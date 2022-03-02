Азербайджан пытается балансировать между Украиной и Россией

В разгар российского вторжения в Украину Азербайджан пытается сохранить хорошие отношения с обеими странами, отправляя Украине гуманитарную помощь всего через несколько дней после подписания договора о союзе с Россией.

Тем временем многие в Азербайджане недовольны демонстративным, по их мнению, молчанием властей по поводу вторжения. Несколько сот азербайджанцев провели демонстрацию солидарности с Украиной, которая в конце концов была разогнана полицией.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил в сообщении в Twitter благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, которая оказывается его стране. До этого об этой помощи не сообщалось, но несколько часов спустя местные СМИ рассказали, что самолет азербайджанской авиатранспортной компании Silkway доставил в Украину лекарства общей стоимостью в 5 миллионов евро.

В тот же день Зеленский отправил еще один твит, в котором благодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что тот приказал находящимся в Украине бензозаправочным станциям азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR бесплатно выдавать топливо автомобилям скорой помощи и служб спасения.

С каждой из двух стран у Азербайджана есть особые связи, что помогает формулировать реакцию на нынешнюю кризисную ситуацию.

Хотя в отношениях между Баку и Москвой бывают взлеты и падения, связи между двумя странами укрепились, когда Алиев и президент России Владимир Путин встретились в Москве и подписали соглашение о союзе, подразумевающее координацию их внешней политики, — всего за два дня до того как Путин объявил о вторжении. Тогда же, будучи в Москве, Алиев дал понять, что Азербайджан собирается «сотрудничать» с Россией в области экспорта газа в Европу. Россия угрожает прекратить европейские поставки энергоносителей, и раньше Азербайджан предлагал себя на роль потенциального альтернативного источника.

Однако Украина также является стратегическим партнером Азербайджана и давно публично поддерживает его территориальную целостность — то есть права на территорию Нагорного Карабаха, контроль над которой Азербайджан вынужден был уступить армянским силам в ходе войны 1990-х годов. Когда вторая война между двумя странами, произошедшая в 2020 году, закончилась возвращением значительной части этой территории Азербайджану, Зеленский поддержал Азербайджан.

Ответ Азербайджана не был столь же явным: на официальное признание Россией отколовшихся от Украины Донецкой и Луганской народных республик Баку ответил молчанием.

На прошедшей в Москве за день до вторжения встрече с видными российскими журналистами Алиева спросили о его позиции относительно напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Он ушел от ответа, сказав, что предпочитает воздержаться от комментариев, так как «прогноз давать было бы очень безответственно с моей стороны». При этом, однако, он неодобрительно отозвался о санкциях против России, выразив уверенность, что они будут «контрпродуктивными», поскольку «когда Путин принимал это решение, наверняка, он все это просчитывал… Россия с ее потенциалом, географией, возможностями, она устойчива к всякого рода санкциям».

25 февраля, после начала вторжения, главный советник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмат Хаджиев сказал в интервью государственному телевидению, что происходящее вокруг Украины — это «тревожные процессы, которые должны быть разрешены путем диалога».

Тот факт, что Хаджиев и другие официальные лица прямо не высказали поддержки Украины и осуждения России, разочаровал многих в Азербайджане. «Они больше никогда не должны использовать слова “территориальная целостность” и “суверенитет”», — написала в Twitter независимая журналистка Сахила Асланова, имея в виду стандартные аргументы Баку в защиту его позиции по Нагорному Карабаху.

25 февраля посол Украины в Баку Владислав Каневский сказал BBC Azerbaijani, что Киев все еще ждет информации о позиции Азербайджана. «Я планирую провести несколько встреч, чтобы выяснить официальное отношение Азербайджана к текущей ситуации. Для этого мы направили запрос в официальные органы», — сказал он.

Появившаяся на следующий день новость об отправке гуманитарного груза обрадовала многих из тех, кто поддерживает Украину. «Когда я прочитал о помощи Азербайджана Украине, у меня словно груз с плеч свалился», — написал еще один пользователь Twitter.

Стремление Азербайджана удержать равновесие между двумя стратегическими партнерами проявилось во время голосования о прекращении членства России в Совете Европы. В то время как 42 из 47 государств-членов Совета проголосовали за исключение России, Азербайджан был одной из всего двух стран, не участвовавших в голосовании.

Поддержка Украины выражалась не только онлайн: 27 февраля перед посольством Украины в Баку прошла демонстрация солидарности с Украиной. Несколько сот ее участников скандировали лозунги «Слава Украине» и «Слава Зеленскому», а также критиковали Россию и Путина. Когда толпа стала расти, в дело вмешалась полиция, разогнавшая демонстрантов. Как сообщали участники демонстрации, полицейские говорили им: «Ваши слова ничего не изменят».

Власти, по-видимому, пытались преуменьшить значение демонстрации.

«Проведение таких протестов не направлено против России, — сказал местному новостному агентству Pravda.az поддерживающий правительство депутат парламента Эльман Насиров. — Если бы в аналогичном положении оказалась Россия, Азербайджан делал бы то же самое. Но сейчас серьезные потери несет Украина».

Однако власти относятся к антивоенным протестам настороженно. В день начала войны полиция задержала перед российским посольством в Баку активиста Эльмана Гулиева, когда он зачитывал заявление, осуждающее войну.