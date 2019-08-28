Азербайджан: прошлогодние события в Гяндже покрыты туманом

После неудавшейся попытки убийства, за которой последовала серия арестов, убийств и громких обвинений в масштабном исламистском заговоре, прошло больше года. Однако у рядовых азербайджанцев остается много вопросов. Судебные процессы над десятками подозреваемых, которые продолжаются по сей день, лишь усиливают подозрения, что официальная версия происшедшего далека от правды.

«Наши дети – жертвы грязной игры, – сказала Eurasianet.org Севинч Гусейнова, чей 24-летний сын Эльмир обвиняется в причастности к тем событиям. – Я на 100 процентов уверена в этом».

Согласно официальной версии, 3 июля 2018 года неизвестный совершил покушение на мэра второго города Азербайджана Гянджи Эльмара Валиева. Вскоре по подозрению в совершении преступления был арестован Юнис Сафаров. Власти заявили, что Сафаров причастен к исламистскому заговору. Правительство по сей день придерживается этой линии – Али Гасанов, старший советник президента Ильхама Алиева, на годовщине событий заявил, что акт насилия совершили «радикально-клерикальные круги некоторых государств, сепаратистов и групп внутри страны».

Через неделю после покушения перед зданием мэрии состоялся небольшой митинг в поддержку Сафарова, в ходе которого, как сообщается, были убиты двое полицейских.

Полиция задержала несколько десятков подозреваемых: в общей сложности 77 человек были обвинены в совершении нападений, еще 11 объявлены в розыск. По меньшей мере 10 подозреваемых были убиты, в том числе мужчина, обвиняемый в убийстве двух полицейских, – Рашад Беюккишиев.

Эта история потрясла весь Азербайджан не только из-за громких обвинений в преступном сговоре, но также и тем, кто оказался на скамье подсудимых. Все в стране уже привыкли к преследованию политической оппозиции, но в этот раз врагами государства, судя по всему, стали случайные люди, оказавшиеся не в том месте и не в то время.

Суд начался в феврале в Баку с участием судей из Гянджи. Процессы идут над группами из нескольких подсудимых, которые обвиняются в таких преступлениях, как совершение насилия, мародерство, использование огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и вооруженное сопротивление властям. К настоящему моменту завершены шесть групповых судебных процессов с участием 51 подозреваемого – все они были осуждены и приговорены к тюремному заключению на сроки от пяти до девяти лет. Суд над двумя группами еще идет.

Судьи в основном учитывали показания свидетелей и заявления прокуроров, при этом значимость видеозаписей, которые зачастую оправдывали подозреваемых, приуменьшалась. Обвинители и судьи сосредоточились прежде всего на религиозности подозреваемых и предполагаемых связях с исламистскими группировками.

Однако обвиняемые и их семьи отвергают заявления о том, что они являются исламистскими радикалами – или вообще соблюдают нормы ислама. Они утверждают, что на самом деле стали жертвами неизбирательных арестов. Один из подозреваемых, Джабир Азизов, сказал суду, что пьет алкоголь. «Как я могу участвовать в религиозном митинге?», – сказал он.

Эти судебные процессы примечательны тем, что на заседаниях регулярно присутствовали родственники подозреваемых, в частности матери и бабушки, приехавшие из разных точек Азербайджана. Женщины в некоторой степени представляют собой «подрывную» силу, участвуя в судах, где обычно присутствуют одни мужчины, высмеивая неправдоподобные заявления правоохранительных органов и регулярно устраивая митинги в Баку.

Севда Юсифова, чей сын Вугар Юсифов обвиняется в десяти преступлениях, связанных с этими событиями, сказала, что он приехал в Гянджу из соседнего города Шамкир, чтобы отремонтировать свой мобильный телефон. Она сказала, что такси, в котором находился Юсифов, остановилось на красный свет во время демонстрации протеста. Он из любопытства решил выйти и посмотреть, что происходит. «Он никого и пальцем не тронул, – сказала она Eurasianet.org. – Это было чистое совпадение, что он оказался на митинге. А теперь его обвиняют в том, что он телохранитель Рашада».

Обвинения в том, что ее сын исламист, она считает нелепыми. «Он не имеет никакого отношения к религии, он пьет и наслаждается жизнью. Он управляет кафе, где подают алкоголь. Как он может иметь какое-либо отношение к религии?», – говорит она.

Несколько обвиняемых заявили, что их пытали в тюрьме. «Они привязали что-то к моим мизинцам и били током, – написал Бакрам Алиев в открытом письме в марте, которое его адвокаты опубликовали в местных СМИ. – Я так сильно кричал, что потерял голос. Оба моих пальца были разорваны на куски». Суд над ним продолжается.

