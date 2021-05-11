Азербайджан приступил к противоречивой реставрации армянского храма

Азербайджан приступил к реконструкции собора в Шуше, чтобы воссоздать его «исторический» облик, который, по словам Баку, был искажен армянами в 1990-х годах. На сегодняшний день это наиболее яркий показатель того, что Баку намерен манипулировать историей территории, которая вернулись под его контроль победы в войне с Арменией в прошлом году.

На протяжении нескольких недель вокруг собора Казанчецоц, который является самым большим в Шуше, воздвигались строительные леса, а 3 мая в армянских источниках появились первые сообщения о том, что купол церкви, похоже, был демонтирован. После протестов со стороны армян, а также заявления Министерства иностранных дел Армении, в котором демонтаж был охарактеризован как «акт вандализма», Азербайджан признал, что планирует изменить облик храма.

«В рамках проводимых в Шуше широкомасштабных реставрационных работ восстанавливаются мечети, исторические памятники, мавзолеи, дома-музеи, а также церковь Газанчы [азербайджанское название Казанчецоц], – говорится в заявлении МИД. – Мы хотели бы отметить, что реконструкция осуществляется с целью восстановления исторического облика Шуши в соответствии с изначальным архитектурным стилем».

А какой он, этот «оригинальный» стиль, Баку не уточнил.

Церковь была построена в XIX веке; над южным входом имелась надпись, гласившая, что строительство началось в 1868 году «при Императоре Всероссийском Александре II и Патриархе Геворге IV» и было завершено в 1887 году. (На момент завершения строительства, по данным переписи населения Российской империи, 57 процентов населения Шуши составляли армяне, а 43 процента – «татары», как тогда называли азербайджанцев).

Азербайджанские источники распространяют сделанные в советский период изображения церкви и сравнивают их с тем, как она выглядела после победы Армении над Азербайджаном в первой войне, когда армяне получили единоличный контроль над Шушой. Они отмечают, что на фотографиях постсоветского периода церковь приобрела характерный остроконечный купол, которого не было на более ранних фотографиях.

Однако на более ранних фотографиях досоветского периода купол изображенного на них собора имеет похожую остроконечную форму.

В 1920 году проживавшие в Шуше армяне пережили учиненные азербайджанцами погромы, во время которых все армянское население города было убито или изгнано. В то время церковь была повреждена и лишилась купола. В таком поврежденном, заброшенном виде она простояла на протяжении всего советского периода. Когда армяне одержали победу в первой карабахской войне и обернули этническую чистку 1920 года в обратную сторону, одним из первых зданий, которое они восстановили, был собор. Именно тогда они установили остроконечный купол.

Тем не менее, официальный Баку утверждает, что остроконечный купол – инородный элемент, впервые появившийся в 1990-х годах.

«В Шуше все восстанавливается в том виде, в котором исторически было построено, – цитирует слова члена парламента Тогрула Джуварлы новостное издание «Кавказский узел». – Скорее всего и церковь будут восстанавливать в первоначальном виде, как было раньше, без остроконечного купола».

Во время прошлогодней войны храм дважды подвергся артиллерийским ударам, в следствие чего его купол был поврежден. Международная правозащитная организация Human Rights Watch пришли к выводу, что Азербайджан, скорее всего, «преднамеренно выбрал мишенью» церковь, «нарушив законы и обычаи войны».

«Артиллерийский снаряд повредил купол церкви. Он в любом случае должен был быть демонтирован, – сообщил «Кавказскому узлу» источник в правительстве Азербайджана. Источник также утверждает, что облик церкви был изменен в 1990-х годах. – Это подтверждается фото и видеоматериалами. [...] облик церкви поменяли, ее перестроили и возвели остроконечный купол, которого раньше не было. Сейчас ведутся работы по устранению последствий разрушений от обстрела церкви и возвращению ей первоначального вида».

Остается непонятным, какой именно церковь якобы была до того, как ее изменили.

Источник «Кавказского узла» предположил, что церковь могла быть албанской, ссылаясь на поддерживаемую азербайджанским государством псевдонаучную теорию, согласно которой многие армянские церкви в регионе принадлежали другому средневековому народу – кавказским албанцам. «У азербайджанских реставраторов есть опыт восстановления церквей. За последние два десятилетия были восстановлены несколько албанских религиозных храмов, а также армянская церковь в центре Баку», – сказал источник.

