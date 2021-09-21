Азербайджан: президент предостерег местных чиновников от коррупции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев велел новоназначенным руководителям районов избегать коррупционных действий. Одновременно в последние дни перед судом предстал целый ряд бывших чиновников, арестованных в ходе широко разрекламированной кампании по борьбе с коррупцией.

14 сентября Алиев принял в видеоформате новых глав Шамкирского и Джалилабадского районов, предшественники которых были уволены и обвинены в различных преступлениях.

Во время приема Алиев упомянул об идущих судебных процессах над многими бывшими высокопоставленными чиновниками, которые за последние два года лишились своих должностей в результате антикоррупционных усилий властей.

«Я неоднократно говорил об этом, хочу сегодня еще раз сказать, сказать и вам, и всем остальным чиновникам – если они вновь не откажутся в своей работе от этих грязных деяний, то их ждет такая же участь, – заявил он. – Если вы не хотите работать добросовестно, то не занимайтесь этим, не соглашайтесь на эту работу, иначе станете несчастными».

С 2019 года правительство Азербайджана реализует кампанию по выявлению предположительно коррумпированных чиновников, в том числе высокопоставленных чиновников центрального правительства, глав местных органов власти, членов кабинета министров и высокопоставленных военных.

Только в первой половине 2020 года по подобного рода обвинениям были арестованы или уволены главы администраций шести районов страны. До этого сместили с поста министра культуры Абульфаса Гараева и арестовали заместителей министра, а также высокопоставленных офицеров Госпогранслужбы. Следствие и судебные дела в отношении бывших должностных лиц продолжаются. Против большинства из них выдвинуты обвинения вроде взяточничества, злоупотребления служебным положением и мошенничества.

Хотя правительство преподносит эти аресты и увольнения как реформы, критики утверждают, что это всего лишь имитация борьбы с коррупцией.

Международные антикоррупционные организации регулярно выявляют коррупционную деятельность на самом высоком уровне в правительстве Азербайджана, но прокуратура редко реагирует на подобные обвинения. В этой связи, по мнению некоторых, агрессивная кампания против отдельных чиновников представляется попыткой отвлечь внимание.

Антикоррупционная кампания, скорее всего, является отражением борьбы между «новым и старым кланами в правительстве», сказал в 2020 году Азербайджанской службе «Би-би-си» аналитик Азер Рашид оглу. «В расстрельный список попали остатки старой гвардии, а также люди с деньгами».

Кампания продолжилась и в этом году: в апреле Служба госбезопасности арестовала главу правительства Шамкирского района вместе с несколькими его заместителями. Он был смещен с должности и обвинен в преступлениях, включая взяточничество и злоупотребление служебным положением. В августе суд в Баку продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

Ранее, в декабре 2020 года, по аналогичным обвинениям был уволен и арестован глава Джалилабадского района.

«В последние годы многие высокопоставленные чиновники, руководители местных и центральных исполнительных органов, а также бывшие руководители, министры, главы исполнительной власти привлечены к уголовной ответственности. За что? За совершенные преступления, деяния», – сказал Алиев в беседе с новыми главами Джалилабадского Шамкирского районов.

Также в последнее время состоялся целый ряд судебных процессов над должностными лицами, обвиняемыми в борьбе с коррупцией.

На одном из подобных слушаний, 15 сентября, суд постановил временно освободить бывшего главу Евлахского района: он находится в больнице, где его готовят к операции на сердце.

Эльдару Гасанову, бывшему генеральному прокурору и послу в нескольких балканских странах, повезло меньше. На суде 17 сентября он утверждал, что болен, но ему не позволили поехать в больницу. Во время слушания Гасанову стало плохо, приехала бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу. Сотрудники скорой помощи сказали судье, что состояние здоровья Гасанова не позволяет ему продолжить участие в судебном разбирательстве, но судья отказал ему в освобождении из-под стражи.

На другом слушании ранее в сентябре Гасанов отрицал выдвинутые против него обвинения в коррупции и утверждал, что дело в его отношении сфабриковано прокуратурой.

В ходе еще одного судебного процесса – 17 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям – бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев также отрицал выдвинутые против него обвинения, заявив, что Алиев был «неверно информирован по моему делу». Гаджиев сказал, что прокуратура создает ложное впечатление, будто он украл зарплаты районных служащих, утверждая, что он хранил у себя предназначенные для них банковские карты.

Кстати, в беседе с новоназначенными главами районных администраций Алиев, похоже, упомянул именно дело Гаджиева. Он в частности сказал, что «по моей инициативе для самых чувствительных слоев были открыты около ста тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, где оплата труда равна минимальной заработной плате», но некоторые местные чиновники отобрали у них карты и забирали деньги себе.

«Они посчитали, что эти люди не заслуживают даже такого, хранили в своих кабинетах их платежные карты и снимали с них деньги. Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки», – сказал Алиев.

На еще одном слушании 17 сентября экс-директор Фонда господдержки развития СМИ Вугар Сафарли тоже отрицал многочисленные обвинения в коррупции. «Когда читаешь эти документы прокуратуры, сам начинаешь себя ненавидеть, – сказал он суду. – Они относятся к нам, как к врагам народа».

Между тем критики продолжают считать, что развернутая властями кампания по борьбе с коррупцией – лишь пыль в глаза.

Известный активист Бахтияр Гаджиев заявил, что Алиев сам создал коррумпированную систему, с которой теперь якобы борется. При помощи этих предупреждений Алиев «хочет сказать им [другим чиновникам], что может посадить их в тюрьму точно так же, как сам же и посадил их в это болото», – сказал Гаджиев РСЕ/РС. «Он также пытается показать людям, что президент делает все возможное, чтобы служить людям», но в системе встречаются отдельные нечистоплотные личности, добавил он.