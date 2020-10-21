Азербайджан продвигается все дальше вглубь контролируемой армянами территории

Вооруженные силы Азербайджана продолжают продвигаться вглубь территории, ранее контролировавшейся армянами, что повышает вероятность наступления на густонаселенную основную часть непосредственно Нагорного Карабаха.

Недавно Азербайджан продвинулся в еще несколько районов к югу от Нагорного Карабаха, расположенных между Арменией и Ираном. 20 октября Баку объявил, что занял Зенгилан, бывшую столицу одноименного района, на крайнем юго-западе оккупированных армянскими силами территорий. Азербайджанские власти также заявили о взятии новых населенных пунктов в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зенгиланском районах.

В военное время к официальным заявлениям следует относиться с большой долей скепсиса, но независимые военные аналитики, используя изображения из открытых источников, пришли к выводу, что Азербайджан действительно продвинулся глубоко вдоль узкого отрезка земли у границы с Ираном и приближается к международной границе Армении.

Однако ситуация на местах остается динамичной, и контроль над отдельными территориями может переходить из рук в руки.

«Военные операции Азербайджана имеют четкую тактику, за которой наше командование внимательно следит, – заявил 20 октября журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Оганесян. – Я имею в виду, что небольшие азербайджанские диверсионные группы проникают в села и города, снимают себя там, распространяют эти снимки с целью скормить их своей общественности. Но, к сожалению, это влияет и на нас».

Азербайджанцев воодушевляют постоянно поступающие сообщения об очередных победах. После того, как правительство опубликовало видео, на котором азербайджанские солдаты поднимают свой флаг в Зенгилане, в Баку началось ликование.

Все это произошло во время перемирия. Спустя буквально неделю после едва вступившего в силу соглашения, подписанного при посредничестве России 10 октября, обе стороны подписали еще одно, но оно тоже вскоре было нарушено.

Тем не менее, дипломатические усилия не прекращаются: министры иностранных дел обеих стран должны 23 октября отправиться в Вашингтон и отдельно друг от друга провести встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Лидеры обеих стран недавно заявили, что теоретически готовы встретиться друг с другом.

Но очевидно, что происходящее на полях сражений влияет на события гораздо больше, чем что-либо, согласованное за столом переговоров.

Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября создавало сильное впечатление, что наступление будет продолжаться так долго, как только возможно.

«Наше преимущество на поле боя уже ни для кого не секрет, – сказал он. – Мы сражаемся на своей земле, мы даем шехидов, мы восстанавливаем свою территориальную целостность. Эти шаги будут предприниматься и дальше. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли. После этого бои могут быть остановлены».

При этом Алиев подчеркнул, что быстро продвинуться дальше не получится.

«Не только сооруженные там укрепления, но и военный рельеф освобождённых земель более выгоден армянам, – добавил он. – Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, их ракет, но и против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов. Это очень трудно».

Сначала казалось, что целью данного наступления Азербайджана могло быть взятие одного или двух оккупированных Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха – Физулинского и/или Джебраильского. Но на фоне успехов на поле боя амбиции Баку, похоже, возросли.

В интервью турецкому телевидению 16 октября Алиев сказал, что «без Шуши наше дело будет незавершенным». Шуша – город, который азербайджанцы считают азербайджанским культурным центром Карабаха – находится менее чем в десяти милях от де-факто столицы Степанакерта. (Армяне называют этот город Шуши.)

По словам азербайджанского аналитика Фуада Шахбаза, вероятной следующей целью станет Кубатлинский район.

«На сегодняшний день южный фронт [армянских сил] почти рухнул, так как мои источники на фронте говорят, что сталкиваются с почти нулевым сопротивлением на этом направлении, что заставляет меня думать, что Кубатлинский район также попадет под контроль Азербайджана в течение нескольких дней», – сказал Шахбаз в интервью Eurasianet.org по электронной почте. Между тем армянские силы, по-видимому, сосредоточены на северном фронте, которому армяне, судя по всему, придают «особое значение», в связи с чем там для азербайджанцев сложилась «более сложная ситуация», добавил он.

Следующим на очереди будет Лачин, важнейший стратегический коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом.

«Трудно передать всю серьезность ситуации на местах, – сказал Eurasianet.org Ричард Гирагосян, глава ереванского Центра региональных исследований. – На фоне того, как их наступление приближается к Лачину и угрожает двинуться на Шуши, Алиев произносит официальную речь, в которой не только не упоминает дипломатию, но и обещает продолжить совместную азербайджано-турецкую попытку “разрешить” карабахский конфликт силой».

По словам Шахбаза, в этот период роль России будет ключевой. Москва пока вела себя явно пассивно, но обе стороны ждут более решительного вмешательства с ее стороны.

«Азербайджан хочет [увидеть] открытое давление на Армению со стороны России и конкретный график вывода войск», – сказал Шахбаз, добавив, что Москва также может надавить на Азербайджан, чтобы тот остановил свое наступление.

«Все взоры прикованы к Москве, поскольку решающий переломный момент может наступить, если президент Азербайджана согласится встретиться с премьер-министром Армении на саммите в Москве, – сказал Гирагосян. – Но, учитывая, что отсутствие сдерживающей силы позволило Азербайджану и Турции игнорировать две предыдущие попытки Москвы заключить соглашение даже о непродолжительном прекращении огня, остается неясным, вернутся ли Баку и Анкара к дипломатии».

После начала боевых действий из Карабаха в Армению бежали десятки тысяч армян. Наступление на более густонаселенные районы, такие как Степанакерт и Шуши, несомненно, приведет к массовому исходу.