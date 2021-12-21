Азербайджан: провластные СМИ просто выполняют приказы

Каждый день, а иногда и по несколько раз в день, редакторы новостных изданий Азербайджана получают в WhatsApp одинаковые сообщения, в приложении к которым обычно бывает файл с пометкой «Рекомендации».

Например, не так давно речь шла об Иране. Баку и Тегеран переживали период напряженных отношений, и руководство Азербайджана пыталось решить деликатную задачу: оказать сопротивление агрессивным, по его мнению, действиям значительно более крупного соседа, но в то же время не допустить чрезмерной эскалации конфликта.

Поэтому азербайджанские СМИ получали весьма конкретные инструкции.

Скриншот сообщения с «советами» журналистам по освещению встречи с президентом Ирана.

«В соответствии с речью президента Ильхама Алиева об Иране требуется расширить кампанию по освещению ирано-армянских отношений, наркоторговли и разграбления оккупированных территорий [в Нагорном Карабахе и вокруг него] этими двумя странами», — говорилось в одном из сообщений от 15 октября, разосланном через несколько часов после того, как Алиев выступил на видеосаммите СНГ.

Несколько часов спустя новостные агентства получили еще одно сообщение. На этот раз их просили осторожно подбирать слова: не должно было быть никаких выражений, оскорбляющих «честь и достоинство» верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Нельзя было упоминать «Южный Азербайджан», как азербайджанские националисты называют северные провинции Ирана, в которых живет много этнических азербайджанцев. СМИ должны были доказывать, опираясь на «жесткую логику и факты», что «Ирану следует извиниться, а не возводить на Азербайджан ложные обвинения».

Азербайджанские СМИ сразу же взялись за дело: в их материалах появились никогда ранее не слыханные обвинения Тегерана в самых разнообразных злодеяниях.

Новостное агентство APA опубликовало пространную статью, в которой подробно описывалось участие иранских компаний в многолетней оккупации Арменией азербайджанских территорий. Затем новостное агентство «Тренд» напечатало интервью с депутатом парламента Джавидом Гасимовым, в котором он заявил, что Иран в течение 30 лет насаждал на территории Азербайджана, оккупированной Арменией, «наркотические плантации». Другое государственное новостное издание, Axar, процитировало слова аналитика, утверждавшего, что Иран использовал Карабах не только для наркоторговли, но и для отмывания денег.

Ни Хаменеи, ни «Южный Азербайджан» нигде не упоминались.

Такого рода послания сверху, ежедневно указывающие азербайджанским СМИ, что и как им освещать, приходят регулярно. Eurasianet.org удалось получить пакет таких сообщений, дающий уникальную возможность понять, как работают механизмы жесткого контроля средств массовой информации, используемые государством.

Откуда именно исходят эти сообщения, неясно; те их версии, которые оказались в распоряжении Eurasianet.org, были пересланы после получения от исходного отправителя. Однако, как сказали Eurasianet.org на условиях анонимности журналисты, знакомые с такими инструкциями, по их мнению, сообщения поступают из президентской администрации.

20 сентября, за неделю до первой годовщины начала войны с Арменией, в сообщении говорилось: «просим вас выпускать материалы и начинать общественные дискуссии в ежедневно ускоряющемся темпе. Ключевые слова — “азербайджанский народ-победитель” и “победоносный Верховный главнокомандующий”».

Затем, по мере приближения первой годовщины победы Азербайджана, снова потребовалось постепенное изменение тона: «С 1 ноября до 7 ноября берем курс на значительное сокращение печальных материалов (плач и т. п.) и переориентацию на День Победы».

26 августа СМИ получили требование обеспечить исчерпывающее освещение дня рождения первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, «но так, чтобы это не казалось искусственным», пояснялось в сообщении.

16 октября, после вызвавшего протесты повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, журналистам выдали имена и номера телефонов сотрудников энергетического блока правительства, у которых следовало брать интервью.

Часто инструкции указывают, чего не нужно освещать. Когда к Алиеву в Азербайджан приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он отпустил шутку об отсутствии усов у Джахангира Аскерова, президента флагманской азербайджанской авиакомпании AZAL, сопровождавшего двух руководителей. Этот разговор попал в видеозапись, но вскоре после этого СМИ получили сообщение: «Пожалуйста, не транслируйте шутку об усах […] эту часть видео можно распространять в социальных сетях с отключением звука в этом фрагменте».

