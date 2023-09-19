Азербайджан развернул массированное наступление в Нагорном Карабахе
Баку заявляет, что не остановится, пока не добьется роспуска де-факто правительства и вооруженных сил этого населенного армянами региона.
19 сентября Азербайджан начал массированное наступление на населенный армянами Нагорный Карабах. Судя по всему, Баку намерен установить полный контроль над этой территорией.
Население Нагорного Карабаха – которое последние девять месяцев находится в блокаде и испытывает острую нехватку продовольствия и других товаров – осталось один на один с ситуацией, несмотря на присутствие российских миротворцев, дислоцированных там с момента окончания последней полномасштабной войны в 2020 году.
Армения не вмешивается, опасаясь, что Азербайджан может снова вторгнуться на ее собственную территорию. Евросоюз и Россия призывают стороны прекратить боевые действия, а Турция «неизменно поддерживает Азербайджан».
Наступлению предшествовали переброска азербайджанских войск и техники, и дополнительные поставки оружия из Израиля. Оно началось около 13:00 по местному времени, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале «локальной антитеррористической операции, направленной на восстановление конституционного порядка» в Карабах на фоне утверждений о переброске армянских сил и гибели четырех полицейских и двух сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в результате подрыва на минах в различных районах вокруг Нагорного Карабаха утром 19 сентября.
Минобороны АР заявило, что удары наносятся только по военным объектам и что мирных жителей из числа армян призывают – посредством СМС, громкоговорителей и листовок – держаться подальше от этих объектов. Также утверждается, что для гражданских лиц открыли гуманитарные коридоры, в том числе на Лачинской дороге, чтобы «обеспечить эвакуацию населения из опасной зоны».
В Минобороны также заявили, что заранее проинформировали российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе об операции.
В последующие часы азербайджанские СМИ и пользователи социальных сетей стали распространять опубликованные Минобороны АР видеоролики, якобы демонстрирующие удары по военным объектам, принадлежащим «армянским вооруженным силам». (Эта формулировка демонстрирует явный отказ проводить различие между вооруженными силами Армении и Карабаха.)
Тем временем из Нагорного Карабаха стали поступать кадры ущерба, нанесенного жилым домам и другой гражданской инфраструктуры. Ближе к вечеру бывший чиновник написал, что двое мирных жителей, включая ребенка, были убиты, а еще 26, в том числе 11 детей, получили ранения.
Азербайджан также сообщил о гибели мирного жителя в Шуше, по-видимому, в результате обстрела со стороны армянских сил Карабаха.
В сообщении на X (ранее Twitter) примерно через четыре часа после начала наступления помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев повторил давнее требование Баку о роспуске «незаконного сепаратистского марионеточного режима» (де-факто правительства Нагорного Карабаха) и сложении оружия «армянскими вооруженными силами».
Некоторое время спустя Гаджиев заявил в интервью турецкому телевидению, что большинство военных объектов в Нагорном Карабахе нейтрализованы и теперь проводятся более мелкие, точечные операции.
Около 19:00 по местному времени администрация президента Азербайджана заявила, что готова встретиться с «представителями армянских жителей» региона в соседнем азербайджанском городе Евлахе (который Баку ранее предлагал в качестве места переговоров).
«Однако, чтобы остановить антитеррористические меры, незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», – заявили в администрации.
Первой публичной реакцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна на боевые действия было заявление о том, что Республика Армения не участвовала в них и не планирует вмешиваться. Он также повторил, что у Армении нет войск в Карабахе.
(Вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха в течение многих лет были в значительной степени интегрированы, но ситуация изменилась после Второй карабахской войны в 2020 году.)
Вечером Пашинян обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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