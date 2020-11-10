Азербайджан: радость победы в Карабахской войне

Азербайджанцы празднуют заключение мирного соглашения, согласно условиям которого им отходят большие участки территории в Нагорном Карабахе и вокруг него, ранее контролировавшиеся Арменией. Этого дня они ждали более четверти века.

В ночь на 10 ноября появилась новость о том, что президент Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении длившейся уже полтора месяца войны. Условия были почти полностью благоприятными для Азербайджана, и самым главным из них было возвращение почти всех территорий вокруг Нагорного Карабаха, а также города Шуша, который азербайджанцы считают своим историческим и культурным центром на этой территории.

Рано утром в Баку 70-летняя Самая Дадашова вышла из дома на улицу. Узнав о мирном соглашении, она не сомкнула глаз всю ночь, и не могла дождаться утра, чтобы присоединиться к празднованиям. Дадашова смахивала слезы с лица, пробираясь сквозь праздничную толпу. «Я была так счастлива, глядя на все эти флаги, и плакала», – сказала Дадашова, внучатый племянник которой потерял ногу в бою.

«Моему счастью нет предела. Для меня это двойная радость, потому что я из Карабаха», – сказал Малик Тагизаде, ветеран войны 1990-х годов, которому пришлось покинуть свой дом, когда район, где он жил, оказался под контролем армянских сил. Согласно новому соглашению, его родной Агдамский район будет возвращен Азербайджану к 1 декабря.

Одним из неожиданных пунктов договора является то, что его соблюдение будут обеспечивать около 2000 российских миротворцев, которые начали входить в Карабах всего через несколько часов после подписания документа. Они будут базироваться в Степанакерте – столице региона, которая останется под армянским контролем.

Хотя азербайджанцев очень радует успешное возвращение под свой контроль территорий в ходе боевых действий, некоторые выразили озабоченность по поводу разворачивания в регионе российского военного контингента и того, какие рычаги воздействия на Баку это сулит Москве.

«Спустя 27 лет российские войска возвращаются в Азербайджан, и это очень плохо», – сказал оппозиционный лидер Али Керимли из партии «Народный фронт Азербайджана» в видеообращении. «Возможно, она называется миротворческой армией, но мы знаем, что это за армия, по ее действиям в Молдове и Грузии», – сказал он, имея в виду замороженные конфликты в других частях бывшего СССР, где также присутствуют российские войска.

По словам Керимли, российские войска помогли армянам выиграть первую войну за Карабах в 1980-1990-х годах. «Возвращение российских войск в Карабах, даже с миротворческой миссией, противоречит национальным интересам Азербайджана», – добавил он.

Другие азербайджанцы выражали схожую позицию, заявляя, что, взяв под свой контроль мир в Карабахе, Россия также получает право голоса в делах Азербайджана. «Добиться выхода российских вооруженных сил из Азербайджана было самым важным решением за период нашей независимости», – написал в Twitter проживающий в США азербайджанец Руслан Асадов.

Бакинский журналист и обозреватель Шахин Рзаев считает, что Москва одержала стратегическую победу, вмешавшись на этом этапе, прежде чем Азербайджан смог полностью вернуть себе Нагорный Карабах. Таким образом Кремль сохранил рычаги влияния на обе стороны. «России не нужно, чтобы Азербайджан стал слишком сильным», – сказал Рзаев Eurasianet.org, добавив, что Баку, похоже, согласился на ультиматум Москвы.

«Вероятно, другого выхода не было, – сказала известная азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаил, которая также выступала против ввода российских войск в зону конфликта. «Основная проблема в том, что конфликт снова заморозился», – добавила она, поскольку ни одна из сторон не будет довольна новым территориальным делением, и «угроза разморозки конфликта» продолжит нависать над регионом.

По словам Рзаева, Москва убила сразу двух зайцев: вмешавшись, она обеспечивает себе военное присутствие в Азербайджане, одновременно с большой вероятностью обрекая премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Хотя российские СМИ в рамках этого конфликта в целом болели за Армению, одновременно они обрушивали потоки критики на самого Пашиняна. (Пашинян пришел к власти в 2018 году в результате уличных протестов, которых так боится Кремль.)

Тем не менее Рзаев считает решение Баку согласиться с планом Москвы прагматичным ходом. «Это трезвый компромисс», – сказал он, правда, добавляя, что более подходящим для обеих сторон решением был бы ввод международных миротворцев.

Но для простых азербайджанцев недостатки российской сделки отходят на второй план на фоне победы. «Я отец солдата. Я поздравляю наш народ, – сказал Eurasianet.org Низами Багиров, которому сейчас 53 года. – Мой сын сейчас там [в зоне конфликта]. […] Я жду, когда он вернется».