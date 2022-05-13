Азербайджан продолжает увеличивать военные расходы

Азербайджан в течение многих лет имел один из самых высоких в мире уровней военных расходов: страна наращивала силы на случай войны с Арменией. Теперь, когда эта война произошла и завершилась в 2020 году убедительной победой Азербайджана, его военные расходы продолжают расти.

В 2022 году страна потратит на оборону и национальную безопасность 2,6 миллиарда долларов — столько же, сколько в 2021 году, но больше, чем в 2020-м (когда эта цифра составляла 2,2 миллиарда). В 2021 году военные расходы соответствовали 5,3 процента ВВП страны; по данным нового доклада Стокгольмского международного института изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), Азербайджан занимал по этому параметру пятое место в мире.

В будущем эта цифра должна еще более увеличиться. Как сообщает Министерство финансов, к 2025 году военные расходы должны составить почти 2,8 миллиарда долларов.

«Каждый день 44-дневной войны [2020 года с Арменией] был глубоко проанализирован, и этот анализ, разумеется, дал нам возможность строить нашу будущую армию, исходя из реальной ситуации», — сказал в речи от 12 апреля президент Ильхам Алиев.

Многие аспекты военных расходов Азербайджана остаются засекреченными, но Алиев сказал, что страна договаривается о «закупке новых вооружений и оборудования» и увеличивает численность сил особого назначения. В число последних входят новые десантные подразделения «голубых беретов», созданные по образцу аналогичных частей вооруженных сил Турции и базирующиеся сейчас в Гадруте, на территории Карабаха.

«Это очень сильный армейский контингент, — сказал Алиев. — С каждым годом мы будем увеличивать число десантников. Я думаю, разглашать информацию об их численности было бы неправильно, но всем следует знать, что у нас уже подготовлены и будут готовиться дальше тысячи полностью обученных бойцов».

В оправдание увеличения военных расходов Алиев упомянул то обстоятельство, что Армения до сих пор не подписала мирного соглашения.

«Некоторые круги в Армении и мировое армянство, армяне, проживающие в зарубежных странах, все еще пытаются угрожать нам, — сказал он 22 апреля, выступая в карабахском городе Шуше. — Оружие и боеприпасы, техника, создание новых боевых воинских формирований — мы делаем все это именно потому, что проявления армянского фашизма все еще есть, и мы в любой момент должны быть готовыми и готовы раздавить армянский фашизм, если он еще раз поднимет голову».

Хотя подробностей относительно распределения военных расходов Азербайджана известно мало, по-видимому, происходит некоторое наращивание живой силы, говорит глава базирующегося в Германии аналитического центра Caspian Defense Studies Джасур Мамедов. «По нашим оценкам, во вновь созданных военных частях будет около 10 000 военнослужащих», — сказал он Eurasianet.org. Всех их нужно будет снарядить, обучить, обеспечить жильем — причем на фоне роста инфляции, сказал он.

При увеличении расходов в условиях непрозрачности неизбежно возникают вопросы о том, куда пойдут эти деньги. По данным последнего доклада по обороне и безопасности организации Transparency International, занимающейся исследованием коррупции, Азербайджан находится в числе стран самого низкого уровня «F».

«Механизмы управления обороной в Азербайджане несовершенны, а риск коррупции достигает критически высокого уровня, — говорится в выводах доклада. — Поскольку вооруженные силы подчиняются непосредственно президенту, парламент практически не контролирует этот сектор, а общественность не имеет доступа к информации о решениях, касающихся обороны. Законодательство Азербайджана о государственных закупках прямо запрещает использовать открытые тендеры для размещения оборонных заказов, что делает процесс закупок в высшей степени непрозрачным».

Мамедов согласен с этими заключениями: «Как показывают наши исследования, в Министерстве обороны и других военных структурах очень распространена коррупция. Под лозунгом победы азербайджанской армии происходит множество грязных махинаций», — сказал он.

Экономист и оппозиционный политик Губад Ибадоглу говорит, что оборонный бюджет выделяется даже на высоком общем фоне азербайджанской коррупции. «Масштабы коррупции в этой сфере — даже не десятки, а сотни миллионов в год», — написал он в недавнем сообщении в Facebook.

Тем временем военные расходы растут и в Армении: если в 2020 году они составляли 669 миллионов долларов, то в 2021 увеличились до 678, а в бюджете 2022 года на них выделено уже 754 миллиона. В 2021 году военный бюджет Армении составлял 4,4 процента ее ВВП; по данным SIPRI это соответствовало девятому месту в мире.