Азербайджан развернул массированное наступление в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан начал массированное наступление на населенный армянами Нагорный Карабах. Судя по всему, Баку намерен установить полный контроль над этой территорией.

Население Нагорного Карабаха – которое последние девять месяцев находится в блокаде и испытывает острую нехватку продовольствия и других товаров – осталось один на один с ситуацией, несмотря на присутствие российских миротворцев, дислоцированных там с момента окончания последней полномасштабной войны в 2020 году.

Армения не вмешивается, опасаясь, что Азербайджан может снова вторгнуться на ее собственную территорию. Евросоюз и Россия призывают стороны прекратить боевые действия, а Турция «неизменно поддерживает Азербайджан».

Наступлению предшествовали переброска азербайджанских войск и техники, и дополнительные поставки оружия из Израиля. Оно началось около 13:00 по местному времени, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале «локальной антитеррористической операции, направленной на восстановление конституционного порядка» в Карабах на фоне утверждений о переброске армянских сил и гибели четырех полицейских и двух сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в результате подрыва на минах в различных районах вокруг Нагорного Карабаха утром 19 сентября.

Минобороны АР заявило, что удары наносятся только по военным объектам и что мирных жителей из числа армян призывают – посредством СМС, громкоговорителей и листовок – держаться подальше от этих объектов. Также утверждается, что для гражданских лиц открыли гуманитарные коридоры, в том числе на Лачинской дороге, чтобы «обеспечить эвакуацию населения из опасной зоны».

В Минобороны также заявили, что заранее проинформировали российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе об операции.

В последующие часы азербайджанские СМИ и пользователи социальных сетей стали распространять опубликованные Минобороны АР видеоролики, якобы демонстрирующие удары по военным объектам, принадлежащим «армянским вооруженным силам». (Эта формулировка демонстрирует явный отказ проводить различие между вооруженными силами Армении и Карабаха.)

Тем временем из Нагорного Карабаха стали поступать кадры ущерба, нанесенного жилым домам и другой гражданской инфраструктуры. Ближе к вечеру бывший чиновник написал, что двое мирных жителей, включая ребенка, были убиты, а еще 26, в том числе 11 детей, получили ранения.

Азербайджан также сообщил о гибели мирного жителя в Шуше, по-видимому, в результате обстрела со стороны армянских сил Карабаха.

В сообщении на X (ранее Twitter) примерно через четыре часа после начала наступления помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев повторил давнее требование Баку о роспуске «незаконного сепаратистского марионеточного режима» (де-факто правительства Нагорного Карабаха) и сложении оружия «армянскими вооруженными силами».

Некоторое время спустя Гаджиев заявил в интервью турецкому телевидению, что большинство военных объектов в Нагорном Карабахе нейтрализованы и теперь проводятся более мелкие, точечные операции.

Около 19:00 по местному времени администрация президента Азербайджана заявила, что готова встретиться с «представителями армянских жителей» региона в соседнем азербайджанском городе Евлахе (который Баку ранее предлагал в качестве места переговоров).

«Однако, чтобы остановить антитеррористические меры, незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», – заявили в администрации.

Первой публичной реакцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна на боевые действия было заявление о том, что Республика Армения не участвовала в них и не планирует вмешиваться. Он также повторил, что у Армении нет войск в Карабахе.

(Вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха в течение многих лет были в значительной степени интегрированы, но ситуация изменилась после Второй карабахской войны в 2020 году.)

Вечером Пашинян обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.