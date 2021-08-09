Азербайджан: президент призвал чиновников ограничить расходы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев привлек внимание СМИ, в очередной раз подняв вопрос о расходах правительства.

«Бесконтрольные когда-то расходы остались в прошлом, все государственные чиновники должны исполнять и исполняют мои инструкции, потому что мы должны экономить каждый манат», – сказал он в интервью государственному телевидению во время визита на золотодобывающий рудник в Дашкесане в конце прошлого месяца.

Он подчеркнул, что «на ненужные, не приносящие пользу проекты, проекты просто для видимости» деньги выделяться не будут.

Приоритезация расходов является насущной необходимостью для Баку в свете его обещаний по восстановлению территорий, отвоеванных у Армении прошлой осенью. Пандемия коронавируса нанесла Азербайджану значительный экономический ущерб. По данным МВФ, в прошлом году спрос на экспорт нефти и газа, обеспечивающий около трех четвертей государственных доходов, резко упал, а ВВП сократился на 4,3 процента. Кроме того правительство потратило миллиарды на поддержание курса маната.

Между тем в том же интервью Алиев похвалил чиновников за усилия по восстановлению экономики. «Итоги шести месяцев свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана уже преодолела спад», – сказал он, добавив, что инфляция – постоянная головная боль для Азербайджана – находится «в пределах цифр, считающихся приемлемыми, – 4,3 процента».

Несмотря на планы правительства выделить щедрые ассигнования на Карабах (в том числе на строительство умных городов и нескольких новых аэропортов), государственный бюджет на строительство и развитие увеличился всего на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом, до 5 миллиардов манатов (2,9 миллиарда долларов). Почти половина этой суммы – 2,2 миллиарда манатов – предназначена на восстановление Карабаха.

Алиев уже не в первый раз указывает на необходимость рационального расходования средств. В феврале, также во время интервью государственному телевидению, он обвинил нескольких высокопоставленных чиновников в том, что они обратились к нему с «ненужными» строительными проектами на отвоеванных у Армении землях. Например, когда начальник пограничной службы хотел построить блокпост в Шуше, Алиев назвал это предложение «смехотворным», отметив, что рядом с городом нет границы.

Между тем сам Алиев активно пропагандирует излишества в Нагорном Карабахе и вокруг него, часто появляясь на церемониях закладки то новой мечети, то шестиполосного шоссе, то музея.

Расточительность проявляется и за пределами Карабаха. В январе Центральный банк отдал турецкой компании подряд на сумму 218 миллионов евро на строительство новой штаб-квартиры. Данное решение широко критиковалось как разбазаривание ограниченных средств.

Таким образом, ответ на вопрос о том, считать затраты расточительством или рациональными расходами, зависит от того, кто тратит деньги.