Когда Алиев давал интервью итальянской газете La Repubblica, его спросили о журналистском расследовании, известном под названием «досье Пандоры», в котором приводится подробная информация об огромной недвижимой собственности в Лондоне, принадлежащей его родственникам и приближенным. Алиев парировал вопрос, и на его веб-сайте появилась точная расшифровка этого диалога. Однако СМИ попросили его проигнорировать: «Здравствуйте. Пожалуйста, не подчеркивайте в заголовках и материалах ту часть интервью президента Ильхама Алиева итальянской газете La Repubblica, которая касается “досье Пандоры”».

Азербайджан — далеко не единственная страна, власти которой пытаются управлять освещением событий в СМИ. Известно, что представители правительства Грузии поддерживают теплые отношения с главами дружественных изданий, регулярно созваниваются с ними и общаются в дискуссионных группах в Facebook. Перед революцией в Армении администрация президента этой страны также регулярно обсуждала с близкими властям СМИ новостные материалы; нынешнее правительство не так тесно связано с прессой, но и оно после прихода к власти в 2018 году неуклонно усиливает контроль средств массовой информации.

Отличие Азербайджана состоит в формализации этого процесса и в том обстоятельстве, что изданий, не выполняющих таких инструкций, остается совсем мало.

До 2000-х годов азербайджанские СМИ были сравнительно разнообразными и отражали широкий спектр точек зрения, говорит Халид Агалы, юрист, специализирующийся на азербайджанских законах о средствах массовой информации. Но с годами власти последовательно подавляли независимые СМИ, одновременно развивая сеть дружественных новостных изданий.

«В результате этих мер теперь власти могут контролировать те эфирные и другие СМИ, которые оказывают наибольшее влияние на общественное мнение в Азербайджане, — сказал Агалы Eurasianet.org. — К несчастью, медийная политика [правительства] Азербайджана сводится к распространению материалов, которые восхваляют власти, восхваляют их действия и рекламируют их общественности».

Иногда случается путаница.

Сообщение, разосланное 7 октября, касалось предложения поменять местами национальные праздники, отмечающиеся в стране. В новом календаре на 28 мая должен был приходиться День независимости, а на 18 октября — День восстановления независимости.

Это предложение встретило неоднозначную реакцию, так как предполагало пересмотр болезненных аспектов политического толкования истории страны. До сих пор 28 мая отмечался День республики — годовщина основания первой Азербайджанской республики, образовавшейся в 1918 году. На 18 октября раньше приходился День независимости — годовщина принятия декларации независимости от СССР в 1991 году.

Многие в нынешней азербайджанской оппозиции считают, что власти пытаются принизить наследие первой республики по политическим мотивам, и перестановку праздников сочли частью этой тенденции.

«Цель властей в этой сфере ясна. Их цель — стереть из истории борьбу за независимость, в которой не участвовала семья Алиевых», — сказал базирующейся в Берлине новостной студии Meydan TV лидер оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы.

Но СМИ должны были объяснить происходящее иначе.

В пространном объяснении логики, на которой основан новый календарь, очередное сообщение утверждало, что он «обеспечит более ясное и четкое выражение политической и юридической преемственности между Азербайджанской Демократической Республикой и современной Республикой Азербайджан». Далее говорилось: «Кроме того, он полностью опровергает армянский довод о том, что бывшая Нагорно-Карабахская Республика никогда не была частью независимой Республики Азербайджан и получила независимость в результате референдума 2 сентября 1991 года».

Несколько государственных СМИ просто скопировали текст сообщения и опубликовали его на своих веб-сайтах, но с указанием разных авторов.

Новостное агентство APA опубликовало тот же текст, слово в слово, приписав его депутату парламента Зияфату Аскерову. На следующий день новостной сайт Lent.az, также входящий в группу APA, тоже дословно перепечатал этот текст, но на этот раз автором части его был указан Аскеров, а автором другой части — историк Боран Азиз.

Этим дело не кончилось. Неделю спустя в точности такой же текст появился в государственной газете Sas, где было указано, что его написал другой депутат — Сейхун Мамедов. Затем, уже на новостном веб-сайте Telegraf, его приписали депутату Кёнуль Нуруллаевой.

«Депутат считает, что [новое расписание праздников] “обеспечит более ясное и четкое выражение политической и юридической преемственности между Азербайджанской Демократической Республикой и современной Республикой Азербайджан”», — говорится в публикации Telegraf. «Кроме того, оно полностью опровергает армянский довод о том, что бывшая Нагорно-Карабахская Республика никогда не была частью независимой Республики Азербайджан и получила независимость в результате референдума 2 сентября 1991 года», — якобы сказала она газете.