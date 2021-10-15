Азербайджан: президент наконец ответил на «досье Пандоры»

На протяжении десяти дней президент хранил молчание по поводу обвинений в масштабной коррупции, связанных с высокопоставленными правительственными чиновниками Азербайджана и их семьями, но теперь наконец ответил.

13 октября в интервью итальянской газете La Repubblica Ильхаму Алиеву задали вопрос по поводу публикации о том, что члены его семьи и приближенные приобрели недвижимость в Лондоне на сумму почти 700 миллионов долларов.

В ответ Алиев заявил, что публикация является работой «некоторых сил на Западе», пытающихся использовать «клевету и измышления, чтобы дискредитировать Азербайджан, ослабить его позицию».

Публикация была частью проекта журналистских расследований «Досье Пандоры» (Pandora Papers), основанного на утечке почти 12 миллионов документов, раскрывающих финансовые преступления, включая сокрытие средств, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег политическими лидерами со всего мира. Документы были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Публикация об Азербайджане была одной из самых взрывоопасных в досье. В ней рассказывается, как члены семьи и приближенные Алиева приобрели ошеломляющие объемы собственности в Великобритании. В ней также упоминается о причастности британского правительства к сделкам с Азербайджаном, поскольку было установлено, что Алиевы получили прибыль в размере 42 миллионов долларов от продажи части своей собственности Crown Estate, правительственному органу, управляющему имуществом королевской семьи.

В публикации не говорится, где Алиевы взяли столько денег.

В интервью Алиев не стал касаться конкретных сделок с недвижимостью, которые, как сообщается, совершала его семья, а лишь в целом сказал, что многие из его родственников преуспели в бизнесе.

Он отметил, что до прихода к власти в 2003 году сам был бизнесменом, а, став президентом, передал весь свой бизнес семье.

«В Азербайджане не секрет, что мои родственники и члены семьи участвуют в бизнесе, благотворительности и во многих делах, которые ведутся в настоящее время в Карабахе», – сказал он.

Алиев также упомянул, что «досье Пандоры» – «очернительская кампания» проармянских сил на Западе, жаждущих мести после победы Азербайджана в прошлогодней войне с Арменией.

После обнародования «досье Пандоры» 3 октября многие мировые лидеры и другие фигуранты, упомянутые в публикациях, выступили с опровержениями. Между тем правительство и СМИ Азербайджана напротив старательно избегали этой темы.

Тем временем независимые и оппозиционные деятели молчать не стали.

Национальный совет демократических сил (НСДС), коалиция оппозиционных партий и групп Азербайджана, выступил с заявлением, в котором говорится: «Алиевы не могли стать одной из самых богатых семей в мире законным путем».

В заявлении НСДС «досье Пандоры» упоминается в контексте многих других сообщений о том, что члены семьи и приближенные Алиева в течение многих лет тратили необъяснимо большие суммы денег за границей.

«Есть только один способ объяснить, как это возможно: коррупция, – написал НСДС. – Как недавние, так и прежние известные международные исследования продемонстрировали, что коррупция в Азербайджане является государственной политикой, и эту политику ведет лично Ильхам Алиев».

Разъяснения Алиева по поводу досье не удовлетворили критиков правительства.

Али Керимли, председатель Партии народного фронта Азербайджана (состоящей в НСДС), написал в Facebook, что даже за десять лет до того, как он стал президентом, Алиев не имел права заниматься бизнесом, которым он занимался, потому что с 1994 года был вице-президентом государственной нефтяной компании SOCAR, а с 1995 – еще и депутатом парламента.

Керимли также задался вопросом, почему Алиев никогда не обнародовал свои финансы и почему его семья вкладывает свои деньги за границей. «Возможно, Ильхам Алиев не верит в социальную и политическую стабильность в стране. Он считает, что все это временно? – спросил он. – Или он не считает, что будет у власти вечно? Почему он вывез большую часть своего богатства из страны?»