Но утверждения об албанском происхождении обычно не относятся к церквям, построенным в XIX веке или позднее. Некоторые азербайджанские источники предполагают (правда, без особых доказательств), что храм изначально принадлежал русской православной церкви.

Путаный нарратив Баку по поводу происхождения церкви оставляет открытым вопрос о том, как она будет выглядеть после восстановления. В комментарии о храме на сайте haqqin.az говорится, что «православный это будет храм, либо григорианский [то есть принадлежащий к Армянской апостольской церкви], решать наследникам древних албанов – православным удинам». (Удины – проживающая в Азербайджане небольшая этническая группа, ближайшие потомки кавказских албанов. В последнее время Баку все чаще пытается заручиться их поддержкой для продвижения теории об албанском происхождении церквей).

Пресс-секретарь Министерства культуры Азербайджана не ответил на обращение Eurasianet.org с просьбой предоставить дополнительную информацию.

В любом случае, очевидно, что Баку не намерен обращаться за информацией ни к армянам, ни к международным экспертам. Пока так и не состоялся давно ожидаемый визит миссии ЮНЕСКО в регион, однако представитель ЮНЕСКО подтвердил Eurasianet.org, что «переговоры о визите ведутся» (но более подробной информации он не предоставил).

Действия по поводу реконструкции церкви в некотором роде схожи с отношением армян к исламским и азербайджанским культурным объектам, расположенным на той же территории, в период, когда они контролировали ее, то есть с 1990-х годов до прошлого года. В 2019 году армяне восстановили мечеть в Шуше, но окрестили ее «персидской», несмотря на возражения азербайджанцев. Однако во многих других случаях армяне просто не заботились о неармянских исторических объектах, вычеркнув их из истории региона, и позволяя им разрушаться или подвергаться разграблению. Теперь азербайджанцы пытаются повернуть этот процесс в обратную сторону.

Дворец Хуршидбану Натаван.

Известно, что Азербайджан уже разрушил одну армянскую церковь, но это было здание, построенное три года назад на военной базе. Кроме того, на прошлой неделе группа американских ученых, изучающих судьбу армянских объектов в регионе, опубликовала спутниковые фотографии, на которых запечатлено разрушение армянского кладбища. Официальные лица Азербайджана не прокомментировали ситуацию.

Беззастенчивость, с которой азербайджанские власти ремонтируют храм, и неприкрытое желание изменить его в соответствии со своим историческим нарративом – это еще один шаг. Это говорит об их растущей уверенности в том, что они могут перекроить облик недавно отвоеванных территорий по своему усмотрению. «Понятно, что их цель стереть все армянское в Шуши, – сказал «Кавказскому узлу» бывший житель города Артем Погосян. – И очень жаль, что ни армянская сторона, ни международное сообщество, ни российский миротворческий контингент не влияют на действия азербайджанской стороны».

Вскоре после окончания войны в ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил своего российского коллегу Владимира Путина (одного из подписантов заявления о прекращении огня), что Баку будет охранять находящиеся под азербайджанским контролем христианские святыни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посетивший Ереван на прошлой неделе, лишь вскользь упомянул о вопросе храма. «Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций», – сказал он. На этой неделе состоялся визит Лаврова в Баку.

Если изначально Азербайджан уверял, что этнические армяне Карабаха станут полноценными гражданами Азербайджана, то реконструкция церкви доказывает, что Баку даже не пытается делать вид, что его интересует мнение этих граждан.

Тем более это стало очевидным после того, как 30 апреля в Азербайджане была упразднена «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» – официальная организация, представляющая интересы азербайджанцев, перемещенных из региона во время первой войны. Эта организация была создана в противовес самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике, которую армяне сформировали на этой территории в качестве де-факто правительства.

Роспуск общины – это определенный «посыл международному сообществу», сказал 4 мая депутат Захид Орудж: «Не будет никакого статуса, то есть понятие «армянская община» недопустимо; им не стоит ожидать особых прав и привилегий, они могут жить в соответствии с Конституцией Азербайджана, как и другие этнические группы».