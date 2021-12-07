Азербайджан: противники вакцин остаются в меньшинстве

Как-то в начале ноября Ахмед Рахманов встал перед зданием Министерства здравоохранения Азербайджана с плакатом «Обязательная вакцинация – это фашизм». Вскоре приехали сотрудники полиции на трех машинах и увезли Рахманова в участок.

До этого Рахманов на протяжении более двух месяцев вел одинокую борьбу с введенными в стране коронавирусными ограничениями. Он отправлял запросы в различные государственные органы (как в электронном виде, так и по почте), задавая им вопросы, которые, по его мнению, остаются без ответа: что содержится в вакцинах, которые Азербайджан предлагает своим гражданам; кто будет нести ответственность, если кто-то умрет после вакцинации; и каковы правовые основания для отказа в услугах непривитым людям?

В июле Азербайджан ввел самые масштабные ограничения в регионе, установив систему ковид-паспортов для посещения большинства закрытых общественных мест, в которые теперь могут попасть только вакцинированные или переболевшие. Власти также ввели обязательную вакцинацию для около 80 процентов госслужащих, многих категорий работников частного сектора, а также студентов старше 18 лет.

Ограничения возымели желаемый эффект: сегодня, по официальным данным, около 45 процентов азербайджанцев полностью вакцинированы. Для сравнения, в соседней Грузии этот показатель составляет 25 процентов, а в Армении – 15 процентов. По состоянию на 1 декабря, в Азербайджане в среднем регистрировалось 162 новых случая заболевания на 1 миллион человек в день, в то время как в Армении – 175, а в Грузии – 950.

По словам Рахманова, госорганы, в которые он обращался, ему не ответили, поэтому он пошел дальше: 5 ноября пришел в Минздрав и потребовал официального ответа. После долгих переговоров с охраной к нему вышел сотрудник министерства и передал ему короткое письмо.

«На нем не было печати или подписи – никаких признаков того, что это официальный документ, как будто они его только что в спешке написали и распечатали, – сказал Рахманов Eurasianet.org. – И там лишь говорилось, что “министерство соблюдает постановления Кабинета министров”».

Рахманов в возмущении ушел, и вскоре вернулся с плакатом, после чего его задержали.

По его словам, в полицейском участке его тщательно допросили: о его требованиях, трудовой деятельности в качестве соцработника, членстве в политических объединениях (он состоит в малочисленной Коммунистической партии Азербайджана) и особенно взглядах на вакцины.

В конце концов его отпустили, высмеяв. «Ни у кого нет претензий к вакцинам, так поему они есть у тебя?» – якобы сказали ему.

Действительно, в Азербайджане не много людей вроде Рахманова, и антивакцинное движение очень малочисленно.

Однако точные цифры назвать сложно: в отличие от Грузии, Армении или России, исследований по поводу антипрививочных настроений здесь не проводилось. Однако, в отличие от этих стран, в Азербайджане пока также не было и серьезных, организованных кампаний против вакцинации, и лишь немногие общественные деятели демонстрируют скептическое отношение к вакцинам.

«Нас радует очень ответственное отношение наших граждан к данному вопросу. Вакцинация не принудительная. У нас нет никакой антивакцинной кампании или даже антивакцинной тенденции», – похвастал президент Ильхам Алиев в своей речи 4 ноября.

Но это не совсем так. Некоторые общественные деятели являются противниками вакцин. Например, скептически относиться к вакцинам – и громко заявляет об этом – председатель полуоппозиционной партии ReAl и бывший политзаключенный Ильгар Мамедов.

«По данным правительства, 95 процентов азербайджанцев старше 18 лет были вакцинированы, – написал Мамедов в Twitter в начале ноября. – Тогда зачем нам цифровые оковы под названием QR-код (ковид-паспорт)? Нам это “нужно”, потому что массовая вакцинация – это мера, предпринимаемая ради политического контроля, а не общественного здравоохранения».

В сентябре лидера оппозиционной Партии граждан и развития Али Алиева вызвали в Генеральную прокуратуру и допросили по поводу его недавних публичных заявлений, включая выражения скептицизма в отношении вакцинации. Он назвал вакцинацию «игрой», а ковид-паспорта – «преступлением».

Прокуратура заявила местному новостному телеканалу Meydan, что Алиев (однофамилец президента) «ставит под сомнение борьбу с пандемией COVID-19» и что его предупредили о «более серьезных мерах в случае, если он продолжит совершать незаконные действия».

Но эти политики – исключения. Правительственные чиновники и члены правящей партии президента Алиева «Ени Азербайджан» поддержали введенные правительством ограничения. Наиболее крупные оппозиционные партии тоже поддержали требования по вакцинации.

В августе самый влиятельный оппозиционный деятель в Азербайджане – Али Керимли из партии «Народный фронт» – объявил, что получил две дозы вакцины, и призвал других тоже сделать прививки.

«Все мы слышали бесчисленное количество лжи со стороны правительства, но какое это имеет отношение к вакцинам? – написал он в Facebook. – После таких тяжких человеческих потерь я не могу поверить, что все еще есть те, кто говорит “я не верю в существование вируса”».