Севиль Маммадова, чей внук Рауль Сулейманов был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в массовых беспорядках, насилии в отношении представителей государства и преступлениях, связанных с наркотиками, также сообщила о применении пыток. «Они выдвинули два обвинения против Рауля и пытали его, – сказала она Eurasianet.org. – Они привязали его голову к коленям и жестоко избили его». Маммадова также сказала, что ее внука арестовали, не разбираясь, когда он шел в сторону своего дома, который находится в районе митинга.

«Большинство обвиняемых в своих показаниях прямо заявили, что подвергались жестоким пыткам в полицейских участках в первый и последующие дни содержания под стражей, – пишет правозащитный Комитет против пыток и репрессий в своем недавнем отчете о судебных процессах. – Масштабы и жестокость пыток были настолько серьезными, что многие жертвы теряли сознание. Некоторые пытались покончить жизнь самоубийством вследствие бесчеловечного обращения».

Правоохранительные органы и чиновники опровергли сообщения о пытках.

Чиновники отрицают заявления о невиновности подсудимых со стороны родственников и настаивают на том, что имел место террористический заговор. «Каждый ребенок дорог родителям, – сказал Eurasianet.org депутат парламента от Гянджи Муса Гулиев. – Родители хотят оправдать своих детей, это естественно. Какой родитель будет гордиться, если их ребенок находится под арестом?». Он отметил, что государство должно было жестко реагировать на эти события: «Любая попытка нападения на государство должна быть предотвращена, и каждый должен быть наказан».

Между тем, судебные разбирательства так и не пролили свет на многие вопросы, в том числе теории заговора, возникшие после нападения. Кто стоял за неизвестными аккаунтами в социальных сетях, распространявшими призывы выйти на митинг в поддержку Сафарова? Как объяснить присутствие на месте происшествия множества женщин в хиджабах, которых полиция обвинила в том, что они бросали в них посуду, при этом личности которых не были установлены? Почему большинство полицейских на митинге, заявив, что ожидают насильственных действий, не были вооружены?

Видеозапись, которую показали на суде, позволяет предположить, что Беюккишиев сам напал на полицию. «Никто ему не помогал, – говорится в отчете Комитета против пыток и репрессий. – Ни у кого в этом районе не было оружия, кроме него». В отчете отмечается, что многие полицейские на месте происшествия вели себя на удивление непринужденно, когда двум их коллегам были нанесены ножевые ранения: «Рашад Беюккишиев ходит взад и вперед по площади с ножом в руках. При этом полиция либо игнорирует его, либо не останавливает его, а некоторые просто смотрят, как он убегает».

Политолог Зардушт Ализаде предположил, что власти пытаются скрыть тот факт, что мэра Гянджи многие ненавидели и что нападение на него, возможно, было актом личной мести.

Мэр Валиев «причинил столько зла, совершил так много преступлений и унижал бедных, что должно было последовать какое-то наказание, – сказал Ализаде Eurasianet.org. – В итоге появился смельчак, который на государственный терроризм ответил индивидуальным терроризмом. Это был опасный момент для властей, из которого люди могли сделать вывод, что вместо того, чтобы обращаться в суд, можно наказать угнетателя самостоятельно. Поэтому власти попытались напугать общественность и начали указывать на ложные факторы: исламский радикализм, ИГИЛ, Иран, участие иностранных сил и так далее».

Октай Гулалиев из Комитета против пыток и репрессий заявил, что общественная реакция на судебный процесс была настолько резкой, что правительство было вынуждено пойти на некоторые уступки. Так, в июле был заменен прокурор в Апелляционном суде. Новый прокурор обратился в суд с ходатайством о смягчении приговоров уже осужденным. В итоге некоторые подозреваемые были освобождены, другие должны выйти на свободу в ближайшее время.

Но, по его словам, это не успокоило родственников.

«Они требуют не просто уступок, а полного оправдания и освобождения своих детей, а также наказания должностных лиц, причастных к их преследованиям и пыткам», – сказал Гюлалиев Eurasianet.org.

Сын Чимнаре Джафаровой тоже был арестован на митинге, где он оказался, опять же, из любопытства. «Они тут же объявили моего сына преступником – без каких-либо доказательств, – говорит она. – Потом были всевозможные пытки. Так действует полиция Гянджи. Мне неприятно даже видеть лицо полицейского. Но я не остановлюсь, и буду требовать справедливости до конца. И все матери будут делать то же самое».

«Эта несправедливость вызывает гнев у наших детей, – сказала Севинч Гусейнова. – Правительство должно позаботиться о том, чтобы этот гнев не вылился в месть. Я боюсь этого».