «Нужно констатировать, что это число, к сожалению, не окончательное», — сказал он.

Утром Пашинян поговорил с российским президентом Владимиром Путиным и попросил у Москвы военной помощи в соответствии с обязательствами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором подтвердило получение от Армении просьбы о помощи ОДКБ, но не сообщила, каким может быть ответ на эту просьбу. В заявлении отмечается, что в 10 часов утра по кавказскому времени столкновения прекратились в соответствии с договоренностью о прекращении огня, достигнутой при посредничестве РФ. Однако разрозненные сообщения, поступавшие из Армении в течение всего дня, противоречат этому утверждению.

Россия является гарантом соглашения о прекращении огня, завершившим войну 2020 года между двумя сторонами. Почти 2000 российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе, на азербайджанской территории, которую армянские силы заняли во время первой войны между двумя странами в 1990-х годах.

Кроме того, у России есть военная база в Гюмри, расположенная на турецкой границе на северо-западе Армении. На ней находятся еще несколько тысяч военнослужащих.

С момента начала войны в Украине стали появляться признаки того, что Азербайджан, возможно, испытывает на прочность способность и желание России поддерживать мир в регионе. Нынешняя эскалация происходит на фоне поспешного отступления российских войск под натиском украинцев. 

В последние дни перед началом эскалации Азербайджан неоднократно сообщал о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении; армянская сторона отрицала, что такие нарушения имели место. Кроме того, Азербайджан регулярно обвиняет Армению в затягивании осуществления различных статей соглашения о прекращении огня и продвижения к заключению мирного соглашения, которое должно наконец разрешить этот конфликт. В этом месяце руководители обеих стран заявляли, что такое соглашение может появиться уже в ближайшие месяцы.

В заявлении Азербайджана утверждалось, что Армения использует «провокации», чтобы оттянуть завершение инфраструктурных проектов, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, и «поддерживать напряженную атмосферу» вблизи азербайджанских границ.

«Одна из главных причин сегодняшних столкновения между Арменией и Азербайджаном — отсутствие не только мирного договора, но и какого бы то ни было значительного прогресса по нескольким направлениям, в том числе делимитации [границ] и транспортным связям», — пишет глава азербайджанского государственного Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на странице центра в Facebook.

Азербайджан пока не сообщал ни о каких потерях в живой силе.

Некоторые приграничные армянские села эвакуируются. «Бомбят всё село, мы не можем даже эвакуировать детей, нам удалось эвакуировать лишь часть, — сказал в интервью РСЕ/РС бывший руководитель общины села Гегамасар в Гегаркуникской области Армении. — В этих местах ведется очень интенсивный огонь, дороги тоже обстреливаются, мы прячемся».

В селе Сотк в результате атак получили повреждения несколько жилых домов и общественный центр, пишет на своей странице в Facebook руководитель общины Севак Хачатрян, добавляя, что полный масштаб ущерба неясен.

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид поговорила как с Пашиняном, так и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь Энтони Блинкен опубликовал заявление, выражающее «глубокую озабоченность» атаками, происходящими внутри Армении.

Пашинян также говорил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который, как сообщается, упомянул о намерении Азербайджана создать новую транспортную связь между Нахичеванским эксклавом и основной азербайджанской территорией. Эта дорога, которую в Баку называют «Зангезурским коридором», должна пройти вдоль границы Армении с Ираном, что чревато неопределенными последствиями для армяно-иранской торговли.

«Президент Ирана напомнил слова Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи о том, что связь Ирана с Арменией не должна подвергаться угрозам, а коммуникационные каналы должны находиться под суверенитетом государств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с Хулуси Акаром, министром обороны Турции, ближайшего союзника Азербайджана. В ходе этого разговора Гасанов сообщил Акару о «провокациях армянской стороны» и о том, что «действия противника были решительно пресечены». В дни, предшествовавшие эскалации, Турция и Азербайджан проводили в Азербайджане совместные военные учения; 10 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что участвовавшая в учениях турецкая техника вернулась в Турцию. 

После атаки некоторые провластные источники в Азербайджане стали предлагать — судя по всему, в рамках координированной информационной кампании — создать на границе Армении с Азербайджаном «буферную зону». «[С] территории Азербайджана должны быть выведены все армянские военные, а также создана безопасная, так называемая “буферная зона” у границы Азербайджана», — говорится в аналитической статье провластного агентства report.az.

«[Д]олжна быть создана зона безопасности — “буферная зона”, — говорит в другом материале Report.az военный аналитик Узеир Джафаров. — Армения должна понимать, что Азербайджан отныне ни в коем случае не допустит произвола с ее стороны. Считаю, что “буферная зона” должна быть создана таким образом, чтобы Армения не представляла угрозу пограничникам, военным и военной инфраструктуре Азербайджана».

Джошуа Кучера является редактором Eurasianet по Турции и Кавказу, а также автором блога The Bug Pit.

Ани Меджлумян — журналистка, работающая в Ереване.

Гейдар Исаев – журналист из Баку.

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